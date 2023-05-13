9 хитростей, которые помогут даже самую унылую кухню превратить в конфетку

Кухня — одна из самых важных комнат в доме, в ней мы проводим больше всего времени. Поэтому, конечно, всем нам хочется, чтобы она выглядела как можно более уютной и стильной. Как оказалось, благодаря некоторым дизайнерским хитростям в ней можно без особых трат освежить даже устаревший интерьер. Вот как это сделать.

1. Обновить фартук

Фартук — одна из первых деталей, которые мы замечаем заходя на кухню. Если он выглядит устаревшим, то и впечатление от кухни будет таким же. К счастью, фартук легко обновить: старую плитку можно покрасить или даже просто обклеить специальной пленкой.

2. Подобрать подходящую раковину и смеситель

Кухонная раковина и смеситель — важные составляющие интерьера. Стильный кран может добавить изюминку в дизайн помещения. Например, сегодня в тренде бесконтактные, двухцветные или просто цветные модели. Здорово, если эта деталь будет сочетаться по цвету с ручками шкафов.

3. Хранить чистящие средства в специальных дозаторах

На кухне все необходимое должно быть под рукой. Однако зона вокруг мойки, заставленная всякими чистящими средствами, обычно выглядит неаккуратно. Попробуйте использовать покупные дозаторы для средств. Такие функциональные аксессуары могут украсить пространство, а рабочая поверхность сразу станет выглядеть опрятнее. Главное — выбрать модель, которая гармонирует с общим интерьером.

4. Декорировать стеклянные дверцы шторками

Вы можете легко освежить интерьер кухни без значительных затрат — просто добавьте шторки на стеклянные дверцы верхних шкафов. Этот элемент декора придаст вашему помещению уюта и очарования, а также скроет от глаз кухонные принадлежности. Шторки лучше всего выбирать из той же ткани, что и шторы в кухне, чтобы создать единый стиль интерьера.

5. Установить подходящие по цвету розетки

Розетки, которые установлены криво, не соответствуют цвету и стилю кухни, сразу бросаются в глаза и портят все впечатление. Поэтому лучше всего выбирать те, что соответствуют цвету кухонного фартука, чтобы они не выделялись, а если возможно, установить скрытые. Таким образом, кухня будет выглядеть более эстетично и аккуратно.

6. Организовать хранение в коробках

Если шкафчики на кухне не достигают потолка, то всегда хочется использовать эту свободную зону. И это вполне логично, потому что каждый сантиметр на кухне ценен. При этом, если установить коробку или корзину на верхнюю полку, вы сможете избежать визуального беспорядка. К тому же она поможет защитить кухонные принадлежности от пыли и грязи.

7. Украсить кухню живыми цветами

Цветочный акцент может быть последним штрихом в обновлении вашей кухни: он сделает помещение более праздничным и поднимет настроение. Не нужно ждать специального случая, чтобы порадовать себя.

8. Заменить сушилку для посуды на специальный коврик

Сушилки для посуды обычно довольно громоздкие и занимают много места. Попробуйте вместо них использовать специальные коврики — их легко потом убрать, да и мыть очень просто.

9. Обновить бытовую технику

Кухня может быть стильной и опрятной, но если на ней стоит электрический чайник со следами от рук на корпусе или кричащего цвета тостер, то впечатление от нее сразу портится. Поэтому лучше заранее продумать выбор гаджетов. Универсальными считаются металлические: они не привлекают к себе лишнего внимания и вписываются в любой дизайн. Кстати, совсем не обязательно покупать все новое — технику можно покрасить специальной краской.