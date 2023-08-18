Девушка пожаловалась, что ей неприятно смотреть на новых моделей «Victoria’s Secret». И это взорвало интернет

Летом 2021 года в сети появилась информация о том, что бренд белья «Victoria’s Secret» отказывается от своих «ангелов», так как сама концепция потеряла актуальность. Создатели нижнего белья взяли курс на естественность и привлекают в качестве моделей женщин с реальными телами. В 2023 году на экраны, после более чем пятилетнего перерыва, должно выйти очередное шоу бренда. В его преддверии в интернете разогрелись нешуточные споры по поводу изменений в компании.

Пользователь Twitter опубликовал твит, где рассказал, как изменился бренд. По его словам, ангелов больше не будет, теперь моделей называют талантами. Пост вызвал множество споров. Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то считает, что изменения — большая ошибка, и скоро бренд «переобуется» обратно из-за низких продаж. Этого общество требует? Неужели кому-то не нравились «ангелы»?! Вот это способствует продажам? © cita4YG5hO7kfwo / Twitter Одна из пользовательниц отметила, что такое белье покупать никогда не будет. И ее комментарий вызвал шквал эмоций. Всегда смотрела на себя и знала, что да, я могу это надеть. Сейчас я смотрю на «моделей» и иду покупать другую марку. Бодипозитив не мешает «моделям» колоть липолитики в лицо, ведь покупать белье, которое рекламируется на женщине с лишними подбородками, нет желающим. Все в рекламе хотят видеть идеал, который красивее их самих. © CravyOks / Twitter

В ответ на ее слова многие выступили в защиту новой политики компании: Вы в курсе, что есть женщины не только с параметрами 90-60-90? И они хотят покупать одежду, и красивую тоже. И не все, в силу особенностей фигуры и здоровья, могут сделать из себя модель, на которую налезет это белье? © Sol_Cultricem / Twitter

А кто-то напротив, считает что изменения — движение вперед. На тему споров о белье «Victoria’s Secret» прочитала сегодня хороший коммент. Девушка пишет: «Раньше было на красивых моделях, но ты смотришь на себя и думаешь: а я куда себе такое надену? А теперь смотришь на моделей и понимаешь, куда». Вы белье делаете для кого? Для женщин. Женщины бывают разные. И всем хочется носить красивое белье. © lilydavay / Twitter

Комментаторы также отмечают, что часто у людей превратные представления о весе окружающих, так как мы привыкли видеть вокруг только идеальную картинку. А вы замечали, что у огромного количества мужчин и некоторого количества женщин абсолютно искаженные представления о весе? В общественном сознании женщины выше 50 кг уже представляются огромными, а 65+ им видится как нечто колоссальное, хотя по факту это не так. Смотрела видео, где женщина говорит, что весит 90, а ее все обвиняют во лжи. А все из-за того, что большинство людей ориентируется на какую-то мифическую общепринятую циферку. © yourdeadpoet / Twitter

В сентябре 2023 года планируется выпустить фильм о бренде, который будет посвящен правам женщин. В нем примут участия дизайнеры со всего мира, а также будут продемонстрированы новые модели.

Что вы думаете по этому поводу? Чье мнение вам ближе?