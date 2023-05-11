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Как выглядели 16 знаменитых блондинок до того, как однажды попробовали светлый цвет и уже не смогли с ним расстаться

Дизайн
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Блонд — один из самых непростых цветов волос при окрашивании, а потом он еще и требует особого ухода. Но многих популярных певиц и актрис это не пугает, и они на протяжении своей долгой карьеры красятся в самые светлые оттенки. Некоторые поклонники даже не вспомнят, что их любимцы когда-то были с другим цветом волос.

Сара Мишель Геллар

ABC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News, PopularImages / Depositphotos

Скарлетт Йоханссон

Shooting Star/Sipa USA/East News, PopularImages / Depositphotos

Жизель Бюндхен

everett225 / Depositphotos

Анна Пэкуин

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News, Jean_Nelson / Depositphotos

Хайди Клум

picture-alliance / dpa/East News, s_bukley / Depositphotos

Бритни Спирс

s_bukley / Depositphotos

Биби Рекса

Richard Shotwell/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Women's Wear Daily/ASSOCIATED PRESS/East News, NPA/The Grosby Group/East News

Шарлиз Терон

s_bukley / Depositphotos

Сара Джессика Паркер

Джоди Комер

Риз Уизерспун

East News, PopularImages / Depositphotos

Памела Андерсон

East News, Steven Ferdman/ Everett Collection/East News

Мадонна

Кейт Хадсон

pacificcoastnews.com/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Анна Семенович

Смене образа и обычных, и знаменитых девушек предшествуют разные события. Одни так начинают новый этап жизни, вторые делают это для карьеры, а третьим просто вдруг хочется сменить имидж. И иногда обновленный образ выходит настолько гармоничным, словно женщина такой и родилась. А спустя несколько лет уже никто и не помнит, что она когда-то выглядела по-другому.

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AdMe/Дизайн/Как выглядели 16 знаменитых блондинок до того, как однажды попробовали светлый цвет и уже не смогли с ним расстаться
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