9 устаревших правил из мира моды, которые пора забыть как страшный сон
Мода меняется, в каждом сезоне принося новые тренды. Даже базовая одежда отражает время, в которое она была создана. Посмотрим, по каким деталям можно понять, что наряд не актуален и какие новые «можно» появились в мире моды.
Можно носить много украшений сразу
Раньше считалось так: если надеты сережки, то колье — уже перебор. Сейчас модно носить много украшений, так что пара цепочек на шее в сочетании с сережками сделают ваш образ актуальным.
Конечно, стоит соблюдать принцип уместности. Массивные серьги и такое же колье будут смотреться странно, если, скажем, вы поедете с друзьями на природу.
Туфли с носками — это хит
Раньше носить туфли с носками было табу. Но сейчас это настоящий хит, причем на пике моды — белые носки. Модницы носят их даже со шпильками. Этот тренд как минимум удобен: он защищает ноги от мозолей.
Приталенный фасон устарел
Приталенные вещи — вчерашний день, сейчас в тренде оверсайз. Объемный пиджак добавит образу легкости и непринужденности, а блейзер по фигуре, увы, будет выглядеть неактуально.
Длина миди вышла из моды
Модницы во всем мире останавливаются либо на мини, либо на макси и отказываются от средней длины. Считается, что юбки и платья миди визуально делают девушку ниже.
Обувь на танкетке — вчерашний день
Несмотря на возрождение моды 2000-х, кроссовки на танкетке не входят в список актуальных трендов. Они не способствуют визуальному удлинению ног, а даже наоборот — будто укорачивают фигуру.
Баска уже не нужна
Исторически женщины использовали этот элемент, чтобы визуально приблизить фигуру к «песочным часам». Когда-нибудь баска, возможно, и вернется в моду, но пока остается вне трендов.
Стоит избегать слишком тонких тканей
Обычно одежда из тонких, некачественных материалов шьется очень быстро и по задумке создателей выходит из моды уже в следующем году. Такие вещи, хлопковые или трикотажные, смотрятся дешево. Качественные плотные ткани выглядят более изысканно.
Слишком обтягивающие платья не актуальны
Желание выглядеть «как леди» порой может привести к противоположному результату. Обтягивающие платья из лайкры не имеют отношения к аристократичности и элегантности.
В моде платья из прочных и эластичных материалов. Они помогут продемонстрировать изгибы фигуры, и девушка при этом не будет испытывать дискомфорт.
Вышивка на джинсовой одежде не нужна
Юбка, обильно украшенная вышивкой или стразами, станет неожиданно красноречивым элементом неактуального гардероба.
Нравится ли вам мода на носки с туфлями? А здесь мы назвали 10 устаревших модных правил, которые вызывают у современных женщин лишь усмешку.