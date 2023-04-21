20 знаменитостей, которые плевать хотели на все стереотипы о том, как надо одеваться зрелым дамам. И правильно делают

Неписаное правило о том, что женщинам за 50 желательно не надевать юбки выше колена и носить прически покороче, не имеет никакого смысла. Однако многие продолжают его придерживаться, и не последней причиной этого бывает общественное мнение. И как же здорово, что звезды экрана прямо с красных дорожек показывают, что этот стереотип пора разбить в пух и прах.