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9 вещей, которые грубо искажают даже самую идеальную фигуру

Дизайн
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Выбор одежды — настоящее искусство, где каждый элемент имеет значение. Иногда даже самые качественные и красивые вещи могут стать «ложкой дегтя» в целостном образе. Особенно если они искажают пропорции или не гармонируют с вашим типом фигуры.

Вырез «лодочка»

Платья и кофты с горловиной «лодочка» выглядят женственно и утонченно. Но вот идут они далеко не каждому: такой вырез может «украсть» длину шеи и добавить лишних объемов. А для зрительной гармонии и удлинения силуэта лучше отдать предпочтение V-образному вырезу или круглой горловине.

Облегающее платье из тонкого материала

Платья такого фасона подчеркивают все особенности фигуры. Если объем бедер больше объема груди, это станет еще заметнее. Если у вас фигура типа «яблоко», облегающие платья придадут талии дополнительный объем, а тонкая ткань предательски обрисует все складочки. Лучше взять платье А-силуэта. В таком наряде фигура выглядит изящнее и гармоничнее — просто шик.

Наряды с оборками

Оборки и воланы — практически символ женственности в мире моды. Но с ними лучше быть осторожным: такие детали могут добавить дополнительные объемы именно там, где они размещены. Платья, усыпанные оборками, иногда выглядят перегружено.

Юбка-пузырь

Многие модницы утверждают, что юбка, по форме напоминающая пузырь, выглядит сносно только на моделях. В повседневной жизни она «играет» против фигуры. Лучше обратить внимание на юбку прямого кроя.

Неудачная линия подола

Независимо от того, о какой длине юбки или платья идет речь, важно, чтобы подол не пересекал самую широкую часть бедер или икр. В одежде такого кроя фигура кажется короче и массивнее.

Например, платье миди, которое обычно доходит до середины икры, мало кому идет вне зависимости от типа фигуры. А вот более длинное платье с боковым или фронтальным разрезом смотрится лучше и визуально удлиняет ноги.

Контрастные наряды

Горизонтальные полосы и контрастные цветовые блоки могут утяжелять силуэт и визуально укоротить его. Когда в одном наряде слишком много контрастных горизонтальных деталей, фигура кажется грузной. Чтобы избежать такого эффекта, выбирайте монохромные комплекты или одежду в оттенках с минимальным контрастом.

Сапоги до середины икры

Такая обувь охватывает икру в самой широкой ее части, невольно привлекая внимание именно к этой области. Из-за этого ноги кажутся шире, массивнее и короче. Чтобы конечности казались длиннее и изящнее, стоит выбрать сапоги до колена или ботфорты. Но важно, чтобы обувь не была украшена шнуровкой или другими горизонтальными элементами — они испортят весь эффект.

Длинные туники

Подбор идеальной длины топа или рубашки может как преобразить, так и испортить образ. Важно знать: если верх одежды заканчивается ниже самой широкой части бедер, ноги могут казаться короче, а фигура — приземистой. А если выбрать чуть более короткий топ, то можно, наоборот, сделать силуэт более стройным и вытянутым.

Мешковатый спортивный костюм

Многие считают, что мешковатая одежда скрадывает все недостатки фигуры, благодаря чему человек выглядит стройнее. В действительности ношение слишком свободных вещей приводит к противоположному эффекту.

Это относится и к спортивной одежде. Костюм огромных размеров выглядит не эстетично, да и носить его не слишком-то удобно. Во время активных тренировок двигаться в такой одежде будет тяжело. Поэтому стоит выбирать спортивную одежду подходящего размера.

Выбор одежды вообще может показаться настоящим искусством. Даже для того, чтобы найти подходящую юбку, приходится учитывать массу нюансов.

Фото на превью Mussi Katz / Flickr, senivpetro / Freepik, wirestock / Freepik
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AdMe/Дизайн/9 вещей, которые грубо искажают даже самую идеальную фигуру
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