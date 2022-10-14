AdMe
AdMe

Как выглядят 19 звездных стилистов, от талантливых работ которых мурашки по коже бегают, а порой и глаза на лоб лезут

1216729

Мировые знаменитости привлекают взгляды миллионов зрителей не только благодаря своей творческой работе, но и благодаря ярким нарядам и грамотно подобранному макияжу на красных ковровых дорожках. Но нередко мы даже не догадываемся, кто стоит за кулисами создания этих сногсшибательных образов.

Кейт Янг, стилист Марго Робби

Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Габриэлла Карефа-Джонсон, стилист Беллы Хадид

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Аастха Схарма, стилист Айшварии Рай

AP / East News

Пепе Муньос, стилист Селин Дион

Genin Nicolas / ABACA / East News, Laurent Salmon / KCS / East News

Гарри Ламберт, стилист Гарри Стайлза

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Элизабет Стюарт, стилист Ребел Уилсон

Симона Харуш, стилист Майли Сайрус

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News

Эрин Уолш, стилист Адрианы Лимы

Invision / Invision / East News

Тара Свеннен, стилист Кристен Стюарт

ANGELA WEISS / AFP / East News

Брэд Горески, стилист Деми Мур

0000554 / Reporter / East News

Мими Катрелл, стилист Джиджи Хадид

Бретт Алан Нельсон, стилист Doja Cat

ANGELA WEISS / AFP / East News

Лоренцо Посокко, стилист Дуа Липы

JRP / WENN / agefotostock / East News

Ходо Муса, стилист Lil Nas X

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Дэни Мишель, стилист Кендалл Дженнер

Кристина Эрлих, стилист Пенелопы Крус

CURTO DE LA TORRE / AFP / East News

Марни Сенофонте, стилист Бейонсе

Брэндон Максвелл, стилист Леди Гага

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Лоу Роуч, стилист Зендеи

© Kathy Hutchins / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News

Образы каких знаменитостей вам нравятся? Если бы вы были звездой, услугами какого стилиста воспользовались бы?

Фото на превью Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
1216729
AdMe/Дизайн/Как выглядят 19 звездных стилистов, от талантливых работ которых мурашки по коже бегают, а порой и глаза на лоб лезут
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
29