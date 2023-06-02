20 звезд, которые выбрали наряды с подиума и добавили в образы остроты
Модные показы всегда поражают своей необычностью и театральностью. Наверное, поэтому, глядя на красочные дизайнерские творения, мы с трудом представляем, как они будут смотреться вне подиума — на фигурах, отличающихся от модельной. Но знаменитости на то и знаменитости, что вне зависимости от своих параметров умеют мастерски преподнести даже самый причудливый наряд.
Сидни Суини в Giorgio Armani
Хайди Клум в Zuhair Murad
Флоренс Пью в Valentino
Изабель Юппер в Balenciaga
Наоми Кэмпбелл в Valentino
Роузи Хантингтон-Уайтли в Fendi
Мелисса Маккарти в Valentino
Элизабет Олсен в Givenchy
Эль Фэннинг в Alexander McQueen
Дженнифер Лоуренс в Christian Dior
Сальма Хайек в Alexander McQueen
Бри Ларсон в Chanel
Кэтрин Зета-Джонс в Elie Saab
Эмма Стоун в Lanvin
Эшли Грэм в Dolce & Gabbana
Шарлиз Терон в Christian Dior
Дженнифер Лопес в Julien Macdonald
Хэлли Берри в Zuhair Murad
Марго Робби в Rodarte
Приянка Чопра в Miss Sohee
Как правило, знаменитости надевают наряды с подиума в неизменном виде. Но бывают случаи, когда звезды дополняют или изменяют дизайнерские вещи по своему желанию. Например, зашивают слишком глубокое декольте или меняют длину.
Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Abaca Press / Alamy Stock Photo
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