5 хитростей, которые помогают выбрать крутую толстовку, что хоть в театр иди, хоть на дачу

Толстовки уже давно занимают важное место в гардеробе многих людей. Они достаточно удобны и практичны, к тому же в этой одежде можно появиться как на официальном мероприятии, так и отправиться на природу. Главное, подобрать подходящую модель, которая будет подчеркивать все достоинства фигуры и при этом в ней будет достаточно комфортно.



Необходимо подобрать подходящий фасон

В основном эту одежду шьют в двух стилях — худи и толстовка на молнии. Отличие между этими моделями заключается в способе надевания. Толстовки на молнии преимущественно украшают двумя карманами, расположенными спереди, в то время как у худи, которое натягивается через голову, есть только один карман на фронтальной стороне. Правда, дизайнеры обожают вызовы, и с их легкой руки в магазинах появились необычные толстовки: с пуговицами, боковыми молниями, без рукавов и любые другие, но они не считаются базовым элементом гардероба.

У стандартных моделей есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать, чтобы не промахнуться с выбором. Худи, как правило, теплее, да и принты на такую одежду наносить проще. Но расстегнуть эту одежду, если стало жарко, не получится. Можно лишь закатать рукава, и на этом все возможности заканчиваются. Толстовки на молнии довольно универсальны и удобны в использовании. Правда, зачастую их главный плюс превращается в минус. Если в изделие вшита некачественная молния, она может быстро сломаться, деформироваться или будет просто некрасиво выпирать, портя силуэт.

Стоит внимательно изучить материал, из которого сшито изделие

Cледует обратить внимание на материалы, используемые при производстве толстовок. Большинство худи шьют из смеси полиэстера и хлопка, хотя можно найти и полностью хлопковые варианты. Процентное соотношение полиэстера и хлопка влияет на стоимость одежды и длительность ношения. Считается, что толстовки с большим содержанием хлопка более качественны. Но следует учитывать, что и хлопок и полиэстер бывают разными.

Выбор толщины материала зависит от того, для чего вам нужна обновка. Для холодных деньков или отдыха после занятий зимними видами спорта отлично подойдет более плотный и тяжелый вариант. А вот летом такое изделие будет носить не слишком-то приятно. В большинстве случаев, чем тяжелее материал, из которого сшита толстовка, тем дороже будет стоить этот предмет одежды.

Стоит уделить внимание деталям

При примерке стоит обратить внимание на величину капюшона, а так же размер рукавов. Тяжелый капюшон и неудобная линия ворота заставляют человека напрягать шею и плечи. Тело в такой одежде находится в неестественном положение, что в результате вызывает напряжение в мышцах и боль. То же самое относится и к объемным рукавам. Как это ни удивительно, но по мнению некоторых специалистов даже удобная на первый взгляд объемная одежда может быть опасна для здоровья.

Толстовки с крупным принтом стоит выбирать с осторожностью. Во-первых, из-за плохой печати рисунок через пару стирок может потрескаться и смыться, и худи будет выглядеть неряшливо. Во-вторых, к таким моделям значительно сложнее подобрать остальную одежду, поэтому лучше заранее подумать, с чем вы будете носить яркую и необычную толстовку.

Далеко не всегда объемные толстовки хорошо сидят

Подбирайте худи под тон своей кожи и волос, а также не забывайте о правильном размере. Хорошая толстовка размера оверсайз будет стройнить и дополнять стильный образ. А вот слишком узкая одежда не поможет скорректировать фигуру, а, наоборот, будет лишь полнить.

При выборе худи стоит учесть особенности собственной фигуры. Модели, в которых эластичная резинка стягивает нижний край, а на животе расположены кармашки, могут привлечь внимание к талии и даже визуально увеличить эту область. В этом случае лучше выбрать укороченный вариант.

Толстовку можно носить почти с чем угодно

Крутое и качественное худи может быть дополнением к стильному образу. Его можно надеть вместе с пальто и юбкой. Для менее формальных выходов подойдет кожаная куртка и джинсы. В летний вечер достаточно накинуть худи поверх майки и шортов, чтобы выглядеть прекрасно.

Сочетания худи с кожаными штанами или юбкой тоже очень крутые. С пиджаком — вариант не самый тривиальный, но сейчас его можно встретить на всех страницах глянцевых журналов. Даже образ с легким летним платьем заиграет особыми красками, стоит добавить к нему толстовку.

Ну а если не хочется выходить из дома, худи все равно сможет сделать вашу жизнь лучше. Достаточно закутаться в него и позаниматься любимым делом. Все это делает худи идеальным элементом гардероба, подходящим под все случаи жизни.

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