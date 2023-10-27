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20 женщин решились на преображение вслепую. И мастер выложился на все сто

Дизайн
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Визажист «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова уже более 20 лет творят настоящее волшебство с помощью ножниц и кистей для макияжа. В проекте «Слепое преображение» женщины полностью доверяют свою внешность взгляду стилистов и выходят из салона обворожительными красотками. Некоторые меняются так круто, что после окончания процедур их в прямом смысле не узнать.

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  • Вот это преображение! Как будто мама с дочкой. © malikova3623

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  • Интересно, а муж потом узнал супругу? © irinamys

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  • Вот это да! Круче, чем после пластики. © plasma2177

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  • Две разные девушки, но обе красивые. © plasma2177

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  • Вы взяли и открыли то, что было спрятано за семью замками. © anmalin_18

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  • Эта девушка уже сменила год рождения в паспорте? © alex____light

Смена образа целиком — поступок смелый и заслуживающий уважения. Но временами хватает и пары незначительных штрихов, чтобы внешность заиграла новыми красками. И задача настоящего профессионала — понять, какие детали внешности нужно подчеркнуть или сгладить.

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523316
AdMe/Дизайн/20 женщин решились на преображение вслепую. И мастер выложился на все сто
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