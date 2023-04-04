8 трендовых моделей очков, в которые весной и летом влюбится весь мир

Мода крайне изменчива: то одно выходит в тренды, то другое, то хорошо забытое старое вновь возвращается на подиумы. Уследить за всей этой круговертью — занятие хоть и увлекательное, но непростое. Поэтому в сегодняшней статье мы прошерстили тренды для вас и узнали, какие солнечные очки будут модными в этом сезоне.

Зеркальные «авиаторы»

Любимая многими классика обрела второе дыхание: к узнаваемой форме оправы добавились стекла с зеркальным покрытием. Так что, если вы из тех, кто много лет отдает предпочтение «авиаторам», обратите внимание на этот тренд.

В массивной оправе

Говоря «массивная», мы имеем в виду действительно выдающуюся оправу. Очки такого фасона выглядят так, словно их изнутри накачали воздухом, но это один из главных трендов нынешнего года. По крайней мере, так точно считает креативный директор модного дома Loewe.

«Кошачий глаз»

East News

«Кошачий глаз» подходит к любой форме лица. Эта модель не нова, но в этом году многие классические оправы вновь возвращаются в моду. Так что, если вы еще не обзавелись подобными очками, возможно, стоит к ним присмотреться. Если хочется построить весь образ вокруг стильного аксессуара, без опаски выбирайте яркую оправу — скажем, неоновую или красную. Но не забудьте и о классической черной или черепаховой, которую легко вписать в любой гардероб.

«Очки гонщика»

East News

Вы наверняка заметили, что спортивный стиль все прочнее входит в повседневную жизнь и появляется даже на подиумах. Что ж, узкие спортивные очки, которые обычно носят гонщики, тоже стали модными. Подумать только, а в нулевые мы подхихикивали над ребятами, которые носили подобные очки, подражая героям из «Матрицы». Вообще удивительно, как кино и сериалы влияют на нашу с вами жизнь: мы можем носить аксессуары как у героев, стричься как они... У нас об этом даже целая статья есть.

С цветными стеклами

EAST NEWS

Идея тонированных в разные цвета стекол возникла давно, но сейчас этот тренд подхватили даже знаменитости — Хейли Бибер и Виктория Бекхэм, например. Наиболее популярны стекла красноватых, желтых и оранжевых тонов, но вы можете выбрать любой нравящийся оттенок и быть в тренде. И не забывайте о безопасности глаз: не все цветные стекла одинаково хорошо защищают от бликов.

С монолинзой

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Мы привыкли, что в очках должно быть 2 отдельных стекла, соединенных посередине перемычкой. Новый тренд — очки, выглядящие как единая линза в легкой оправе, — пошатнул наши убеждения: звучит это странно, но выглядит очень круто и футуристично.

В стиле 70-х

Этот тренд руководствуется правилом «Чем больше, тем лучше»: очки в пол-лица, как у Холли из «Завтрака у Тиффани», снова в моде. Для максимального сходства можно выбрать тонированные не в черный стекла, за которыми видны глаза. А вот крошечные очки-«половинки», которые Джиджи Хадид носила еще недавно, из моды уже вышли. Кажется, новые тренды диктуют нам: если oversize, так уж во всем. К слову о «Завтраке у Тиффани»: у нас есть статья с занятными фактами об этом всеми любимом фильме. Оказывается, Одри Хепберн не любила выпечку, а съемки для нее были сложными.

Круглые

Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS , AP / East News

У многих из нас круглая оправа ассоциируется с Джоном Ленноном или Оззи Осборном (в зависимости от того, что вы слушаете), ну или с культурой хиппи. Но эта винтажная форма обрела второе дыхание и может выглядеть модно, а не чуднó. Что вы, кстати, знаете о хиппи? Мы как-то решили разобраться в этой культуре и узнать, удалось ли им все-таки изменить мир к лучшему.

Мы часто пишем об аксессуарах, ведь они нередко даже более важны, чем сам наряд. Например, мы разобрали аксессуары с тайным посланием, которые надели звезды. И сделали это не единожды.