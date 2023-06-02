20 звезд, которые выбрали наряды с подиума и добавили в образы остроты

Модные показы всегда поражают своей необычностью и театральностью. Наверное, поэтому, глядя на красочные дизайнерские творения, мы с трудом представляем, как они будут смотреться вне подиума — на фигурах, отличающихся от модельной. Но знаменитости на то и знаменитости, что вне зависимости от своих параметров умеют мастерски преподнести даже самый причудливый наряд.