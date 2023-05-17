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20 звезд, которые решили не надевать украшения в стиле «дорого-богато» и выбрали кое-что поизящнее

Дизайн
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В мире знаменитостей каждое публичное выступление — это акт искусства, который продумывается до мельчайших деталей. Однако порой некоторые уникальные акценты ускользают от нас, оставаясь незамеченными. Сегодня мы решили исправить этот досадный просчет.

Адриана Лима

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кейт Бланшетт

TIZIANA FABI / AFP / East News, TIZIANA FABI / AFP / East News

Сирша Ронан

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Шарлиз Терон

Сальма Хайек

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Эмма Стоун

Кира Найтли

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, John Shearer / Invision / AP / East News

Энн Хэтэуэй

AFP / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Блейк Лайвли

Марион Котийяр

Clemens Niehaus via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News

Дженнифер Энистон

David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS, David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS

Джессика Честейн

AFP / EAST NEWS, East News

Джейн Фонда

0000292 / Reporter / East News

Эшли Олсен

ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS, Stephen Trupp / starmaxinc.com / East News

Пэрис Хилтон

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

Джиллиан Андерсон

VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Рианна

Белла Хадид

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Наоми Уоттс

Matt Baron / BEImages / EAST NEWS, AP / East News

Керри Вашингтон

Invision / Invision / East News

Знаменитости действительно часто добавляют в свои образы такие замысловатые детали, что их так просто и не заметить. И от этого их наряды становятся только притягательнее.

Фото на превью David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS, David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS
171-
AdMe/Дизайн/20 звезд, которые решили не надевать украшения в стиле «дорого-богато» и выбрали кое-что поизящнее
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