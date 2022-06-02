7 коварных моделей обуви, которые невыгодно смотрятся даже на стройных ножках (И чем их заменить)

Горячие новинки с подиума будоражат умы многих, однако далеко не каждую из них можно перенести в реальную жизнь. Но мечту об идеальных ногах можно осуществить, зная, какие модели обуви подходят именно вашим ногам, а с какими лучше расстаться.

Мы в ADME не прочь узнать о новых способах стать еще краше, и правильный выбор обуви к ним тоже относится. Убедитесь сами.

1. Туфли на шпильке

Туфли на тонкой шпильке могут подчеркнуть ширину лодыжек. Чтобы щиколотки выглядели тоньше, а ноги стройнее, стилисты предлагают несколько вариантов замены: обувь на невысоком устойчивом каблуке, уравновешивающем общий вид;

обувь с открытым носком, которая открывает больше стопы и визуально удлиняет ноги;

танкетка или обувь на платформе — она как раз сейчас входит в моду. Впечатление усилится, если вы подберете обувь телесного цвета и с острым носом. Дополнительное правило: чем шире подол, тем стройнее выглядят ваши ноги. Идеальная длина — чуть выше или ниже колена, но не там, где проходит самая широкая часть ваших ног.

2. Обувь с тонкими шнурками и ремешками

Миниатюрные детали на обуви невыгодно контрастируют с широкими ступнями и лодыжками или атлетичными ногами, а тонкие шнурки могут некрасиво перетянуть даже самые изящные икры. Стилисты говорят, что чем массивнее ноги, тем шире должны быть ремешки. Могут подойти брутальные сандалии-гладиаторы или сандалии рыбака, они сейчас в тренде.

3. Туфли с круглым носом

Туфли с круглыми носками придают образу трогательной «детскости», но подобная обувь, особенно без каблука или на платформе, может визуально утяжелить ноги. Тем, кто считает свои икры или лодыжки широковатыми, но не намерен отказываться от комфортных балеток или туфелек Mary Jane (с маленьким каблучком и ремешком на подъеме), стилисты советуют носить их с юбкой ниже колена. А если вы невысокого роста, лучше выбрать обувь с заостренным носом, например мюли или туфли на небольшом каблуке.

4. Ботинки дерби

Обувь на плоской подошве, закрывающая стопу и заканчивающаяся под косточкой (дерби, оксфорды), особенно контрастных цветов, может подчеркнуть неровности ног и общую «приземистость» образа. Если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели длиннее, ровнее и стройнее, стилисты рекомендуют выбирать обувь с максимально открытой стопой.

5. Туфли с ремешком поперек щиколотки

Если вы не являетесь обладательницей худых ног, ремешки на щиколотках могут визуально расширить икры и лодыжки, а у миниатюрных женщин украсть длину ног, «разрезая» их. Вместо этого стилисты рекомендуют выбирать обувь с ремешком на пятке — вуаля! — вот он, эффект бесконечных ног!



6. Прямые сапоги с широким голенищем

Супермодели с их длинными худыми ногами смело разгуливают по подиуму в сапогах-трубах, но с обычными женщинами такая обувь может сыграть злую шутку. Если высота сапог чуть ниже колена, они могут подчеркнуть неровность ног, а если линия голенища пересекает середину икры, то обувь делает икры объемнее, чем они есть. Широкие прямые сапоги также прикрывают самую изящную часть ног — щиколотки — и делают силуэт слишком коренастым. Вместо этого можно подобрать более облегающую обувь, а если вы невысоки ростом, стоит выбрать сапоги с V-образным вырезом на голенище спереди (как в ковбойских сапогах) и больше оголить ноги, надев более короткую юбку. Для полных ног предпочтительнее острый носок, который зрительно уравновешивает общий вид.

7. Обувь с объемным декором в области щиколоток

Лишний объем на щиколотках (мех, бахрома, цепи, крупные стразы, ремешки с огромными пряжками) визуально делает щиколотки шире и оттягивает на себя внимание, мешая воспринимать весь облик в целом. Если вы хотите создать эффектный образ, лучше сделать ставку не на обилие декора, а на яркий цвет обуви.