Давайте сравним, как одни и те же вещи смотрелись на дивах прошлого века и современных звездах
Стиль состоит из деталей. Дивы XX века прекрасно понимали это и умело подбирали яркие аксессуары. Грейс Келли любила длинные белые перчатки, Дайан Китон часто носила галстуки, а Софи Лорен испытывала страсть к крупным очкам. Многие из этих вещей актуальны по сей день, и их гордо носят современные звезды. Так давайте же сравним, как одни и те же элементы образа использовали знаменитости прошлого и нынешнего столетий.
Белые перчатки: Грейс Келли и Зои Кравиц
Галстук: Дайан Китон и Джессика Честейн
Бант для волос: Катрин Денев и Марго Робби
Рукава-фонарики: Джоан Коллинз и Селин Дион
Большие очки: Софи Лорен и Дженнифер Лопес
Конусообразный лиф: Мадонна и Энн Хэтэуэй
Галстук-бабочка: принцесса Диана и Блейк Лайвли
Завязанная вокруг шеи косынка: Одри Хепберн и Мадонна
Берет: Фэй Данауэй и Лили Коллинз
Ботфорты: Дебора Харри и Шарлиз Терон
Цветные колготки: Твигги и Сара Джессика Паркер
Цилиндр: Марлен Дитрих и Кара Делевинь
Меховая горжетка: Ава Гарднер и Рианна
Повязка для волос: Брижит Бардо и Хейли Бибер
Накинутый на голову шарф: Элизабет Тейлор и Кейт Миддлтон
В 2012 году в рамках официального тура по Малайзии Кейт Миддлтон посетила знаменитую мечеть Ас-Сакирин. Для выхода принцесса Ульская выбрала ансамбль в светлых тонах и прикрыла голову шелковым платком. И хотя в случае Миддлтон аксессуар был скорее необходимостью, чем просто данью моде, своим выбором она невольно вызвала ассоциации с образом Элизабет Тейлор из драмы «Гигант» 1956 года.
А у вас есть любимые аксессуары? Без какой вещи вы никогда не выйдете из дома?