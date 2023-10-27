20 женщин решились на преображение вслепую. И мастер выложился на все сто
Визажист «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова уже более 20 лет творят настоящее волшебство с помощью ножниц и кистей для макияжа. В проекте «Слепое преображение» женщины полностью доверяют свою внешность взгляду стилистов и выходят из салона обворожительными красотками. Некоторые меняются так круто, что после окончания процедур их в прямом смысле не узнать.
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- Вот это преображение! Как будто мама с дочкой. © malikova3623
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- Интересно, а муж потом узнал супругу? © irinamys
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- Вот это да! Круче, чем после пластики. © plasma2177
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- Две разные девушки, но обе красивые. © plasma2177
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- Вы взяли и открыли то, что было спрятано за семью замками. © anmalin_18
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- Эта девушка уже сменила год рождения в паспорте? © alex____light
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