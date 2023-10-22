8 моделей обуви, которые француженки сметают с полок с приходом холодов
Способность француженок безупречно выглядеть в любое время года не может не восхищать. Наверное, именно поэтому их чувством стиля вдохновляются миллионы женщин по всему миру. Одной из неотъемлемых деталей любого образа является обувь — и здесь у жительниц Франции есть чему поучиться. Мы отобрали несколько моделей обуви, которые чаще всего встречаются в гардеробе стильных парижанок.
Ботильоны на устойчивом каблуке
Короткие ботильоны по щиколотку — неотъемлемая часть осенне-зимнего гардероба француженок. На сухую осень они берут замшевые модели, на дождливые месяцы — кожаные. Француженок вообще редко можно увидеть в неудобной обуви на шпильке, они почти всегда отдают предпочтение устойчивому блочному каблуку.
Ботинки с отделкой из овчины
Сапоги из овчины — бесценное дополнение к зимнему гардеробу каждой француженки. По сравнению с «луноходами», которые далеки от понятия классической обуви, такие ботинки — почти беспроигрышный вариант. Подкладка из овчины обеспечивает тепло и комфорт, а отделка из нее же придает даже грубым ботинкам нотку элегантности.
Обувь на массивной платформе
Этот обувной тренд — один из самых излюбленных среди француженок. Такая акцентная обувь на грубой подошве максимально практичная и универсальная. Она позволяет проводить долгое время на ногах и при этом сочетается со всем: джинсами, леггинсами, юбками, платьями.
Классические кроссовки
Спортивная обувь — не самая очевидная составляющая французского стиля, но парижанки тоже с удовольствием носят кроссовки. Только не неуклюжие современные модели кричащих расцветок.
Они предпочитают минималистичные ретро-кроссовки, чаще всего белого цвета. Такая обувь прекрасно сочетается с джинсами, широкими брюками, трикотажными платьями и короткими юбками.
Замшевые сапоги до колена
Любой осенний образ — с мини-платьем, миди-юбкой или джинсами прямого кроя — француженка может дополнить сапогами до колена. Это беспроигрышная модель, которая отлично сочетается с разной одеждой и сохраняет ноги в тепле. Кстати, сапоги из бежевой замши — это прямо модное комбо.
Ботильоны с квадратным мысом
Абсолютный фаворит осеннего гардероба любой француженки — ботильоны с квадратным мысом. Они значатся практически в каждом списке трендовой обуви местных модниц. В особом почете минималистичные модели из черной или коричневой кожи и удобный широкий каблук. С такими ботильонами можно будет создать десятки разных модных луков.
Жокейские сапоги
Жокейские сапоги — крайне элегантная обувь, которая отлично смотрится с любой верхней одеждой. Француженки предпочитают минималистичные модели, которые придают любому образу дороговизны. Если вам хочется удлинить силуэт, обратите внимание на сапоги с небольшим каблуком. А вот ботфорты, которые тоже визуально удлиняют ноги, переборчивые француженки совсем не признают.
Сапоги со змеиным принтом
Казалось бы, зима и змеиные узоры никак не связаны. Но пристрастие французских модниц к таким принтам невозможно игнорировать. Почему они их любят? Помимо того, что такая расцветка сама по себе выглядит солидно и смело, она добавляет зимним образам игривости. Этот прием определенно стоит запомнить и когда-то протестировать.
Француженки придерживаются некоторых правил и при выборе сумок. Вы ни за что не увидите парижанку с рюкзаком или банальной квадратной сумочкой через плечо. Что же они тогда носят? Мы показали и рассказали в следующей статье.