9 вещей, которые грубо искажают даже самую идеальную фигуру

Выбор одежды — настоящее искусство, где каждый элемент имеет значение. Иногда даже самые качественные и красивые вещи могут стать «ложкой дегтя» в целостном образе. Особенно если они искажают пропорции или не гармонируют с вашим типом фигуры.

Вырез «лодочка»

Платья и кофты с горловиной «лодочка» выглядят женственно и утонченно. Но вот идут они далеко не каждому: такой вырез может «украсть» длину шеи и добавить лишних объемов. А для зрительной гармонии и удлинения силуэта лучше отдать предпочтение V-образному вырезу или круглой горловине.

Облегающее платье из тонкого материала

Платья такого фасона подчеркивают все особенности фигуры. Если объем бедер больше объема груди, это станет еще заметнее. Если у вас фигура типа «яблоко», облегающие платья придадут талии дополнительный объем, а тонкая ткань предательски обрисует все складочки. Лучше взять платье А-силуэта. В таком наряде фигура выглядит изящнее и гармоничнее — просто шик.

Наряды с оборками

Оборки и воланы — практически символ женственности в мире моды. Но с ними лучше быть осторожным: такие детали могут добавить дополнительные объемы именно там, где они размещены. Платья, усыпанные оборками, иногда выглядят перегружено.

Юбка-пузырь

Многие модницы утверждают, что юбка, по форме напоминающая пузырь, выглядит сносно только на моделях. В повседневной жизни она «играет» против фигуры. Лучше обратить внимание на юбку прямого кроя.

Неудачная линия подола

Независимо от того, о какой длине юбки или платья идет речь, важно, чтобы подол не пересекал самую широкую часть бедер или икр. В одежде такого кроя фигура кажется короче и массивнее.

Например, платье миди, которое обычно доходит до середины икры, мало кому идет вне зависимости от типа фигуры. А вот более длинное платье с боковым или фронтальным разрезом смотрится лучше и визуально удлиняет ноги.

Контрастные наряды

Горизонтальные полосы и контрастные цветовые блоки могут утяжелять силуэт и визуально укоротить его. Когда в одном наряде слишком много контрастных горизонтальных деталей, фигура кажется грузной. Чтобы избежать такого эффекта, выбирайте монохромные комплекты или одежду в оттенках с минимальным контрастом.

Сапоги до середины икры

Такая обувь охватывает икру в самой широкой ее части, невольно привлекая внимание именно к этой области. Из-за этого ноги кажутся шире, массивнее и короче. Чтобы конечности казались длиннее и изящнее, стоит выбрать сапоги до колена или ботфорты. Но важно, чтобы обувь не была украшена шнуровкой или другими горизонтальными элементами — они испортят весь эффект.

Длинные туники

Подбор идеальной длины топа или рубашки может как преобразить, так и испортить образ. Важно знать: если верх одежды заканчивается ниже самой широкой части бедер, ноги могут казаться короче, а фигура — приземистой. А если выбрать чуть более короткий топ, то можно, наоборот, сделать силуэт более стройным и вытянутым.

Мешковатый спортивный костюм

Многие считают, что мешковатая одежда скрадывает все недостатки фигуры, благодаря чему человек выглядит стройнее. В действительности ношение слишком свободных вещей приводит к противоположному эффекту.



Это относится и к спортивной одежде. Костюм огромных размеров выглядит не эстетично, да и носить его не слишком-то удобно. Во время активных тренировок двигаться в такой одежде будет тяжело. Поэтому стоит выбирать спортивную одежду подходящего размера.