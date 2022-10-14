Как выглядят 19 звездных стилистов, от талантливых работ которых мурашки по коже бегают, а порой и глаза на лоб лезут
Мировые знаменитости привлекают взгляды миллионов зрителей не только благодаря своей творческой работе, но и благодаря ярким нарядам и грамотно подобранному макияжу на красных ковровых дорожках. Но нередко мы даже не догадываемся, кто стоит за кулисами создания этих сногсшибательных образов.
Кейт Янг, стилист Марго Робби
Габриэлла Карефа-Джонсон, стилист Беллы Хадид
Аастха Схарма, стилист Айшварии Рай
Пепе Муньос, стилист Селин Дион
Гарри Ламберт, стилист Гарри Стайлза
Элизабет Стюарт, стилист Ребел Уилсон
Симона Харуш, стилист Майли Сайрус
Эрин Уолш, стилист Адрианы Лимы
Тара Свеннен, стилист Кристен Стюарт
Брэд Горески, стилист Деми Мур
Мими Катрелл, стилист Джиджи Хадид
Бретт Алан Нельсон, стилист Doja Cat
Лоренцо Посокко, стилист Дуа Липы
Ходо Муса, стилист Lil Nas X
Дэни Мишель, стилист Кендалл Дженнер
Кристина Эрлих, стилист Пенелопы Крус
Марни Сенофонте, стилист Бейонсе
Брэндон Максвелл, стилист Леди Гага
Лоу Роуч, стилист Зендеи
Образы каких знаменитостей вам нравятся? Если бы вы были звездой, услугами какого стилиста воспользовались бы?
Фото на превью Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
AdMe/Дизайн/Как выглядят 19 звездных стилистов, от талантливых работ которых мурашки по коже бегают, а порой и глаза на лоб лезут
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