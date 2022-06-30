8 удобных и эффектных стрижек, с которыми вы забудете о долгой и нудной укладке

Почти каждая женщина наверняка втайне мечтает выглядеть сногсшибательно без особого труда. Ведь постоянно наводить как минимум часовой марафет перед выходом из дома, особенно когда дело касается рабочих будней и хочется подольше поспать, — крайне утомительное занятие. К счастью, есть множество способов схитрить в этом вопросе, и один из них — стрижка, которая не потребует сложной укладки, но позволит чувствовать себя на высоте.

Мы в ADME решили изучить, какие современные стрижки отличаются легкостью в уходе и позволяют своим обладательницам блистать без серьезных усилий.

8. Боб с рваными краями

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jean-Baptiste Lacroix / AFP / East News

Стрижка боб с рваными краями — отличный выбор для тех обладательниц густых волос, которые хотят добиться идеального баланса дерзости и элегантности в образе. При простой сушке такая прическа будет выглядеть пышно и небрежно, примерно как на фото справа. А если все же захочется подчеркнуть женственный и романтичный настрой, можно нанести крем, чтобы придать гладкости и блеска — как на фото слева.

7. Удлиненное каре

Существенное отличие каре от стрижки боб состоит в том, что в первом случае волосам не придается объем за счет разных по длине слоев. Удлиненное каре — более аккуратный и изящный вариант, который в сочетании с прямыми и тяжелыми волосами всегда выглядит более гладко. Ну и, конечно же, оно подходит тем, кто любит подольше поспать по утрам, но при этом выглядеть стильно и современно всего после пары простых взмахов расческой.

6. Классическая пикси

Invision / Invision / East News , Admedia, Inc / Sipa USA / East News

На классическую короткую стрижку пикси решится, безусловно, не каждая. Однако нельзя не отметить, что это идеальный выбор, когда в приоритете минимум ухода за прической и желание всегда быть во всеоружии. Кроме того, это еще и самый простой способ избавиться от испорченных волос после многочисленных покрасок и укладок горячими инструментами, чтобы начать, так сказать, с чистого листа.

5. Шегги

Шегги — универсальная стрижка, которая подходит всем (но для вьющихся волос особенно), а также не требует чересчур глобальных и драматичных изменений. При отсутствии даже минимальной обработки волосы будут выглядеть пышно и небрежно. Если взбить локоны с помощью соляного спрея, они станут еще более кудрявыми. Ну а при желании всегда можно сотворить романтичный образ с голливудскими локонами — как на фото слева.

4. Челка-шторка

Valerie Macon / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Челка-шторка — еще один наименее стрессовый способ обновить прическу, не требующий избавления от основного объема волос, но при этом моментально придающий своей обладательнице характер. Кроме того, считается, что такая стрижка подходит всем формам лица. И за счет того, что удлиненная челка естественным образом сливается с основной массой волос, она крайне проста в уходе и не требует частого подравнивания.

3. Гарсон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Стрижка гарсон — более утонченная разновидность пикси, при которой убирается основная длина, но сверху, благодаря наложению удлиненных прядей, получается очень хороший объем. Такая прическа отличается не только легкостью укладки, но и разнообразием образов, которые можно воплотить: от элегантно приглаженных волос для романтического вечера до легкой небрежности или вовсе бунтарской объемной и завитой вверх челки.

2. Вулфкат

Вулфкат, или «волчья стрижка», — идеальный выбор для тонких и вьющихся волос: благодаря многослойности она делает локоны пышными и объемными. Отличительной чертой такой прически является обработка прядей по подобию волчьего меха: довольно пышный объем на макушке, который плавно переходит в более тонкий хвостик сзади. Стрижка не только дерзкая, но и удобная, так как волосы меньше мешаются у лица.

1. Многослойная стрижка

Ну и напоследок, конечно же, нельзя обойти вниманием классическую многослойную стрижку, которая является настоящим спасением для девушек, нежелающих расставаться с длиной, но мечтающих о более эффектном образе. Такая стрижка отлично подойдет к любому типу волос: как кудрявым, так и прямым — и придаст им желанной подвижности, живости и объема.