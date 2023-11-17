8 зимных вещей, которые даже лощеных красоток превращают в неказистых простушек

В холодное время года мы вынуждены сильно утепляться, и эти слои одежды неизбежно прибавляют лишние сантиметры. Неправильно подобранная модель, крой, или ткань может исказить восприятие фигуры и угробить все ее достоинства. Чтобы этого избежать, достаточно знать, какие зимние вещи лучше обходить стороной. И мы составили этот универсальный список.

Платье-свитер

Любительницам женственного стиля в холодное время года приходится прибегать к помощи более утепленных платьев, но именно из-за этого они и рискуют скорее уничтожить образ, чем его украсить. Мешковатые свитера-платья крупной вязки буквально поглощают фигуру, превращая ее в большой невнятный шар. А вот трикотажные платья в рубчик — тренд осенне-зимнего сезона. Они удобны настолько же, насколько женственны и изящны.

Шуба-халат

В трендовых списках верхней одежды такие шубы, облегающие тело и увеличивающие бедра, не встречаются, зато есть пальто из искусственного меха прямого кроя и дубленки. В общем, все такое же мягкое и уютное, но в то же время элегантное, держащее форму и, как правило, без пояса, который и создает впечатление банного халата.

Бесформенный кардиган

Бесформенные кардиганы из тонкой ткани стоит вытеснить из гардероба, если вам хочется выглядеть солидно и подчеркнуть свои достоинства. Идеальной заменой станет жардиган — смесь жакета и кардигана. Как вы уже поняли, его отличительная особенность заключается в крое, напоминающем жакет или пиджак, но ткань при этом используется мягкая, хотя и заметно более плотная, чем у классических кардиганов. Сочетать жардиганы можно как со строгим платьем-футляром, так и с обычными джинсами.

Вещи в широкую горизонтальную полоску

Существует расхожее мнение, что горизонтальная полоска полнит. Однако это правда лишь отчасти. Если вы не можете представить свой гардероб без вещей в полоску, стоит учитывать некоторые нюансы. Главный — избегать оверсайз платьев и свитеров в крупную полоску. А вот узкие полосы на длинном и приталенном элементе одежды могут сыграть на руку и сделать фигуру даже более стройной, чем вертикальные полосы.

Вязаный свитер оверсайз

Несмотря на популярность оверсайз свитеров, идут они далеко не всем. Визуально они способны накинуть лишних килограммов, даже если их нет. Еще больше усугубит ситуацию свитер крупной вязки с длинными рукавами. Можно подумать, что в таком случае лучше сменить модель оверсайз на обтягивающие водолазки, однако и тут есть нюансы. Из-за своеобразного воротника, прячущего шею и область груди, такие вещи тоже утяжеляют образ. Лучше отдавать предпочтение свитерам с даже небольшим V-образным вырезом — он облегчит и вытянет силуэт.

Бархатное платье

Вещи из бархата пользуются особенной популярностью осенью и зимой. Но многих этот материал полнит, а еще он подсвечивает все, даже незначительные нюансы фигуры. Поэтому стоит использовать парочку хитростей. Во-первых, нужно подчеркивать талию, чтобы не позволить одежде прибавить в ней пару лишних сантиметров. Во-вторых, старайтесь не закутываться в бархат полностью — выберите либо верх, либо низ. Если же речь о платье, то лучше, чтобы оно не было слишком закрытым — стоит оставить открытыми руки или зону декольте.

Костюм из худи с джоггерами

Очень объемная и свободная вещь визуально расширяет фигуру просто потому, что чем больше ткани, тем объемнее выглядит тело. С этой точки зрения некогда излюбленные всеми спортивные костюмы из плотной ткани с просторным худи и штанами — неудачный для большинства фигур вариант. Отличной заменой будет мягкий и струящийся трикотажный комплект в рубчик. Он выглядит изящно и женственно, подходит как для уютного домашнего вечера за чаем и книжкой, так и для встречи с друзьями в кафе.

Шуба-гусеница

Как мы уже выяснили в пункте выше, чем объемнее вещь, тем объемнее выглядит тело. Из-за меха шубы и так склонны придавать фигуре более крупный вид, поэтому логично, что пышные шубы округлого кроя тем более склонны визуально увеличивать на 2 размера. Вероятно, именно из-за этого «гусениц» в списках трендов днем с огнем не сыскать. Зато в них превалирует сугубо прямой крой и правильная линия плеча. Кроме того, особую популярность приобрели разнообразные дубленки и пальто из овчины.