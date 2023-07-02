9 вещей, которые придают квартире «дорогой вид» без больших вложений

Все мы стремимся к тому, чтобы наше жилище выглядело роскошно и ухоженно, отражая нашу индивидуальность и чувство стиля. И многим кажется, что создание такого интерьера требует значительных финансовых вложений. Однако есть вещи, которые способны придать квартире ощущение дороговизны жилища даже без больших затрат.

Настенное искусство

Картины на стене улучшают внешний вид интерьера и создают ощущение богатства. Причем искусство не обязательно должно быть дорогим. Иногда даже графика, постеры или художественные фотографии в красивых рамках могут стать отличным вариантом.

Декоративное зеркало

Также, чтобы внести разнообразие в декор стен, используйте зеркала. Пусть они будут даже небольшими, как в простых, так и в элегантных рамах. Такое украшение добавляет в интерьер винтажные мотивы. К тому же свет, который в них отражается, может сделать комнату визуально просторнее.

Текстурные элементы

Текстурные элементы помогают создать эффект многослойности, что визуально добавляет интерьеру роскоши. Смешивайте разные цвета, текстуры, ткани. Используйте при этом как минимум три разных материала. Например, это может быть искусственный мех на стуле, корзина из ротанга для цветочного вазона и шелковые наволочки на подушках.

Ароматы

Приятный аромат в доме — важный элемент дизайна в интерьере. Ведь обоняние тесно связано с эмоциями, которые влияют на настроение и создают определенную атмосферу. Используйте эфирные масла, ароматические свечи и диффузоры, чтобы наполнить свой дом изысканным запахом.

Округлые предметы

Комната, в которой все ровно и чисто, несомненно будет выглядеть безупречно. Но, чтобы придать ей изюминку, важно использовать вещи разнообразных форм. Для этого, например, можно добавить несколько округлых предметов. Это могут быть разные аксессуары: лампы, зеркала, декоративные элементы мебели и прочее.

Поднос

Подносы могут легко преобразить атмосферу интерьера. Особенно если размещать в них разные мелочи, которые часто на виду. Очень гармонично в них смотрятся флаконы духов, крема, украшения или, например, композиция из аромасвечи, графина и стакана для воды.

Мягкие ткани

Бархат или велюр роскошны как на ощупь, так и внешне. Поэтому добавление мягких тканей работает тут идеально. Дизайнеры рекомендуют выбирать для этого глубокие оттенки драгоценных камней. А с нейтральной цветовой гаммой в интерьере хорошо сочетаются мятно-зеленые и пудровые оттенки.

Цветы

Цветы — простой, но очень эффективный способ привнести нотку роскоши в любой интерьер. Конечно же, живые букеты будут тут в приоритете. Но и среди искусственных есть отличные варианты. А если их поставить в прозрачную вазу и налить в нее немного воды, то отличить от настоящих с первого раза будет почти невозможно.

Стеклянный дозатор

Даже моющие средства заслуживают особого внимания. Перелейте их в красивый стеклянный дозатор. Вуаля! Мгновенная роскошь.