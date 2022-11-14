Давайте сравним, как одни и те же вещи смотрелись на дивах прошлого века и современных звездах

Стиль состоит из деталей. Дивы XX века прекрасно понимали это и умело подбирали яркие аксессуары. Грейс Келли любила длинные белые перчатки, Дайан Китон часто носила галстуки, а Софи Лорен испытывала страсть к крупным очкам. Многие из этих вещей актуальны по сей день, и их гордо носят современные звезды. Так давайте же сравним, как одни и те же элементы образа использовали знаменитости прошлого и нынешнего столетий.

Белые перчатки: Грейс Келли и Зои Кравиц

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Галстук: Дайан Китон и Джессика Честейн

EAST NEWS , CJ Rivera / Everett Collection / East News

Бант для волос: Катрин Денев и Марго Робби

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News , Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Рукава-фонарики: Джоан Коллинз и Селин Дион

© Dynasty / Aaron Spelling Productions and co-producers , Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Большие очки: Софи Лорен и Дженнифер Лопес

ASSOCIATED PRESS / East News , 0000001 / Reporter / East News

Конусообразный лиф: Мадонна и Энн Хэтэуэй

Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Галстук-бабочка: принцесса Диана и Блейк Лайвли

Завязанная вокруг шеи косынка: Одри Хепберн и Мадонна

Берет: Фэй Данауэй и Лили Коллинз

Courtesy Everett Collection / East News , COURTESY OF NETFLIX / Photoshot / East News

Ботфорты: Дебора Харри и Шарлиз Терон

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo , Evan Agostini / Invision / AP / East News Evan Agostini / Invision / AP / East News

Цветные колготки: Твигги и Сара Джессика Паркер

© PA Images / Alamy Stock Photo , Steve Sands / Bauer Griffin / East News Steve Sands / Bauer Griffin / East News

Цилиндр: Марлен Дитрих и Кара Делевинь

Courtesy Everett Collection / East News , POOL PA / Associated Press / East News

Меховая горжетка: Ава Гарднер и Рианна

Courtesy Everett Collection / East News , PacificCoastNews / EAST NEWS

Повязка для волос: Брижит Бардо и Хейли Бибер

EAST NEWS , AP / East News

Накинутый на голову шарф: Элизабет Тейлор и Кейт Миддлтон

В 2012 году в рамках официального тура по Малайзии Кейт Миддлтон посетила знаменитую мечеть Ас-Сакирин. Для выхода принцесса Ульская выбрала ансамбль в светлых тонах и прикрыла голову шелковым платком. И хотя в случае Миддлтон аксессуар был скорее необходимостью, чем просто данью моде, своим выбором она невольно вызвала ассоциации с образом Элизабет Тейлор из драмы «Гигант» 1956 года.