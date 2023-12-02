История Веры Вонг, которая в 40 лет помахала ручкой работодателю и устроила модный переворот

За свою жизнь Вера Вонг успела побыть и фигуристкой, и ассистентом редактора модного журнала, и дизайнером аксессуаров бренда Ralph Lauren. И лишь в 39 лет, когда женщина впервые пошла под венец, она решила, что хочет посвятить свою жизнь созданию эффектных подвенечных нарядов. И сегодня бренд Vera Wang является одним из флагманов свадебной моды. Мы решили поведать историю его блестящей создательницы.