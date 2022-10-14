Как выглядят 19 звездных стилистов, от талантливых работ которых мурашки по коже бегают, а порой и глаза на лоб лезут

Мировые знаменитости привлекают взгляды миллионов зрителей не только благодаря своей творческой работе, но и благодаря ярким нарядам и грамотно подобранному макияжу на красных ковровых дорожках. Но нередко мы даже не догадываемся, кто стоит за кулисами создания этих сногсшибательных образов.