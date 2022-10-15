20+ женщин, которые решились на кардинальное преображение. И не прогадали, ведь мастер попал в яблочко
Наверняка некоторые из вас не раз замечали, что новая стрижка или окрашивание волос способны изменить человека до неузнаваемости. Знает это, как никто другой, и парикмахер Юргита Малакаускайте, которая превращает своих клиенток в необыкновенных красоток. Ее салон SelfStation стал местом, где исполняется мечта каждой женщины, которая захочет преобразиться.
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- Как можно было прятать такое лицо за ширмами из волос? © anmalin_18
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- Внуки не узнали бабушку, а зять скинул ей 15 лет. © sirdies_keliu
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- На этих фото разница лет в 20. Срочно менять паспорт! © alex____light
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- Вдохновлялась образом Мэрилин Монро. © self_station
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- Стала выглядеть на 20 лет моложе! © skytrainservices
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- Я знала, что стрижка способна изменить лицо. Но чтобы настолько! © alex____light
Какие из этих работ вам запомнились больше всех?
AdMe/Дизайн/20+ женщин, которые решились на кардинальное преображение. И не прогадали, ведь мастер попал в яблочко
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