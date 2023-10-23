9 стильных советов о том, как носить пиджаки, и вызывать восхищение, а не смущенные улыбки

Хейли Бибер превратила пиджак в свою визитную карточку. Не удивительно, ведь этот предмет одежды может быть не только основой делового образа, но и ярким элементом повседневного гардероба. Но, чтобы выглядеть в нем на все 100, желательно учесть несколько нюансов.

1. Выбирать трендовые цвета

Если летом модными были пиджаки пастельных тонов, то сейчас в тренде черные и темно-синие варианты. А на пике популярности вещи самого хитового, красного цвета. Они придутся по душе любителям эффектных образов.

2. Носить модели с подплечниками

Стиль 80-х в тренде. Наверное, один из самых узнаваемых силуэтов того времени создают подплечники. Их все чаще можно увидеть в современных моделях пиджаков. Эксперты рекомендуют выбирать фасоны с квадратной, а не заостренной формой плечей.

3. Сочетать пиджак и юбку-миди с осторожностью

Пиджак с юбкой смотрятся женственно и элегантно. Но сочетание пиджака с классической прямой юбкой до колен или чуть ниже может упрощать образ и делать устаревшим. Если хочется добавить современный штрих, блейзер можно примерить с плиссированной юбкой.

4. Экспериментировать с аксессуарами

Правильные аксессуары способны оживить даже самый скучный гардероб. Поэтому не стоит забывать про этот простой способ прокачать свой образ. И, например, добавить пару трендовых серег или цветную сумку.

5. Использовать ремень в образах с платьем

Если надеть пиджак с длинным платьем, наряд может выглядеть мешковато. Но решение есть — можно подчеркнуть талию с помощью ремня, причем надеть его сверху блейзера. Это сделает комплект не только гармоничнее, но и фактурнее за счет дополнительной драпировки тканей.

6. Правильно сочетать модели оверсайз с брюками

Модели оверсайз выглядят современно, но сочетать объемные пиджаки со свободными брюками не так-то просто. Гораздо легче добиться элегантного шика, комбинируя такой верх с облегающими леггинсами или подобной одеждой.

7. Выбирать подходящую для юбок длину пиджака

Сочетание длинного пиджака с юбками-макси может выглядеть неаккуратно, а вот с короткими юбками — стильно и ярко. В этом случае желательно, чтобы подол юбки немного выглядывал из-под пиджака. Иначе ансамбль может потерять весь шик.

8. Заправлять длинные футболки и рубашки

Если в планах носить блейзер с длинными футболками или рубашками, желательно учитывать особенности стилизации этих вещей. Так, слишком длинная футболка прямого кроя может визуально испортить фигуру. Но достаточно ее заправить, как линия талии откроется, и образ станет гармоничнее.

9. Быть смелее в выборе материалов

Стилисты рекомендуют быть смелее и выбирать пиджаки из различных тканей. Например, можно примерить атласные, бархатные или металлизированные варианты. Они будут эффектно смотреться во время праздников. И, конечно, не стоит забывать про самый модный пиджак этого сезона — кожаный.