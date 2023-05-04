Красную ковровую дорожку Met Gala уже свернули, а вокруг нарядов этих 15 звезд до сих пор страсти кипят
Ежегодное мероприятие Met Gala считается одним из самых важных в светской жизни. Тема бала меняется каждый год, но самое интересное не это, а, конечно же, роскошные наряды звездных гостей. Все эти блестки, каблуки и шелк образуют такое буйство текстур, что глаза разбегаются, но мы сумели выбрать несколько запоминающихся костюмов.
Пенелопа Крус
Звезда появилась на Met Gala в сверкающем бальном платье от Chanel.
Пэрис Хилтон
Светская львица известна своей любовью к ярким цветам, но для этого выхода она выбрала черное кожаное платье Marc Jacobs и черные туфли на умопомрачительно высокой платформе.
Сальма Хайек
Знойную красоту Сальмы подчеркивало огненно-красное платье Gucci с корсетом и многоярусной юбкой.
Педро Паскаль
Звезда «Мандалорца» тоже выглядела ярко, надев вот этот костюм от Valentino.
Рианна
Красотка Рианна успела прославиться своими стильными выходами во время первой беременности. Сейчас певица вновь ждет ребенка, и ей это нисколько не мешает выглядеть сногсшибательно в сюрреалистичном, украшенном цветами белом платье Valentino.
Билли Айлиш
Молодая певица любит драматичные и выразительные образы, и этот Met Gala не стал исключением. Черное платье от ирландского модельера по имени Симон Роша и идеально подходящая к наряду прическа Билли невероятно к лицу.
Дженна Ортега
Кажется, мрачность Уэнсдэй Аддамс проникла в гардероб актрисы, ведь на красной дорожке она появилась в готическом платье с корсетом от Thom Browne. Немало внимания привлекли и туфли актрисы — она надела грубые броги на высокой платформе, идеально дополнившие образ.
Джаред Лето
Музыкант не просто так решил эпатировать публику костюмом кота. Любой человек, интересующийся миром моды, знает про кошку по имени Шупетт — пушистая красавица раньше была частым гостем на светских мероприятиях. Но в этот раз она не приехала, а лишь «передала привет» из своих официальных соцсетей, и Джаред, видимо, решил своим нарядом символизировать ее присутствие.
Эль Фэннинг
Фэннинг выбрала свой наряд не просто так. Актриса наделила образ особым смыслом — он связан с моментом, когда она в 13 лет приехала на съемку для модного дома Chanel. Все модели, участвовавшие в съемке, были облачены в один и тот же предмет гардероба — черный жакет от Chanel. Эль свой образ дополнила короной из маргариток, а приехала на съемку она в белом платье — вот этот образ она и воссоздала на красной дорожке.
Доджа Кэт
Певица, как и Джаред Лето, примерила на себя образ кошки Шупетт — загримировала лицо и нарастила «коготки». Кроме того, она даже мяукала, давая интервью.
Ким Кардашьян
Платье Ким, в котором она блистала на балу, состояло в основном из нитей жемчуга, а создана эта красота модным домом Schiaparelli.
Дженнифер Лопес
Лопес оделась с шиком винтажного гламура — наряд создан модным домом Ralph Lauren. А ее восхитительные дымчатые стрелки вы видели?
Кайли Дженнер
На Кайли было необычное двухцветное платье, подчеркивающее ее безупречную фигуру, — ярко-красное снаружи и нежно-голубое с изнанки. А сверху звезда накинула пальто в цветах наоборот — голубое с красной отделкой.
Эшли Грэм
После рождения детей Эшли возвращается в свет, став еще эффектнее. Ее роскошное платье — дань уважения ретросилуэтам из 80-х и 90-х.
Жизель Бюндхен
Один из бывших ангелов Victoria’s Secret на Met Gala действительно выглядел ангельски — наряд Жизель состоял из платья и белоснежной накидки, напоминающей крылья. Это образ из коллекции Chanel 2007 года. В последний раз модель появлялась на балу в 2019 году, и мы рады увидеть, что она блистательна, как и прежде.
Признаемся, захотелось побывать на Met Gala и посмотреть на эту красоту вживую. Мы обожаем наблюдать за этим мероприятием и не раз писали о нем. Вот в этой статье, например, продемонстрировали, как менялись наряды звезд, приходящих туда из года в год.
А если вы недоумеваете, откуда столько шума вокруг этого бала и почему вообще за ним все следят, у нас есть статья, в которой мы ответили на этот вопрос.