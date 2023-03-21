5 деталей в образе, которые буквально кричат о характере человека

Всего одна десятая секунды требуется нам, чтобы составить первое впечатление о человеке. А его выбор одежды и аксессуаров может рассказать о нем много нового. Например, недорогую обувь носят приятные в общении люди, а очки с толстыми черными оправами — смелые и самоуверенные личности.

1. Сумки

Специалисты по языку тела говорят, что выбор сумки и то, каким образом мы ее носим, могут многое рассказать о нас. Например, небольшие модели с коротким ремешком — это выбор харизматичных и разносторонних, активных женщин. Прагматичные дамы предпочитают сумки-тоуты. Клатчи носят модные и элегантные женщины-визуалы (те, кто воспринимает большую часть информации через зрительные образы. — Прим. ред.). Хобо любят мечтательные личности с богатым воображением, а модель кросс-боди выбирают авантюристки. При этом если женщина держит данный аксессуар перед собой при помощи обеих рук, это говорит о ее застенчивости. Если она крепко прижимает рукой к телу большую сумку, то она, вероятно, человек осторожный. Женщина с маленькой сумочкой на плече любит свободу и спонтанность. Привычка держать сумочку на изгибе локтя присуща элегантным и стильным дамам.

2. Очки

Современные производители очков предлагают огромное многообразие моделей, и выбранный дизайн может немало рассказать о человеке. Так, оправы с узорами носят жизнерадостные люди. Яркие очки выбирают творческие, веселые и общительные люди. Толстые черные оправы любят носить модные, смелые и самоуверенные личности. Модель «авиатор» предпочитают авантюристы, активные, преданные и открытые люди. Модники или те, кто хочет стать более уверенным в себе, покупают очки-обманки.

Модели с яркой верхней частью оправы и тонкой нижней любят те, кто хочет заявить о себе и кто серьезно относится к своей работе. Очки в роговой оправе выбирают независимые и творческие личности, которые хотят продемонстрировать свою оригинальность. Оправы четких и простых форм носят прагматичные люди, предпочитающие стилю функциональность. Тех, кому нравятся большие круглые оправы, окружающие считают несколько причудливыми и оригинальными людьми, а также подобные оправы выбирают любители винтажа.

3. Головные уборы

Головной убор — это яркая деталь, на основе которой можно без труда нарисовать портрет собеседника. Например, береты зачастую носят жизнерадостные, артистичные дамы (и стильные парижанки, разумеется). Широкополые шляпы выбирают позитивные, энергичные и креативные женщины, которые любят моду и аксессуары.

Шапки любят носить свободолюбивые, независимые и сострадательные люди. А такой необычный головной убор, как котелок, предпочитают эксцентричные личности, которым свойственны спонтанность и логика, а также гибкость и упрямство одновременно.

4. Шарфы

Есть мнение, что любительницы шарфов-шалей и шарфов-пледов — это ответственные и надежные женщины, которые очень ценят комфорт. Они бывают загадочны и несколько скрытны. Снуд — это выбор предприимчивых людей, любящих спонтанность и веселье. Те, кто носит платок как бандану, легко приспосабливаются к изменениям в жизни.

Шарфик, повязанный на манер галстука, говорит о волевом характере и деловитости дамы. Шарф, завязанный бантом, часто носят модницы, которые любят выглядеть мило и невинно. Этот же аксессуар, надетый на голову в виде тюрбана, придает образу экзотичности. А если женщина завязала шарф на голове в стиле 60-х годов, это говорит о ее элегантности.

5. Обувь

По обуви можно также многое узнать о ее владельце. Это доказало одно небольшое психологическое исследование. Группа людей заполнила анкету с указанием своих характеристик и сделала фото своей обуви, а вторая группа оценивала данные снимки по различным параметрам. Удивительно, но оценки во многом совпадали: только по виду туфель и ботинок участникам удалось весьма точно определить возраст, доход и даже уровень тревожности людей. Исследователи выделили несколько общих характеристик. Например, по мнению участников опроса, практичную и недорогую обувь носят приятные в общении люди, в то время как менее приятные люди предпочитают туфли с острыми носками, брендовую и дорогую обувь. Согласно исследованию, на экстравертах часто можно увидеть изношенную обувь или же высокие кеды. Человек с тревожным типом привязанности (тот, кто в общении с партнером стремится к чересчур сильной эмоциональной близости. — Прим. ред.) склонен носить обувь, которая выглядит совершенно новой. Модели с высоким голенищем предпочитают довольно сознательные личности.

Авторы этого исследования отметили, что люди в целом весьма хорошо определяют характер владельца обуви по выбранному им дизайну. Однако участники допустили и немало ошибок. Например, они считали, что яркую обувь обязательно носят экстраверты. Или полагали, что обувь в хорошем состоянии однозначно принадлежит добросовестным людям. Однако на деле это было не всегда так.