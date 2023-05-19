Какие летние головные уборы соберут все восторженные взгляды, а какие стоит убрать до лучших времен

Пожалуй, ничто не дается нам так сложно, как подбор головного убора, который будет украшать. Многообразие летних аксессуаров — от платков до шляп и бейсболок — может легко сбить с толку при выборе наиболее подходящего и стильного варианта. Мы собрали актуальные советы стилистов по выбору удачных моделей летних головных уборов, чтобы не попасть впросак ни в городе, ни на пляже.

1. Бейсболки

Многие дизайнеры вернули на подиум бейсболки и вдохнули новую жизнь в старомодные модели, которые носили раньше. Стилисты отмечают, что кепки являются «вечным» аксессуаром на разный вкус и цвет: от скромных и лаконичных до более затейливых, с металлическими элементами, надписями и украшениями в виде нашивок. Следует помнить, что обилие декора подойдет не для каждого образа и случая, поэтому лучше отдать предпочтение более простым моделям. В условиях города можно носить бейсболку с сарафаном и кроссовками, а также с повседневным платьем, массивными кроссовками и широким ремнем.

2. Шляпа-ведро

Тренд на эти шляпки пережил свой бум еще в 80-x. Однако и теперь они продолжают пользоваться популярностью у звезд. Изначально шляпки этой формы любили носить рыбаки, обвешивая крючками и другими снастями для ловли рыбы. Теперь же это стильный аксессуар, который производится в расцветках на любой вкус и под любой наряд. Стилисты предлагают носить шляпку с платьем-рубашкой, дополнив образ ремнем.

3. Шляпа-ведро с широкими мягкими полями

Хлопковые шляпки с мягкими полями стилисты даже называют классикой. Такие модели практичны. Их, в отличие от бейсболок, можно легко уместить в сумочку в пасмурную погоду и достать, когда выглянет солнышко. Такая шляпка хорошо смотрится с мини-платьями в городе и купальниками на пляже. Также стильно будет выглядеть образ с этой моделью и джинсами клеш с завышенной талией, отсылая к моде 70-х.

4. Соломенная федора

Шляпы-федоры стилисты относят к универсальным головным уборам, которые могут придать шика любому образу. В особенности, когда шляпка украшена лентой вокруг основания. Сочетается федора с чем угодно: от джинсов до длинного платья. Можно повязать ленту поярче и смело надевать шифоновое или шелковое платье для женственного образа.

5. Соломенная шляпа с широкими полями

AP / Associated Press / East News

Шляпа с широкими полями — не только стильный аксессуар, но и отличная защита лица, шеи и плеч от палящих солнечных лучей. Стилисты советуют надевать ее с темными широкими брюками палаццо для создания повседневного образа. Дополнить его можно яркой сумкой через плечо и обувью на танкетке.

6. Козырек

Эта деталь гардероба — еще один привет из прошлого. Любимцы теннисистов, козырьки перекочевали сначала на подиумы, а затем и в шкафы звезд. Кто-то называет этот тренд «уродливым», однако непрактичным «подиумным» пластиковым моделям можно предпочесть соломенные и варианты из ткани. Они и смотрятся стильно, и защитят лицо от солнца.

7. Бандана

С модой на эстетику нулевых в тренды вернулись и платки. Теперь юные звезды, подобно кумирам нашего детства и молодости, снова повязывают на головы банданы. К примеру, Никола Пельтц в социальных сетях не раз публиковала свои фото с платком на голове. Невольно вспоминается ее знаменитая свекровь — Виктория Бекхэм, которая в эпоху бурной музыкальной карьеры тоже носила бандану. Стилисты советуют носить бандану как полуповязку с распущенными волосами или завязывать концы платка в низкий пучок. Вспомните прошлое: сложите шарф пополам по диагонали, чтобы получился треугольник. Возьмитесь за углы и аккуратно оберните шарф вокруг головы так, чтобы вершина треугольника была направлена вниз по спине. Завяжите платок узелком на затылке.

8. Тюрбан

Носить тюрбан — еще один способ, помимо банданы, стильно выглядеть с платком на голове. Этот аксессуар стал популярным еще в 20-х годах прошлого века и с тех пор, время от времени возвращается в тренды. Такие звезды, как Бейонсе и Соланж Ноулз, носят его с повседневной одеждой, а Ева Мендес и Ева Герцигова появляются в тюрбанах даже на ковровой дорожке.