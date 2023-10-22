8 моделей обуви, которые француженки сметают с полок с приходом холодов

Способность француженок безупречно выглядеть в любое время года не может не восхищать. Наверное, именно поэтому их чувством стиля вдохновляются миллионы женщин по всему миру. Одной из неотъемлемых деталей любого образа является обувь — и здесь у жительниц Франции есть чему поучиться. Мы отобрали несколько моделей обуви, которые чаще всего встречаются в гардеробе стильных парижанок.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Короткие ботильоны по щиколотку — неотъемлемая часть осенне-зимнего гардероба француженок. На сухую осень они берут замшевые модели, на дождливые месяцы — кожаные. Француженок вообще редко можно увидеть в неудобной обуви на шпильке, они почти всегда отдают предпочтение устойчивому блочному каблуку.

Ботинки с отделкой из овчины

Сапоги из овчины — бесценное дополнение к зимнему гардеробу каждой француженки. По сравнению с «луноходами», которые далеки от понятия классической обуви, такие ботинки — почти беспроигрышный вариант. Подкладка из овчины обеспечивает тепло и комфорт, а отделка из нее же придает даже грубым ботинкам нотку элегантности.

Обувь на массивной платформе

Этот обувной тренд — один из самых излюбленных среди француженок. Такая акцентная обувь на грубой подошве максимально практичная и универсальная. Она позволяет проводить долгое время на ногах и при этом сочетается со всем: джинсами, леггинсами, юбками, платьями.

Классические кроссовки

Спортивная обувь — не самая очевидная составляющая французского стиля, но парижанки тоже с удовольствием носят кроссовки. Только не неуклюжие современные модели кричащих расцветок. Они предпочитают минималистичные ретро-кроссовки, чаще всего белого цвета. Такая обувь прекрасно сочетается с джинсами, широкими брюками, трикотажными платьями и короткими юбками.

Замшевые сапоги до колена

Любой осенний образ — с мини-платьем, миди-юбкой или джинсами прямого кроя — француженка может дополнить сапогами до колена. Это беспроигрышная модель, которая отлично сочетается с разной одеждой и сохраняет ноги в тепле. Кстати, сапоги из бежевой замши — это прямо модное комбо.

Ботильоны с квадратным мысом

Абсолютный фаворит осеннего гардероба любой француженки — ботильоны с квадратным мысом. Они значатся практически в каждом списке трендовой обуви местных модниц. В особом почете минималистичные модели из черной или коричневой кожи и удобный широкий каблук. С такими ботильонами можно будет создать десятки разных модных луков.

Жокейские сапоги

Жокейские сапоги — крайне элегантная обувь, которая отлично смотрится с любой верхней одеждой. Француженки предпочитают минималистичные модели, которые придают любому образу дороговизны. Если вам хочется удлинить силуэт, обратите внимание на сапоги с небольшим каблуком. А вот ботфорты, которые тоже визуально удлиняют ноги, переборчивые француженки совсем не признают.

Сапоги со змеиным принтом

Казалось бы, зима и змеиные узоры никак не связаны. Но пристрастие французских модниц к таким принтам невозможно игнорировать. Почему они их любят? Помимо того, что такая расцветка сама по себе выглядит солидно и смело, она добавляет зимним образам игривости. Этот прием определенно стоит запомнить и когда-то протестировать.