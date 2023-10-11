Как сложились судьбы 9 культовых топ-моделей, которые в свои 50+ могли бы дать жару молодняку

Имена Линды Евангелисты, Кейт Мосс, Летиции Каста были особенно на слуху в 90-х годах. Тогда эти модели приковывали к себе восхищенные взгляды на модных подиумах и красовались на обложках журналов. Мы решили поинтересоваться тем, как они выглядят сейчас и чем занимаются.

Линда Евангелиста

GERARD JULIEN / AFP / East News , KENA BETANCUR / AFP / East News

Звезда Линды Евангелисты ярко загорелась в конце 1980-х. В 1998 она ушла из модельного бизнеса, однако спустя 3 года вернулась. Неоднократно появлялась на обложках модных журналов и в телепередачах. Несколько лет назад Евангелиста пропала с радаров, а в 2022 году дала интервью, в котором рассказала, что была вынуждена скрываться от публики из-за осложнений после косметической процедуры криолиполиза. С 1987 по 1993 годы Линда была замужем за директором модельного агентства Жеральдом Мари. Больше Евангелиста замуж не выходила, но родила сына Августина Джеймса от миддиардера Франсуа-Анри Пино, нынешнего мужа Сальмы Хайек.

Синди Кроуфорд

imago stock&people / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

Карьера Синди Кроуфорд стартовала в конце 1980-х годов и бурно расцвела в последующем десятилетии. Модель не только появлялась на подиумах и обложках журналов, но и в клипах всемирно известных музыкантов. В 2000 году Синди отошла от модельной карьеры, спустя 5 лет выпустила в продажу собственную линию косметических средств и коллекцию мебели. Кроуфорд не скрывает, что частенько прибегает к косметическим процедурам, а ее первый визит к пластическому хирургу состоялся, когда ей было 29 лет. Несколько лет модель была замужем за Ричардом Гиром. В 1998 году оформила брак с Рэнди Гербером. В 1999 у них родился сын Пресли, а спустя 3 года — дочь Кайя. Синди активно поддерживает фонды по борьбе с лейкемией. Именно от этого заболевания крови скончался брат Кроуфорд, которому на тот момент было 3 года.

Кейт Мосс

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В 1990-х Кейт Мосс привнесла в модельный мир тренд на невысоких девушек-подростков, хотя до этого большой популярностью пользовались образы недоступных богинь-супермоделей. Мосс была довольно успешной, ведь с ней заключали контракты самые престижные модные дома. Однако в середине 2000-х годов из-за одного скандала некоторые бренды разорвали с ней деловые отношения. Но после того, как страсти улеглись, ее вновь стали приглашать к себе: карьера Кейт возобновилась. С 1994 по 1998 у модели была любовная связь с Джонни Деппом. От следующих отношений с редактором модного журнала Джефферсоном Хэком у нее родилась дочь Лила Грэйс, которая впоследствии пошла по маминым стопам. В 2011 Кейт заключила брак с музыкантом Джейми Хинсом, но позднее развелась с ним. Сейчас модель в отношениях с фотографом Николаем фон Бисмарком. Известная своей бурной жизнью в прошлом, она стала на путь исправления и в одном из своих интервью заявила: «Я научилась смотреть на все свои недостатки и трезво оценивать себя».

Клаудия Шиффер

picture-alliance / dpa / EAST NEWS , Ik Aldama / DPA / East News

Сложно в это поверить, но изначально Клаудиа грезила о карьере адвоката и даже проводила много времени в адвокатском бюро своего отца. В модельный бизнес девушка подалась после окончания средней школы. В начале карьеры Клаудия Шиффер многим напоминала Брижит Бардо, ее даже признавали одной из красивейших женщин в мире. Попробовала она себя и в кинематографе. В 2011 году Шиффер запустила собственную коллекцию одежды, этим она занимается и сегодня. Также на ее плечах разработка косметики под брендом Claudia Schiffer Make Up. В своей время у Клаудии были отношения с Дэвидом Копперфильдом, они даже заключили помолвку, но потом разошлись. В 2002 году Шиффер вышла замуж за продюсера и режиссера Мэттью Вона. У супругов сын и 2 дочери. Про себя Шиффер рассказывает: «Я довольно застенчива. Нынешнему поколению не составляет труда поделиться в соцсетях даже самым сокровенным, а я не хочу этого делать».

