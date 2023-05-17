20 звезд, которые решили не надевать украшения в стиле «дорого-богато» и выбрали кое-что поизящнее

В мире знаменитостей каждое публичное выступление — это акт искусства, который продумывается до мельчайших деталей. Однако порой некоторые уникальные акценты ускользают от нас, оставаясь незамеченными. Сегодня мы решили исправить этот досадный просчет.

Адриана Лима

Кейт Бланшетт

Сирша Ронан

Шарлиз Терон

Сальма Хайек

Эмма Стоун

Кира Найтли

Энн Хэтэуэй

Блейк Лайвли

Марион Котийяр

Дженнифер Энистон

Джессика Честейн

Джейн Фонда

Эшли Олсен

Пэрис Хилтон

Джиллиан Андерсон

Рианна

Белла Хадид

Наоми Уоттс

Керри Вашингтон

Знаменитости действительно часто добавляют в свои образы такие замысловатые детали, что их так просто и не заметить. И от этого их наряды становятся только притягательнее.