20 женщин решились на преображение вслепую. И мастер выложился на все сто

Визажист «Академии красоты» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова уже более 20 лет творят настоящее волшебство с помощью ножниц и кистей для макияжа. В проекте «Слепое преображение» женщины полностью доверяют свою внешность взгляду стилистов и выходят из салона обворожительными красотками. Некоторые меняются так круто, что после окончания процедур их в прямом смысле не узнать.