Летиция Каста

EAST NEWS , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Модельная карьера Летиции Каста стартовала в 1993 году, когда ей было 15. Тогда же она подписала контракт с Guess. В 1996 Каста стала одной из ведущих моделей Victoria’s Secret. После чего появлялась на обложках самых топовых журналов. С 1998 года Летиция остается одним из послов бренда L’Oréal Paris. Также она снималась в кино, в частности в нашумевшем в свое время фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». От предыдущих отношений у модели трое детей. В 2017 Летиция вышла замуж за актера Луи Гарреля. В этом браке у них родился сын Азель. Сейчас она иногда дефилирует по модным подиумам и снимается в кино. В свободное время Каста любит рисовать, кататься на роликах и ходить в кино.

Хайди Клум

imago stock&people / EAST NEWS , Faye Sadou / Associated Press / East News

Широкая известность к Хайди Клум пришла в конце 1990-х, когда ее фото в купальнике было опубликовано в журнале Sports Illustrated. Ну а немного позже она стала одним из ангелов Victoria’s Secret. Потом с Хайди начали заключать контракты мировые бренды, она красовалась на обложках многих популярных журналов. Активно снималась в кино и в музыкальных клипах, а также занималась выпуском собственных линеек сладостей, украшений, одежды, парфюмерии. В свое время Хайди вела довольно бурную личную жизнь. Всего у модели 4 детей. В 2018 году Клум начала встречаться с музыкантом Томом Каулицем, за которого вышла замуж спустя год.

Тайра Бэнкс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Невозможно себе представить, но в детстве Тайру Бэнкс частенько дразнили утенком, а все из-за ее нестандартной внешности. До того как Бэнкс заявила о себе, ее кандидатуру отклонили аж 4 модельных агентства, но пятое все же поверило в девушку и заключило с ней контракт. Тайра начала щеголять по модным подиумам и светиться на обложках журналов. В 2005 году ушла из модельного бизнеса и сосредоточилась на выпуске собственного ежедневного ток-шоу. В 2019 году, спустя 14 лет после перерыва в карьере модели, она приняла участие в съемках для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. В свое время Тайра выпускала косметику и даже вместе с мамой написала книгу. Друзья модели называют ее «Черной вдовой», а все из-за того, что она предпочитает расставаться со своими возлюбленными первой. В интервью женщина признавалась, что ей нередко приходилось испытывать много неприятных ситуаций, связанными с отношениями с противоположным полом. Сегодня о личной жизни Тайры практически ничего неизвестно. У нее есть сын Йорк от прошлых отношений с норвежским фотографом Эриком Аслой.

Кристи Тарлингтон

Mary Evans / AF Archive / James McCauley / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кристи Тарлингтон начала заниматься модельным бизнесом в возрасте 14 лет. На протяжении всей карьеры она украшала обложки популярных журналов, была лицом мировых брендов. Некоторые и вовсе называли Тарлингтон самой красивой женщиной в мире. С 2000-х годов Кристи в коллаборации с Puma выпустила 2 линейки спортивной одежды. В 2023 году состоялась премьера документального фильма «Супермодели», в котором она засветилась вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд. Сегодня модель занимается благотворительной деятельностью. В 2000 году Тарлингтон начала встречаться с Эдвардом Бернсом, с тех пор они живут в счастливом браке. У супругов двое детей. Кристи выступает за здоровый образ жизни. Она неоднократно участвовала в марафонах и уже долгое время занимается йогой.

Ева Герцигова

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Модельная карьера Евы Герциговой стартовала, когда ей было 16. Настоящая популярность пришла к ней в 1994 году после выхода рекламы нижнего белья марки Wonderbra с ее участием. Рекламный билборд, на котором Герцигова демонстрирует этот бренд, был признан самой культовой наружной рекламой за последние несколько десятилетий. На протяжении всей своей карьеры она сотрудничала с модными домами и появлялась на обложках журналов. Также Ева снималась в кино, в частности в фильмах «Между ангелом и бесом» и «Модильяни». И сегодня Герцигова остается важной фигурой в сфере моды. С 1996 по 1998 годы была замужем за музыкантом Тико Торресом. В 2001 году у нее завязались отношения с итальянским бизнесменом Грегорио Марсиаейм, с которым модель счастлива и сейчас. У пары три сына. Семья живет в Италии.

Довольно интересно проследить за тем, как трансформировался образ моделей с середины XIX века и до наших дней. Ведь еще 100 лет назад представительницы этой профессии совсем не пользовались уважением в обществе.