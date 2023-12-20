Как выбрать такую шубу из искусственного меха, что хозяйки соболей будут только локти кусать

Еще недавно шуба из натурального меха считалась чем-то шикарным, и каждая женщина мечтала заполучить ее в свой гардероб. Однако сейчас этот предмет одежды постепенно выходит из моды. Стоят шубы достаточно дорого, занимают много места в шкафу и быстро становятся лакомым кусочком для моли. К счастью, сейчас появилась вполне достойная замена — искусственный мех. Главное, уметь выбирать и правильно хранить вещи из этого материала.

Как понять, что перед вами шуба из синтетического меха

Изделия из искусственного меха долгое время считались дешевой и не слишком качественной альтернативой вещам из натурального меха. Однако в последние десятилетия технология изготовления таких материалов шагнула далеко вперед, и теперь отличить экомех от настоящей шкурки порой практически невозможно. Дорогой синтетический мех и выглядит, и ощущается точно так же, как и натуральный.

Чтобы убедиться в том, что перед вами именно синтетический материал, нужно провести несколько тестов. Во-первых, стоит обратить внимание на подложку. Искусственный мех обычно крепится к ткани, тогда как натуральный — к коже. Во-вторых, стоит внимательно изучить кончики ворсинок. У натурального меха они заостренные, а у искусственного — обрезаны ровно. Кроме того, можно проверить изделие с помощью булавки. Если она легко проходит сквозь мех, значит, он, скорее всего, синтетический.

Какую шубу лучше выбрать для зимних холодов

Чем гуще мех, тем теплее будет шуба, поэтому в первую очередь вещь лучше взвесить. Конечно, изделие не должно весить целую тонну, но идеальная для зимних холодов шуба должна быть достаточно тяжелой. Кроме того, изделие должно прикрывать бедра, в ином случае в нем будет зябко и от одежды не будет никакого толка — просто деньги на ветер. С другой стороны, слишком длинную шубу тоже брать не стоит, так как подол у нее будет постоянно пачкаться.

Модели оверсайз остаются в тренде

Основное достоинство шубы из экомеха заключается в том, что в магазинах можно найти подходящее изделие на свой вкус и кошелек, какого угодно цвета и фасона. Поэтому такие вещи легко можно сочетать и с изысканными вечерними нарядами, и с повседневной одеждой. Модели оверсайз все еще не потеряли свою актуальность, а главное, отлично подходят для холодного времени года, потому что под верхнюю одежду можно добавить дополнительные теплые слои. Чтобы образ не казался перегруженным, лучше выбрать простую и элегантную шубу без каких-либо декоративных элементов. Выглядит такой наряд просто класс.

Стоит выбрать шубу в универсальных тонах

Экошубы ярких оттенков выглядят свежо и интересно, однако такие наряды довольно сложно сочетать с другими вещами. Некоторые дизайнеры рекомендуют выбирать верхнюю одежду натурального цвета, например, кремового, серого, коричневого или черного. Такая шуба гармонично смотрится и со строгим костюмом, и с джинсами, и с ярким платьем. Другой удобный вариант — шуба с леопардовым принтом. Эта модель уже который год остается неувядающей классикой.

Насыщенные цвета хорошо сочетаются со спокойным оттенками

Если вы все-таки решили, что спокойные цвета не для вас, стоит выбрать шубу насыщенного глубокого оттенка, например, изумрудного, фиолетового или алого. Такая одежда станет отличным украшением для монохромного наряда. Чтобы не прогадать, лучше сочетать яркую шубу с предметами гардероба черного, белого или серого цвета. А завершить образ можно с помощью черных сапог или классических ботинок.

Стоит найти баланс при создании образа

Если вы решили примерить экошубу с длинным пушистым мехом, то под нее стоит надеть что-то приталенное или полуоблегающее. В ином случае наряд будет выглядеть как капуста и может прибавить дополнительного объема фигуре. Длину шубы стоит выбирать, учитывая особенности своего силуэта. Невысоким барышням больше идут более короткие наряды, так как в шубе в пол женщина будет казаться приземистой и тяжеловесной.

Не стоит бояться белого цвета

Кремовую или белую шубу можно носить практически с любой одеждой: и с джинсами, и яркими брюками. Но особенно элегантно этот туалет выглядит с белыми штанами. Такой наряд смотрится невероятно эффектно, правда, может быть не слишком практичным.

Если плюшевая шуба наскучила, можно подпоясать ее ремнем

Шубы из плюшевого меха, которые любовно называют «чебурашками», все еще остаются в моде. Такая одежда хорошо сочетается с нарядом в синих тонах, например, с голубыми джинсами или юбкой. Если плюшевая шуба уже приелась и кажется скучной, ее можно просто подпоясать ремнем. Этот элемент не только придаст образу свежести, но и поможет сохранить тепло в морозные деньки.

Как выбрать качественную вещь

Чтобы изделие из экомеха прослужило не один сезон, нужно проверить качество материала. Дешевый искусственный мех быстро выцветает, линяет и теряет свой внешний вид после пары-тройки стирок. В первую очередь нужно провести по ворсинкам рукой, словно расчесывая их, и чуть подергать пару прядей. Если волокна не выпадают — значит, изделие хорошее. Стоит также взлохматить мех — качественный продукт быстро вернется к прежнему состоянию. На ощупь хороший искусственный мех должен быть мягким и гладким, почти как натуральный. Если ворсинки колются, значит, шуба сделана из дешевого материала и даже может вызвать раздражение на коже у владельца.

Ворсинки у экомеха бывают короткие, средние и длинные. Последние обычно чуть более жесткие и грубые. При создании дорогих и качественных материалов производители стараются использовать шерстинки разной длины, потому что так мех выглядит более натурально. Стоит внимательно изучить информацию на бирке изделия. Шубы, сшитые из акриловых волокон канекарон и тиссавель, обычно отличаются более высоким качеством.

Как правильно ухаживать за экомехом

Чтобы шуба из экомеха прослужила дольше, за ней нужно правильно ухаживать. В отличие от натуральных изделий, синтетические не обязательно сдавать в химчистку, их легко можно постирать и дома. Главное, использовать для чистки мягкое моющее средство и холодную воду. Не стоит сильно тереть материал — это может испортить вещь. После мытья экомех аккуратно отжимают, заворачивают в чистое полотенце и оставляют сушиться на свежем воздухе. Синтетический мех нельзя сушить рядом с батареей, от высоких температур волокна могут сплавиться, и вернуть их к первоначальному состоянию будет уже невозможно. После того как изделие полностью высохнет, шерсть надо расчесать мягкой щеткой и обработать ее раствором из кондиционера и воды, чтобы придать волокнам блеск и шелковистость.

Изделия с длинными и густыми волокнами лучше стирать только руками, так как в машинке шерстинки могут спутаться и порваться. Шубы из экомеха не стоит стирать чаще одного раза в сезон. Если на изделии появилось пятно, его можно удалить с помощью моющего средства и холодной воды. Перед чисткой одежду советуют пропылесосить, чтобы удалить частички грязи и выпадающие волокна. Искусственный мех необходимо хранить в темном прохладном месте, так как под прямыми солнечными лучами материал быстро выцветает. Другую опасность для этого материала представляет влага, из-за нее волокна теряют фактуру и начинают завиваться. В межсезонье изделие стоит повесить в шкаф, оставив достаточное пространство между шубой и другими вещами. Не складывайте шубу и не храните ее в плотном пакете, из-за этого мех может спутаться или потерять свой объем.