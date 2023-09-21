9 осенних трендов, которые могут сыграть злую шутку, если не знать некоторых нюансов

Модная вещь — это еще не залог удачного образа. Если не знать, как правильно сочетать ее с остальным гардеробом, можно визуально накинуть себе несколько лишних лет или килограммов. А если учесть всего несколько моментов, можно получить обратный эффект и засиять пуще прежнего.

1. Леопардовый принт

У многих леопардовый принт ассоциируется с образом роковой женщины, он даже кажется вызывающим. Но правильно стилизованный вариант может добавить легкой игривости и выглядеть стильно. Сейчас леопард вообще считается нейтральным узором, который уместен в повседневном гардеробе. В тренде современные интерпретации этого принта — например, как на втором фото в коллаже выше.

2. Цветные узоры

Всевозможные паттерны — это вообще горячий тренд. Вот только блузы или кофты с рисунком могут визуально делать женщину старше. При выборе такой одежды желательно учитывать несколько принципов. Стилисты рекомендуют сочетать узорный верх с однотонными брюками и не комбинировать с другой пестрой одеждой. Очень круто, когда цвет однотонных вещей перекликается с одним из цветов принта. Чтобы образ выглядел свежее, можно выбрать геометрические паттерны, главное — отдавать предпочтение более мелким узорам, так как крупные отвлекают внимание от лица.

3. Длинное пальто оверсайз

Пальто переживают новую волну популярности. Стилисты предлагают носить модели оверсайз и очень длинные (подол может вообще касаться земли). Но это фасон с подвохом. Он может визуально сделать женщину старше и испортить фигуру. Конечно, отказываться от модного тренда, если он действительно нравится, не нужно, но эксперты рекомендуют выбирать длину индивидуально, а не гнаться за модой.

4. Штаны с эластичным поясом

Некоторые модницы отмечают, что популярные и удобные брюки с поясом-резинкой могут испортить образ. В частности, они создают лишний объем в области живота. Решается проблема просто — выбрать фасон с резинкой сзади, а не спереди.

5. Высокие сапоги

Высокие сапоги в тренде, но эксперты считают, что торопиться их покупать не стоит. Во-первых, популярность такой специфической модели может быстро пройти. Во-вторых, красиво сочетать их с другими вещами довольно сложно. Кстати, лучше не надевать их с джинсами, потому что в таком случае высокие сампоги могут визуально «обрезать» ноги. А вот сочетание с платьями и юбками будет выглядеть выигрышно.

6. Крупные серьги

Тренд на эффектные украшения вернулся. На многих показах модели носили массивные серьги и колье. Но в обычной жизни такие комплекты могут перегружать образ. Решение для повседневной жизни простое — надевать либо колье, либо серьги из комплекта.

7. Полосы

Яркие полосы в тренде, модницы вовсю экспериментируют с этим принтом. Но порой из-за него наряд может выглядеть слишком броско или неуместно. Для создания элегантного образа можно выбрать варианты с вертикальными полосами приглушенных цветов.

8. Красный цвет

Осенняя мода на красный цвет — это естественное продолжение летнего бума стиля барбикор. Но некоторые женщины боятся экспериментировать с этим цветом, полагая, что могут выглядеть вызывающе или неуместно (например, на работе). Но решение есть — можно обыграть аксессуары красного цвета, а в самой одежде придерживаться любимой гаммы.

9. Кроссовки

Кроссовки снова популярны и на раз-два освежают осенние наряды. Но некоторые знатоки моды не рекомендуют сочетать их с юбками миди, ведь так можно визуально укоротить ноги. А вот сочетание с джинсами свободного кроя будет выглядеть стильно и современно.