Как выглядели 16 знаменитых блондинок до того, как однажды попробовали светлый цвет и уже не смогли с ним расстаться

Блонд — один из самых непростых цветов волос при окрашивании, а потом он еще и требует особого ухода. Но многих популярных певиц и актрис это не пугает, и они на протяжении своей долгой карьеры красятся в самые светлые оттенки. Некоторые поклонники даже не вспомнят, что их любимцы когда-то были с другим цветом волос.