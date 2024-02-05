20 женщин показали, как одна мелочь может изменить внешность до неузнаваемости
Иногда даже такая мелочь, как длина волос или пробор, цвет или форма бровей, могут поменять внешность так, что обычная женщина кардинально преображается. И даже если такого головокружительного перевоплощения не происходит, следующие коллажи вас убедят: в образе каждая деталь имеет значение.
«Я до безумия люблю наращенные ресницы. Но друзья твердят мне, что это смотрится чересчур навязчиво. Так ли это? Вот как я выгляжу с естественными ресницами»
«Мне 48 лет, и я пытаюсь решить, отращивать ли мне волосы? Вот как я выглядела с длинными и вот как выгляжу с короткими»
«С челкой или без — как лучше?»
«Я стригла сама себя понемногу в течение 2-х недель. Прежде я никогда не носила такие короткие волосы, но теперь вижу, что мне это нравится»
«Мой повседневный макияж с очками и без»
«Кудрявые или прямые волосы мне больше идут? От природы они прямые»
«До и после того, как я накрасилась в образе этакой зайки»
«Я год назад, когда только начала ухаживать за кожей, и сейчас»
«Первый раз за долгие годы обрезала волосы до плеч»
«Хороший друг выложил начистоту, что мои брови выглядят ужасно. А я раньше не замечала. Справа — мои естественные брови»
«Как лучше — делать пробор сбоку или посредине?»
«Вот как изменился мой профиль спустя 2 года ношения брекетов»
«Вернула себе короткие волосы, теперь чувствую себя куда увереннее и смелее»
«6 месяцев я экспериментировала с цветом волос»
«Всегда делала пробор сбоку, а теперь заметила, что в моду входит прямой пробор»
«Мне 43 года, и я считаю, что поставить брекеты 19 месяцев назад — это мое лучшее решение»
«Обрезала 16 см волос и не могу этому нарадоваться»
«Помогите определиться, с какими волосами мне лучше»
До покраски волос и после
«Я вышла из салона новой женщиной. До сих пор не могу поверить, как красиво получилось»
Не только прическа и макияж в целом, но даже один цвет помады может кардинально поменять образ. Не верите? Тогда посмотрите, как это работает на знаменитостях.
Фото на превью SnooCauliflowers5137 / Reddit
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