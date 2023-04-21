20 знаменитостей, которые плевать хотели на все стереотипы о том, как надо одеваться зрелым дамам. И правильно делают
Неписаное правило о том, что женщинам за 50 желательно не надевать юбки выше колена и носить прически покороче, не имеет никакого смысла. Однако многие продолжают его придерживаться, и не последней причиной этого бывает общественное мнение. И как же здорово, что звезды экрана прямо с красных дорожек показывают, что этот стереотип пора разбить в пух и прах.
1. Шэрон Стоун
2. Мадонна
3. Дженнифер Энистон
4. Селин Дион
5. Дженнифер Лопес
6. Росси де Пальма
7. Памела Андерсон
8. Мэрайя Кэри
9. Наоми Кэмпбелл
10. Фиби Прайс
11. Кристи Бринкли
12. Николь Кидман
13. Шер
14. Сьюзан Сарандон
15. Деми Мур
16. Брук Шилдс
17. Джина Гершон
18. Элизабет Херли
19. Ким Кэттролл
20. Джулианна Мур
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Фото на превью Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News, TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
AdMe/Дизайн/20 знаменитостей, которые плевать хотели на все стереотипы о том, как надо одеваться зрелым дамам. И правильно делают
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