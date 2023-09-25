8 вещей, которые взрослая женщина не стесняется носить, потому что это мудро и практично

На некоторые предметы гардероба в определенном возрасте мы смотрим с легким снисхождением. Взять вот термобелье — зачем его носить, если и так нормально? Молодые девушки стесняются покупать многие вещи, потому что не видят в них смысла или думают, что над ними будут посмеиваться. А вот взрослые женщины ставят превыше всего собственный комфорт и спокойно покупают резиновые сапоги и другие вещи, которые когда-то казались им стремными.

Резиновые сапоги

Осенью и весной резиновые сапоги — необходимость для тех, кто живет во влажном климате. Промокшие ноги — риск простудиться. Но пара крепких и красивых резиновых сапог с легкостью решат эту проблему. Если у кого-то все еще есть опасения быть высмеянными на работе (ну мало ли, может быть, в коллективе собрались одни модники), можно просто брать с собой сменку.

Термобелье

Термобелье позволяет чувствовать себя комфортно даже в холод. Кроме того, оно избавляет от необходимости надевать кучу вещей по принципу капусты. Сейчас выпускают удивительно стильные и красивые модели, которые легко комбинируются с другими предметами гардероба.

Широкие кроссовки

По статистике, 72% людей носят обувь, которая им не подходит. Мы часто выбираем слишком маленькую или узкую обувь в надежде на то, что она еще растянется. Но это происходит не всегда. Особенно важно выбрать удобную пару на повседневку. К примеру, в хороших кроссовках пальцы должны располагаться свободно. Терпеть дискомфорт ради красоты — так себе идея, но часто понимание этого приходит лишь с возрастом.

Головные уборы

Летом многие игнорируют кепки и шляпы — боятся, что головной убор не подойдет к образу. А зимой и осенью многие забивают на шапки. Уверенным в себе людям все равно, что о них подумают окружающие. Для них на первом месте свой комфорт и здоровье.

Хлопковые трусы

В фильмах героини часто ходят в красивом кружевном белье. Но лучше всего для ежедневной носки подходят обычные хлопковые трусы: хипстеры, шортики, бикини, слипы. А кружевные трусики из синтетики лучше приберечь для особого случая.

Бюстгальтеры без косточек

Обвисание груди — процесс естественный. Некоторые женщины стесняются своего внешнего вида и выбирают только те бюстгальтеры, которые формируют под одеждой идеальный бюст. Но мягкие лифчики, как правило, более удобные. Поэтому не стоит отказываться от них из-за придуманных кем-то стандартов красоты. Они, как правило, не особо реалистичные.

Резиновые шапочки для плавания

В бассейне частенько можно встретить девушку, которая решила не надевать резиновую шапочку и плавает с распущенными волосами. Иногда девушкам не очень нравиться ее носить. Но шапочка — это прежде всего вопрос вашего здоровья и безопасности, а не красоты.

Туфли на устойчивом толстом каблуке

Героини фильмов и сериалов ежедневно рассекают по офису в обуви на высоченных каблуках. Но практичные женщины берегут здоровье и на повседневку выбирают туфли с ремешками, на низком и толстом каблуке. Смотрятся они не менее шикарно, главное — откинуть пресловутые бьюти-стандарты.