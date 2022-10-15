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20+ женщин, которые решились на кардинальное преображение. И не прогадали, ведь мастер попал в яблочко

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Наверняка некоторые из вас не раз замечали, что новая стрижка или окрашивание волос способны изменить человека до неузнаваемости. Знает это, как никто другой, и парикмахер Юргита Малакаускайте, которая превращает своих клиенток в необыкновенных красоток. Ее салон SelfStation стал местом, где исполняется мечта каждой женщины, которая захочет преобразиться.

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  • Как можно было прятать такое лицо за ширмами из волос? © anmalin_18

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  • Внуки не узнали бабушку, а зять скинул ей 15 лет. © sirdies_keliu

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  • На этих фото разница лет в 20. Срочно менять паспорт! © alex____light

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  • Вдохновлялась образом Мэрилин Монро. © self_station

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  • Стала выглядеть на 20 лет моложе! © skytrainservices

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  • Я знала, что стрижка способна изменить лицо. Но чтобы настолько! © alex____light

Какие из этих работ вам запомнились больше всех?

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AdMe/Дизайн/20+ женщин, которые решились на кардинальное преображение. И не прогадали, ведь мастер попал в яблочко
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