9 спорных трендов в макияже, которые ворвались в нашу жизнь как гром среди ясного неба

Новые бьюти-тренды появляются как грибы после дождя. Не успеваешь и глазом моргнуть, как на смену вроде бы свежей тенденции приходит что-то другое: иногда — практичное, а порой — весьма странное.

Брови, покрытые консилером

Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca/East News

В 90-х и нулевых девушки выщипывали брови до ниточек. Затем долгое время в тренде была естественность. А несколько сезонов назад на пике популярности оказались обесцвеченные брови. Благо добиться эффекта отсутствия бровей можно не только с помощью осветлителя, но и менее радикальным способом — закрасив волоски консилером.

Подводка «рыбий хвост»

VALERIE MACON/AFP/East News

Подводка с метким названием «рыбий хвост» уже успела обрести большое количество поклонниц. По заверению визажистов, несмотря на кажущуюся сложность, нарисовать «плавник» намного легче, чем обычную стрелку.

Макияж «плаксы»

«Заплаканное» лицо — еще один странный тренд родом из соцсетей. По сути, это разновидность влажного макияжа, который создает такой эффект, словно человек недавно рыдал. «Плачущего» вида легче всего добиться с помощью жидких блестящий теней и глянцевого блеска.

«Уродливая красота»

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

«Уродливая красота» — это тренд, который бросает вызов общепринятым стандартам. Если раньше девушки всячески стремились довести внешность до совершенства, то сегодня, наоборот, принято подчеркивать что-то далекое от идеала. Черная помада, сбритые брови, небрежный макияж и адский маникюр — проявлений тренда огромное множество.

Губы «с крылышками»

Набирающие популярность губы «с крылышками» были вдохновлены культовыми куклами Bratz. Добиться кукольной улыбки можно благодаря обычному карандашу для губ — нужно просто очертить линию губ подальше от их настоящего контура, тем самым сделав форму рта более заостренной. Затем на середину губ нужно нанести светлый оттенок помады, это создаст визуальный объем.

Румяна под глаза

PacificCoastNews/EAST NEWS , ROBYN BECK/AFP/East News

Мы уже успели привыкнуть к тому, что румяна теперь наносят не только на щеки, но и на веки, нос и даже губы. Но индустрия красоты преподнесла очередной сюрприз. Тренд этого сезона — эффект обгоревшей на солнце кожи, которого можно достигнуть, если нанести румяна под глаза.

«Латексные» губы

Пару лет назад был тренд на матовые помады. Затем в моду вошли губы а-ля 90-е с ярко очерченным контуром и обилием мерцающего блеска. Сегодня же визажисты предлагают присмотреться к глянцевым текстурам, которые напоминают латекс. Подобный эффект использовала еще Мэрилин Монро. Причем популярны самые смелые оттенки: красный, пурпурный, оранжевый и даже серый.

«Запекшаяся» кожа

Еще пару сезонов назад в моде была «глянцевая» кожа. Сегодня бьюти-блогеры предлагают попробовать новую технику — так называемый «baking» (с англ. «запекание»). Ее суть заключается в нанесении поверх макияжа толстого слоя пудры, которая как бы запечатывает все остальные продукты и не дает мейкапу поплыть на протяжении многих часов. Профессионалы рекомендуют наносить пудру лишь на те зоны, которые вы хотите зафиксировать и выделить. Большой поклонницей метода является Кайли Дженнер, которая практиковала «baking» задолго до того, как это стало мейнстримом.

Макияж для родов

0000001/Reporter / East News

Мы уже привыкли к тому, что есть много разновидностей макияжа: деловой, свадебный, вечерний и другие. Но один вид мейкапа наверняка для многих будет в новинку. Это набирающий популярность макияж для родов, который призван скрыть следы стресса на лице новоиспеченной матери. Многим женщинам тренд понравился, но и противники, конечно, тоже нашлись.

В поисках новых идей для макияжа многие девушки черпают вдохновение с подиумов. Оно и немудрено, ведь над образами моделей работают лучшие визажисты. И кому, как не им знать, какой макияж будет в тренде в новом сезоне.

Фото на превью 0000001/Reporter / East News