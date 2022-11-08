Что происходит с нарядами с красных ковровых дорожек, когда отщелкали затворы фотокамер

Когда мы любуемся умопомрачительными нарядами, в которых знаменитости выходят в свет, порой задумываемся о дальнейшей судьбе этих костюмов. Сложно представить, что такие роскошные платья пылятся в гардеробных за ненадобностью. Но, как выяснилось, это происходит не всегда.

Где знаменитости берут наряды для красных дорожек

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Большинство звезд не покупают наряды для торжественных церемоний. Стилисты знаменитостей рассылают запросы брендам и ждут от них предложений, после чего делают выбор. Некоторые селебрити связаны контрактом с тем или иным производителем. Например, Кристен Стюарт — амбасcадор Chanel, поэтому чаще всего носит продукцию этой марки. Как правило, платье предоставляется брендом не более чем на 48 часов. После мероприятия оно возвращается дизайнеру. Но бывает и так, что актриса получает вещь в дар. Некоторые селебрити не прибегают к схеме взаимодействия с брендами и приобретают платья для выхода на ковровые дорожки самостоятельно. К примеру, так делает Брайс Даллас Ховард. По словам актрисы, костюмы для различных церемоний чаще всего шьют небольших размеров, потому ей сложно отыскать наряд по фигуре.

Платье со звездного плеча можно купить на распродаже

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Если культовые модные дома, такие как Dior, Louis Vuitton или Chanel, хранят платья, которые надевались для выхода на красные ковровые дорожки, в своих архивах, то менее известные производители распродают вещи, которые они предоставляли звездам. Это случается несколько лет спустя после знакового мероприятия. И поскольку тот или иной наряд уже был в пользовании, предлагают его с хорошей скидкой. Поэтому у модниц есть шанс заполучить уникальное платье с плеча звезды относительно недорого.

Но если та или иная модель стала хитом, об эксклюзивности уже речи быть не может. Потому что в данном случае малоизвестная марка запустит массовое производство. Например, платье бренда Maria Lucia Hohan, в котором Кейт Хадсон появилась на вечеринке по случаю вручения премии «Оскар», произвело настоящий фурор. И дизайнер воссоздал наряд для широкого круга покупателей.

Иногда бренды предоставляют одно и то же платье разным знаменитостям

Порой бренды предоставляют наряды для выхода на красную ковровую дорожку повторно. Но не всегда звезды шоу-бизнеса остаются в восторге, когда узнают об этом. К слову, стилист Риз Уизерспун в 2006 году подняла скандал, выяснив, что выданное актрисе для церемонии вручения премии «Золотой глобус» платье Chanel уже надевала Кирстен Данст в 2003 году. Помощница знаменитости заявила, что не хочет больше ничего слышать об этом бренде, и пообещала настроить против него других известных клиенток.

Некоторые вещи отправляются на благотворительные аукционы

Sipa USA / Sipa USA / East News , Grosby Group / East News

Изысканные наряды порой помогают представителям шоу-бизнеса делать наш мир чуточку лучше. Платья выставляют на торги, а вырученные средства жертвуют на благотворительность. Так, к примеру, в 2020 году звездный стилист Элизабет Стюарт организовала аукцион, на котором были представлены крутейшие платья звезд.

Желающие могли приобрести желтый ансамбль Кейт Бланшетт, который она надевала на вручение премии «Золотой глобус» в 2020 году, или розовый наряд Дженнифер Лопес, в котором та красовалась на мероприятии American Music Awards в 2018-м. Доходы от аукциона были отправлены в некоммерческую организацию, занимавшуюся закупкой оборудования для учреждений здравоохранения по всему миру.

Наряды, продемонстрированные на церемониях вручения премии «Грэмми», можно отыскать в музее

Invision / Invision / East News

В США существуют музеи «Грэмми», экспонаты которых связаны с культовыми музыкантами прошлого и настоящего. Там желающие могут взглянуть и на легендарные наряды различных певцов и певиц. В настоящий момент в музее Лос-Анджелеса проходит выставка, посвященная премиям «Грэмми» 2021 и 2022 годов. Посетители могут полюбоваться костюмами, в которых выходили на красную дорожку Оливия Родриго, Билли Айлиш, Глория Эстефан и другие звезды.

Некоторые знаменитости перешивают свои наряды

TOLGA AKMEN / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Идея разумного потребления набирает популярность, поэтому некоторые дизайнеры переделывают костюмы и снова предоставляют их звездам. К примеру, атласное платье Сирши Ронан, которое она надевала на церемонию вручения премии BAFTA в 2020 году, было перешито в умопомрачительный наряд, в котором она вышла на красную дорожку другого мероприятия неделю спустя. Из черной ткани был изготовлен лиф для нового платья.

Порой селебрити носят одежду, в которой выходили на красную дорожку, и в частной жизни

Юная Дакота Фэннинг облюбовала розовое мини-платье, в котором позировала фотографам на премьере мультфильма «Коралина в Стране кошмаров» (она озвучивала главную героиню). Девушка надела наряд второй раз на свой школьный выпускной. Ее решение вызвало у общественности восторг.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Дженнифер Лоуренс тоже не прочь повторно «выгулять» наряд, в котором красовалась в свете софитов. Розовое платье, в котором она появилась на светском мероприятии 2017 года, Дженнифер еще раз надела на свадьбу подруги — актрисы Эми Шумер. Но без казусов не обошлось: Лоуренс пожаловалась, что во время празднества у нее постоянно расстегивались пуговицы. Видимо, на танцполе знаменитость веселилась от души.

А порой звезды не стесняются появиться на публике в одном и том же платье несколько раз

Jim Smeal / BEImages / East News

В 2014 году Вайнона Райдер предстала в платье, в котором уже выходила в свет в 2005-м. Актриса прокомментировала свой выбор так: «Я знаю, что это своего рода табу в мире моды. Но если вещь мне нравится, почему я должна надевать ее лишь один раз?» Мы считаем, что Вайнона абсолютно права.

AP / East News , GEORGE ROGERS-POOL / SIPA / SIPA / East News

Но если голливудская актриса оправдывалась за повторное использование наряда, то британская принцесса этого делать не собирается. Тем временем модный журнал насчитал аж 82 случая, когда Кейт Миддлтон появлялась в своих костюмах неоднократно. К примеру, кремовое платье Alexander McQueen Кейт надевала 4 раза, в том числе на крестины дочери в 2015 году и на празднование Дня АНЗАК в 2022-м.

Знаменитости делятся нарядами с родственниками

PacificCoastNews.com / East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Некоторые звезды дарят свои наряды родственникам. Так, например, Крис Дженнер была замечена в платье, которое надевала ее дочь Ким Кардашьян годом ранее. И это далеко не единственный случай, когда члены знаменитой семейки выходили в свет в идентичных костюмах, что наводило на мысли о существовании у них общего гардероба.

Monty Hall, PacificCoastNews / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Анджелина Джоли, в свою очередь, отдает наряды дочерям. В 2021 году ее приемная дочь Захара вышла в свет в платье, которое Анджелина надевала в 2014 году. Актриса заявила, что таким образом хочет приобщить девочек к разумному потреблению: «Мы должны смотреть, что у нас уже есть, и думать, как это использовать».

А как вы поступаете в дальнейшем с нарядными платьями или костюмами, купленными для праздничного мероприятия? Прячете подальше в шкаф, дарите кому-то или же продолжаете носить?