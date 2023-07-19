8 свежих идей для маникюра для тех, кто хочет, чтобы их руки выглядели на миллион

Согласитесь, встречая человека, мы часто первым делом смотрим на его руки. Поэтому для многих так важно, чтобы они выглядели красиво и ухоженно. Благо, зная новые тренды, можно всегда щеголять с классным маникюром и при этом не тратить на него баснословные суммы.

В качестве бонуса мы приготовили один лайфхак, который здорово упростит жизнь всем любительницам красивых ногтей.

Накладные ногти нового поколения

Вроде совсем недавно мы перестали клеить накладные ногти, но они снова вернулись в моду. Сейчас можно выбрать более привычные нам толстые ногти и появившиеся не так давно тонкие. Вторые отличаются тем, что выглядят как наклейки, но становятся твердыми под УФ-лампой. Правда, значительно быстрее, так как они уже изначально частично затвердевшие.

Шапочки и насадки для ногтей

Новый очень симпатичный тренд — шапочки и ювелирные украшения для ногтей. Они могут стать фишкой любого образа. Кстати, шапочки отлично скроют отсутствие покрытия или его косяки.

Смена покрытия

Если с трудом получается выкроить время на маникюр, можно пойти на хитрость. В начале месяца сделайте полную процедуру аппаратного маникюра c покрытием, а спустя неделю (ну или когда будет пора обновить маникюр) просто смените лак — это поможет сэкономить не только деньги, но и время.

«Обнаженные» ногти

Эффект «голых» ногтей снова попал в список трендов. По сути, это классический маникюр, который уместен всегда. А еще в моду ворвались цвета лаков, которые специально подбирают на тон темнее или на тон светлее кожи. Такое покрытие еще называют маникюром богачек. Смотрится оно эффектнее нюда, а граница между отросшим ногтем и покрытием менее заметна, чем в случае с ярким гелем.

«Масляные» ногти

Ногти в «масляной» технике выглядят так, словно их окунули в масло для губ. Главная фишка этого дизайна — полупрозрачное и ультрасверкающее покрытие. Такой маникюр никогда не будет выглядеть агрессивно, потому что основной цвет размыт, остается лишь легкий оттенок.

«Трехмерные» ногти

Эффект обратного омбре достигается с помощью особого расположения близких по тону цветов. Условно, ноготь делится на две части. В верхней слева наносят более светлый лак, справа — более темный, а в нижней части делают все наоборот.

«Металлический» маникюр

Глядя на такие ногти, кажется, будто на них накапали жидкого металла. На такой дизайн, конечно, решатся не все, ведь выглядит он довольно смело.

Разноцветные ногти

Такое буйство красок может показаться уместным лишь на руках школьниц и студенток, но мода говорит: «Можно всем!» Кстати, такой маникюр будет особенно гармонично смотреться в сочетании с летними нарядами.

Бонус: своя коллекция лаков

Чтобы сделать маникюр в салоне, нужно довольно много времени, которое многие хотели бы потратить с большей пользой. Но можно схитрить. Соберите небольшую коллекцию лаков, которые сможете носить с собой в салон. Даже если через несколько дней вы сколете или еще как-то повредите покрытие, его можно будет аккуратно восстановить без визита к мастеру.