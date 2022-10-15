20+ женщин, которые решились на кардинальное преображение. И не прогадали, ведь мастер попал в яблочко

Наверняка некоторые из вас не раз замечали, что новая стрижка или окрашивание волос способны изменить человека до неузнаваемости. Знает это, как никто другой, и парикмахер Юргита Малакаускайте, которая превращает своих клиенток в необыкновенных красоток. Ее салон SelfStation стал местом, где исполняется мечта каждой женщины, которая захочет преобразиться.