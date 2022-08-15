8 бьюти-секретов Анджелины Джоли, которые актриса открыла для себя методом проб и ошибок

У многих женщин есть свои бьюти-секреты, которые помогают им создавать неповторимые образы. Такие хитрости найдутся и у знаменитостей, в том числе у актрисы Анджелины Джоли. Ее находки универсальны и подойдут всем.

Мы в ADME выяснили, каким правилам следует актриса, чтобы всегда выглядеть безупречно.

Предпочитает подходящую ей форму бровей

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

В прошлом Анджелина Джоли делала брови очень тонкими, однако со временем ее стиль изменился. Теперь мы можем убедиться, как сильно такие детали влияют на весь облик. Более натуральная линия бровей помогла Джоли смягчить черты лица.

Не акцентирует внимание на глазах и губах одновременно

ROBYN BECK / AFP / East News , TIZIANA FABI / AFP / East News

Анджелина Джоли старается соблюдать золотое правило: выделять с помощью косметики только одну черту лица. Она либо красит губы красной помадой, либо выбирает насыщенный макияж глаз. По мнению актрисы, стоит ей переборщить с косметикой, и она будет выглядеть смешно.

Следует фирменному стилю, но не боится пробовать новое

Хотя макияж Анджелины прост, он производит впечатление. Глаза и губы актрисы стали ее визитной карточкой. И даже героини Джоли в фильмах повторяют ее стиль. Сделать такой же макияж глаз просто, стоит лишь знать пару нюансов. Ими поделился визажист Джоли. Он советует в первую очередь завить ресницы. Затем нужно нанести подводку на верхнее и нижнее веко, чтобы линии встретились у внешнего уголка глаза. Пространство между линиями следует заполнить тенями и растушевать их.

AFP / East News

Иногда актриса и ее визажисты экспериментируют и дополняют макияж новыми деталями. Например, добавляют на внешние уголки глаз накладные ресницы. Благодаря этому создается эффект кошачьих глаз.

Предпочитает глянцевые помады матовым

AdMedia / SIPA / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Неважно, какую помаду использует Анджелина: красную или нюдовых оттенков, — ее губы всегда выглядят увлажненными и здоровыми. Такого же результата можно добиться благодаря уходу за губами и подходящей косметике. Например, помаде с атласным эффектом или увлажняющему бальзаму, подчеркивающему натуральный цвет губ.

Не перебарщивает с тональным кремом

ABACA / Abaca / East News

В повседневной жизни Анджелина не слишком увлекается мейкапом. Она рассказывала, что предпочитает ограничиваться консилером, которым скрывает круги под глазами. Но и на красной дорожке она не прячет кожу под толстым слоем косметики. Джоли появлялась на публике с естественным блеском на лице и не пыталась маскировать тональным кремом родинки и веснушки задолго до того, как такой «макияж без макияжа» стал трендом.

Подбирает цвет волос, который подчеркивает тон ее кожи

© Life or Something Like It / New Regency Productions and co-producers , Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / Sipa Press / East News Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / Sipa Press / East News

Еще одна запоминающаяся деталь образа актрисы — темные волосы. Иногда она красится в более светлые тона или даже становится блондинкой в кино. Однако Джоли снова и снова возвращается к полюбившимся оттенкам. И не зря. У актрисы оливковая кожа. Ей, как и другим людям с таким тоном, особенно идут темные волосы, ведь они подчеркивают цвет лица. А вот краситься в блондинок им не советуют.

При выборе макияжа учитывает форму своего лица

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Минимализм в макияже объясняется не только предпочтениями Анджелины, но и тем, что она и визажисты учитывают особенности формы ее лица, а не слепо следуют трендам в макияже. Например, у актрисы и так заметные скулы, поэтому нет необходимости дополнительно выделять их косметикой. У Джоли квадратная форма лица. Всем женщинам с таким контуром советуют выбирать более легкий макияж, который будет смягчать угловатые черты.

Защищает кожу от солнца

East News , East News

Обходиться без большого количества макияжа Анджелине помогает правильный уход за лицом. Она старается предотвращать появление проблем с кожей, а не прятать их. Один из важных пунктов ее заботы о себе — защита от солнца. Для этого актриса пользуется солнцезащитным кремом и носит шляпы.