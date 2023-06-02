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20 звезд, которые выбрали наряды с подиума и добавили в образы остроты

Дизайн
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Модные показы всегда поражают своей необычностью и театральностью. Наверное, поэтому, глядя на красочные дизайнерские творения, мы с трудом представляем, как они будут смотреться вне подиума — на фигурах, отличающихся от модельной. Но знаменитости на то и знаменитости, что вне зависимости от своих параметров умеют мастерски преподнести даже самый причудливый наряд.

Сидни Суини в Giorgio Armani

Ik Aldama/DPA/East News

Хайди Клум в Zuhair Murad

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, x / Avalon/Photoshot/East News

Флоренс Пью в Valentino

Jordan Strauss/Invision/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Изабель Юппер в Balenciaga

BDGEStewartSmith/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Ik Aldama/DPA/East News

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Joel C Ryan/Invision/East News, Ik Aldama/DPA/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли в Fendi

Joel C Ryan/Invision/East News, Ik Aldama/DPA/East News

Мелисса Маккарти в Valentino

AA/ABACA/Abaca/East News, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Элизабет Олсен в Givenchy

Fernando Allende/Broadimage Ente/Broad Image/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Эль Фэннинг в Alexander McQueen

BDGE_StewartSmith/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лоуренс в Christian Dior

BDGEStewartSmith/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News

Сальма Хайек в Alexander McQueen

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, x / Avalon/Photoshot/East News

Бри Ларсон в Chanel

Vianney Le Caer/Invision/East News, JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Кэтрин Зета-Джонс в Elie Saab

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Эмма Стоун в Lanvin

PDN/SIPA/EAST NEWS, AP/East News

Эшли Грэм в Dolce & Gabbana

Evan Agostini/Invision/East News, Ik Aldama/DPA/East News

Шарлиз Терон в Christian Dior

Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press /East News, Cyril Pecquenard/KCS/East News

Дженнифер Лопес в Julien Macdonald

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, picture alliance / Ik Aldama/EAST NEWS

Хэлли Берри в Zuhair Murad

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Марго Робби в Rodarte

Invision/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/Sipa Press/East News

Приянка Чопра в Miss Sohee

Avalon/Photoshot/East News

Как правило, знаменитости надевают наряды с подиума в неизменном виде. Но бывают случаи, когда звезды дополняют или изменяют дизайнерские вещи по своему желанию. Например, зашивают слишком глубокое декольте или меняют длину.

Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Abaca Press / Alamy Stock Photo
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816210
AdMe/Дизайн/20 звезд, которые выбрали наряды с подиума и добавили в образы остроты
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