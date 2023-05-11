Как выглядели 16 знаменитых блондинок до того, как однажды попробовали светлый цвет и уже не смогли с ним расстаться
Блонд — один из самых непростых цветов волос при окрашивании, а потом он еще и требует особого ухода. Но многих популярных певиц и актрис это не пугает, и они на протяжении своей долгой карьеры красятся в самые светлые оттенки. Некоторые поклонники даже не вспомнят, что их любимцы когда-то были с другим цветом волос.
Сара Мишель Геллар
Скарлетт Йоханссон
Жизель Бюндхен
Анна Пэкуин
Хайди Клум
Бритни Спирс
Биби Рекса
Роузи Хантингтон-Уайтли
Шарлиз Терон
Сара Джессика Паркер
Джоди Комер
Риз Уизерспун
Памела Андерсон
Мадонна
Кейт Хадсон
Анна Семенович
Смене образа и обычных, и знаменитых девушек предшествуют разные события. Одни так начинают новый этап жизни, вторые делают это для карьеры, а третьим просто вдруг хочется сменить имидж. И иногда обновленный образ выходит настолько гармоничным, словно женщина такой и родилась. А спустя несколько лет уже никто и не помнит, что она когда-то выглядела по-другому.
AdMe/Дизайн/Как выглядели 16 знаменитых блондинок до того, как однажды попробовали светлый цвет и уже не смогли с ним расстаться
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