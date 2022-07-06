9 блестящих хитростей, которые помогут приручить седину и выглядеть роскошно

Появление седины — волнующий момент в жизни каждой женщины. Поначалу в попытках защититься и отвергнуть это явление может появиться желание срочно замаскировать ее всеми способами. Однако в современном мире серебристые волосы уже давно перестали ассоциироваться со старостью. Напротив, рождаются целые тренды, поэтому просто важно научиться правильно обходиться с ними и своим новым образом.

Мы в ADME решили разобраться, какие нюансы стоит учитывать обладательницам седых волос, чтобы засиять даже пуще прежнего.

9. Обратите внимание на цвет бровей

При наличии седины определенно стоит делать акцент на лице, чтобы оно не сливалось в одно блеклое пятно с волосами. Так, четко очерченные брови могут омолодить не хуже новой прически. Но при этом, конечно же, правила для типажей различаются. Если брови от природы светлые, нужно выбрать светло-серый или русый оттенок карандаша. Обладательницам же смуглой кожи и темных бровей подойдет холодный коричневый оттенок.

8. Подбирайте оттенки одежды с умом

Появление седины — хороший повод пересмотреть свой гардероб и порадовать себя обновками более ярких расцветок. По большому счету наиболее выигрышные оттенки принято подбирать к любому цвету волос, вот и седина не исключение. В случае с ней точно лучше отказаться от бледных и тусклых вариантов и присмотреться либо к классике (белый и черный), либо — вариант для смелых — к разнообразным сочным и насыщенным цветам.

7. Используйте шампуни, которые нейтрализуют желтизну

Чтобы седина выглядело красиво, необходимо уделять особенное внимание выбору средств для ухода. Наиболее положительный эффект на седые волосы оказывают специальные фиолетовые шампуни. Они нейтрализуют желтизну, делают волосы блестящими и помогают сохранить благородный оттенок.

6. Наносите средства, которые делают волосы гладкими

Структура седых волос меняется естественным образом: они становятся пористыми, ломкими и более непослушными. В итоге отсутствие живости и блеска бросает тень на всю прическу: пересохшие волосы еще никого не делали краше. Но этого можно избежать благодаря, например, несмываемым кондиционерам. Они увлажнят пряди, сделают их тяжелее, мягче и шелковистее, укладывать их станет значительно легче.

5. Сократите количество золотых украшений в образе

Золото не самый подходящий компаньон для седых волос, так как вместе они создают сомнительный контраст. То же самое, к слову, касается янтарных и коралловых украшений. Хорошая новость заключается в том, что сочетающихся с сединой металлов и камней все-таки больше. Это, безусловно, серебро и олово, а также изумруды, рубины, аметисты, гранаты и многие другие яркие камни.

4. Подберите правильную стрижку

Не всем по вкусу чересчур короткие стрижки вроде пикси, однако стоит признать, что слишком длинные седые волосы все же тоже не особо популярны, так как их сложно удачно обыграть в пользу свежего и стильного образа. Но выход прост: можно рассмотреть разнообразные вариации стрижки боб или же оставить волосы до плеч и сделать акцент на слоях и текстуре. Эти простые, но изысканные прически в сочетании со здоровыми и ухоженными волосами без каких-либо проблем помогут принять и полюбить свою седину.

3. Отращивая седину, сделайте сложное окрашивание

При полном окрашивании следить за корнями довольно трудно, но и постепенное отращивание седины тоже может изрядно утомить, ведь выглядеть ухоженно хочется уже сейчас. В такой ситуации можно прибегнуть к сложному окрашиванию, при котором седые волосы как бы смешиваются с подсвеченными или, напротив, затемненными прядями. При таком окрашивании исключается появление грубого перехода цвета по линии роста, поэтому оно требует меньше корректировок и ухода.

2. Попробуйте серебристое окрашивание, чтобы придать седине глубины и солидности

Если все же прибегать к окрашиванию, то одним из наиболее оптимальных вариантов будет добавить к естественной седине пепельные, серебристые и платиновые оттенки. Это поможет избежать бледного образа и, напротив, сделает прическу ухоженнее и ярче. Кроме того, если уже имело место окрашивание в темный цвет и корни отросли, можно попробовать смешать седину с цветом по технике «градиент».

1. Сделайте глаза ярче

Помимо бровей, конечно же, имеет смысл подчеркнуть и глаза. Даже одна только подводка может эффектно выделить их и сделать образ значительно более выразительным. А уж в сочетании с удлиненными и пышными благодаря туши ресницами опасения по поводу тусклого и уставшего внешнего вида и вовсе можно смело выбросить из головы.

Если вам тоже пришлось столкнуться с появлением и принятием седины, расскажите о своих способах обыграть и приручить ее, чтобы и дальше сиять на все 100 %.