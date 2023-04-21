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20 знаменитостей, которые плевать хотели на все стереотипы о том, как надо одеваться зрелым дамам. И правильно делают

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Неписаное правило о том, что женщинам за 50 желательно не надевать юбки выше колена и носить прически покороче, не имеет никакого смысла. Однако многие продолжают его придерживаться, и не последней причиной этого бывает общественное мнение. И как же здорово, что звезды экрана прямо с красных дорожек показывают, что этот стереотип пора разбить в пух и прах.

1. Шэрон Стоун

AA/ABACA/Abaca/East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

2. Мадонна

B4859 / Avalon/Photoshot/East News, B4859 / Avalon/Photoshot/East News

3. Дженнифер Энистон

Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

4. Селин Дион

ABACA/Abaca/East News, ABACA/Abaca/East News

5. Дженнифер Лопес

Kristin Callahan/Everett Collection / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

6. Росси де Пальма

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

7. Памела Андерсон

Kristin Callahan/Everett Collection / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

8. Мэрайя Кэри

RCF/Everett Collection / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

9. Наоми Кэмпбелл

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

10. Фиби Прайс

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

11. Кристи Бринкли

agefotostock/East News, agefotostock/East News

12. Николь Кидман

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

13. Шер

Evan Agostini/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

14. Сьюзан Сарандон

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

15. Деми Мур

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

16. Брук Шилдс

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

17. Джина Гершон

John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

18. Элизабет Херли

ddp images/Steffens/EAST NEWS, ddp images/Steffens/EAST NEWS

19. Ким Кэттролл

KGC-03/320/441/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

20. Джулианна Мур

Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News, TIZIANA FABI/AFP/East News

Ценителям голливудской красоты и стиля придутся по душе и эти подборки:

Фото на превью Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News, TIZIANA FABI/AFP/East News, Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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616-16
AdMe/Дизайн/20 знаменитостей, которые плевать хотели на все стереотипы о том, как надо одеваться зрелым дамам. И правильно делают
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