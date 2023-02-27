9 свадебных платьев, которые, бесспорно, красивы, но их лучше оставить в прошлом

Каждая невеста мечтает подобрать идеальный свадебный наряд, который соответствовал бы не только ее вкусам, но и современным трендам. Чтобы сделать правильный выбор, важно понимать свежие тенденции и оставить устаревшие наряды на манекенах.

1. Слишком объемные платья

Ian Jones / Allpix Press / East News

На протяжении веков невесты отдавали предпочтение платьям с как можно более пышными юбками, но сегодня такие наряды вышли устарели. Похожее пышное платье надела на свою свадьбу британская принцесса Евгения в 2018 году. Тогда наряд считался последним писком моды, которая, однако, не стоит на месте и сегодня диктует другие правила. На сцену выходят полные противоположности платьев с пышными юбками — наряды с облегающими силуэтами и смелыми аксессуарами. Так, трендами в 2023 году можно считать фасоны «русалка», «слип» и «приталенный силуэт».



2. Белые платья

В 2023 году приветствуются и эксперименты с цветом. Так, белые платья постепенно уступают свои позиции нарядам с тонкими цветовыми акцентами. Эксперты уверены, что цветовое разнообразие поможет невестам не только подчеркнуть свою индивидуальность, но и подобрать оттенок, который бы наиболее гармонировал с их типом внешности.

3. Платья с обилием декора

Наряды с большим количеством ярких деталей привлекают внимание, но сильно проигрывают в плане элегантности более актуальным платьям с умеренным количеством украшений. Чтобы свадебное платье выглядело более минималистичным, не стоит перегружать его одновременно вышивкой, стразами и бисером. Другое дело — небольшие акценты.

4. Платья со вставками телесного цвета

Полупрозрачные вставки, которые призваны «обнажить» невесту без демонстрации ее наготы, зачастую плохо справляются со своей задачей. Телесные вставки попросту не совпадают с оттенком кожи девушек и оттого выглядят дешево и неестественно. Идеальной заменой для невест, ищущих чуть более откровенные платья, могут стать наряды с открытой спиной или плечами.

5. «Раздельные» платья

Раздельные свадебные наряды тоже выходят из моды и уступают свое место укороченным мини-платьям и платьям миди. В 2023 году ожидают появление и их вариаций: с приподнятыми подолами, ассиметричным низом, длиной по щиколотку.

6. Платья с корсетами

Корсетные платья были в моде еще пару лет назад, однако сегодня наряды а-ля «Бриджертоны» уступают свои позиции классной альтернативе — платьям А-силуэта, которые подчеркивают талию и не искажают пропорции. Такие наряды могут быть как с длинными рукавами, так и без них, что значительно облегчает подбор платья для зимнего или весеннего периода.

7. Платья с обилием кружев

Много кружев на платье в 2023 году уже не в моде. Их можно заменить отдельными вставками. Идеальный вариант — вставки из прозрачной и полупрозрачной ткани с намеком на вышивку или другим декором.

8. Платья с гипюром

Гипюровые вставки тоже приковывают к себе внимание окружающих, так как уже сами по себе являются акцентом. В 2023 году их уместность на платье зависит от качества материала, из которого они сделаны. Дешевая ткань может «состарить» наряд. Чтобы этого не допустить, следует проверить материал на растяжение: качественная гипюровая ткань не будет тянуться.

9. Платья с длинными обтягивающими рукавами

AFP/EAST NEWS