История Веры Вонг, которая в 40 лет помахала ручкой работодателю и устроила модный переворот
За свою жизнь Вера Вонг успела побыть и фигуристкой, и ассистентом редактора модного журнала, и дизайнером аксессуаров бренда Ralph Lauren. И лишь в 39 лет, когда женщина впервые пошла под венец, она решила, что хочет посвятить свою жизнь созданию эффектных подвенечных нарядов. И сегодня бренд Vera Wang является одним из флагманов свадебной моды. Мы решили поведать историю его блестящей создательницы.
- Вера Эллен Вонг появилась на свет 27 июня 1949 года в Нью-Йорке в семье китайских мигрантов. Ее мать была переводчиком в ООН, а отец управлял медицинской компанией. Семья жила в шикарном районе города в Верхнем Ист-Сайде.
- По словам Вонг, интерес к моде у нее появился с подачи матери, наряды которой всегда производили впечатление. Во время летних каникул в колледже будущий модельер даже подрабатывала в магазине Yves Saint Laurent.
- В 8 лет Вера начала заниматься фигурным катанием. В 1968 году она участвовала в чемпионате США и даже могла отправиться на Олимпийские игры, но не прошла квалификацию. Хотя эта неудача положила конец ее спортивной карьере, она так же подтолкнула девушку на перемены: «У меня случился нервный срыв, и я провела семестр в Париже. Там я поняла, что страстно увлеклась модой».
- Позже Вера разработает дизайн костюмов для нескольких фигуристок, среди которых — Нэнси Керриган и Мишель Кван. Сама женщина признается, что спорт научил ее дисциплине: «Вы падаете, поднимаетесь и пробуете опять».
- Будущий дизайнер училась в университете Сорбонны во Франции и получила степень в области искусствоведения в Колледже Сары Лоуренс. Но в 1971 году Вера Вонг начала работать ассистентом в журнале Vogue и достаточно быстро продвинулась по карьерной лестнице, став самым молодым редактором журнала.
- «Фильм «Дьявол носит Prada» — это мягкая версия того, на что похожа работа в Vogue, — рассказывала Вера. — Помню, как я пришла в платье-рубашке и в обуви на платформе. Редактор увидела меня и выдала:""Бегом домой переодеваться. Мы в Vogue такое не носим!" И я надела джинсы, майку и кроссовки«.
- Проработав в Vogue 17 лет, Вера Вонг оставила пост редактора, отдав его Анне Винтур. Прежде чем основать свой бренд, Вера ходила устраиваться на работу к Ральфу Лорену. На собеседовании он спросил: «Что вам не нравится в моих коллекциях?» Вонг получила должность, когда выдала: «Вы хотите, чтобы я сказала что-то приятное для вас или озвучила честное мнение?» В итоге у Ральфа Лорена женщина отвечала за дизайн аксессуаров.
Ральф Лорен и Вера Вонг.
- Первым свадебным платьем, которое создала Вера Вонг, было ее собственное. В 1989 году дизайнер обручилась с инвестором Артуром Беккером. Планируя свадьбу, 39-летняя невеста поняла, что существует не так-то много свадебных платьев для женщин ее возраста. Тогда она решила изменить целую индустрию.
- «Я ничего не знала о дизайне одежды. Когда я уволилась из Ralph Lauren, многие двери, которые прежде были прежде распахнуты для меня, закрылись».
- В тот момент Веру поддержал ее отец. Как бизнесмен, он подсказал дочери, что ее затея стоит свеч, ведь люди женятся всегда, а значит, клиенты точно будут.
- В 1990 году женщина открыла собственный салон в отеле Carlyle в Нью-Йорке. Через пару лет ее бренд начал производить еще и вечерние платья.
Просто сопоставьте типичное подвенечное платье и творение бренда Vera Wang.
- Свадебные платья от Веры Вонг стали мечтой не только простых девушек, но и звезд. Среди ее клиенток значатся Ким Кардашьян, Гвен Стефани, Ариана Гранде, Хейли Бибер, Виктория Бекхэм и многие другие знаменитости.
- В 1993 году Вера Вонг сшила для Мэрайи Кэри свадебное платье, вдохновившись подвенечным нарядом принцессы Дианы. Однако впоследствии певица вдруг решила платье сжечь. Дело в том, что Мэрайя снимала клип на песню We Belong Together, в кадре которого она была невестой, сбегающей из-под венца. Артистка использовала на съемках собственный наряд. И она думала, что для пущего драматизма было бы круто в итоге предать белоснежное платье огню. Но режиссер клипа заявил, что это так себе идея, поскольку в наряде слишком много ткани.
Мэрайя Кэри выходит замуж в платье Vera Wang.
- Имя Веры Вонг часто упоминается в кинематографе. Например, в проекте «Секс в большом городе» ее платья надевали сразу две героини: Шарлотта в день своей свадьбы и Кэрри во время фотосессии.
- Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» выходила замуж в подвенечном наряде от Веры. А в картине «Война невест» героиня Кейт Хадсон произнесла шутливую фразу, которая потом стала легендарной: «Не платье Vera Wang подгоняют под себя, а себя под платье».
- Платья Vera Wang мелькают и на красных дорожках различных кинопремий. «Комфорт для меня очень важен. Многие женщины, которых я одевала, подходили ко мне потом и говорили: „Ваше платье было таким удобным“», — сказала дизайнер. На коллаже ниже можно увидеть творения бренда на Сандре Буллок, Розамунд Пайк и Кире Найтли.
- У Веры есть страничка в TikTok. Там она выкладывает ролики, на которых танцует, демонстрирует свои дизайнерские работы и вещи из собственного гардероба.
- Забавно, что в 2009 году дизайнер создала свадебное платье для куклы Барби, а в мае 2021 года бренд выпустил куклу уже в образе самой Веры Вонг.
Барби в платье от Vera Wang и Барби в образе Веры Вонг.
- По мнению пользователей сети, Вера в свои 70 с хвостиком выглядит очень молодо. Дизайнер говорит, что ее секрет в том, что она много лет была профессиональной фигуристкой и обладает так называемой «мышечной памятью», а еще она время от времени делает упражнения.
- Уверены, для многих Вера Вонг стала живым доказательством того, что не существует никаких возрастных рамок для поисков себя в жизни.
А в этом материале мы рассказывали историю другого дизайнера китайского происхождения, который основал бренд обуви с мировым именем. Конечно же, речь идет о Джимми Чу. К слову, именно он изготавливал туфли для принцессы Дианы.