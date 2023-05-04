Красную ковровую дорожку Met Gala уже свернули, а вокруг нарядов этих 15 звезд до сих пор страсти кипят

Ежегодное мероприятие Met Gala считается одним из самых важных в светской жизни. Тема бала меняется каждый год, но самое интересное не это, а, конечно же, роскошные наряды звездных гостей. Все эти блестки, каблуки и шелк образуют такое буйство текстур, что глаза разбегаются, но мы сумели выбрать несколько запоминающихся костюмов.

Пенелопа Крус

ANGELA WEISS / AFP / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Звезда появилась на Met Gala в сверкающем бальном платье от Chanel.

Пэрис Хилтон

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Светская львица известна своей любовью к ярким цветам, но для этого выхода она выбрала черное кожаное платье Marc Jacobs и черные туфли на умопомрачительно высокой платформе.

Сальма Хайек

ANGELA WEISS / AFP / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Знойную красоту Сальмы подчеркивало огненно-красное платье Gucci с корсетом и многоярусной юбкой.

Педро Паскаль

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Звезда «Мандалорца» тоже выглядела ярко, надев вот этот костюм от Valentino.

Рианна

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Красотка Рианна успела прославиться своими стильными выходами во время первой беременности. Сейчас певица вновь ждет ребенка, и ей это нисколько не мешает выглядеть сногсшибательно в сюрреалистичном, украшенном цветами белом платье Valentino.

Билли Айлиш

ANGELA WEISS / AFP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Молодая певица любит драматичные и выразительные образы, и этот Met Gala не стал исключением. Черное платье от ирландского модельера по имени Симон Роша и идеально подходящая к наряду прическа Билли невероятно к лицу.

Дженна Ортега

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кажется, мрачность Уэнсдэй Аддамс проникла в гардероб актрисы, ведь на красной дорожке она появилась в готическом платье с корсетом от Thom Browne. Немало внимания привлекли и туфли актрисы — она надела грубые броги на высокой платформе, идеально дополнившие образ.

Джаред Лето

Evan Agostini / Invision / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Музыкант не просто так решил эпатировать публику костюмом кота. Любой человек, интересующийся миром моды, знает про кошку по имени Шупетт — пушистая красавица раньше была частым гостем на светских мероприятиях. Но в этот раз она не приехала, а лишь «передала привет» из своих официальных соцсетей, и Джаред, видимо, решил своим нарядом символизировать ее присутствие.

Эль Фэннинг

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Фэннинг выбрала свой наряд не просто так. Актриса наделила образ особым смыслом — он связан с моментом, когда она в 13 лет приехала на съемку для модного дома Chanel. Все модели, участвовавшие в съемке, были облачены в один и тот же предмет гардероба — черный жакет от Chanel. Эль свой образ дополнила короной из маргариток, а приехала на съемку она в белом платье — вот этот образ она и воссоздала на красной дорожке.

Доджа Кэт

Evan Agostini / Invision / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Певица, как и Джаред Лето, примерила на себя образ кошки Шупетт — загримировала лицо и нарастила «коготки». Кроме того, она даже мяукала, давая интервью.

Ким Кардашьян

ANGELA WEISS / AFP / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Платье Ким, в котором она блистала на балу, состояло в основном из нитей жемчуга, а создана эта красота модным домом Schiaparelli.

Дженнифер Лопес

Evan Agostini / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Лопес оделась с шиком винтажного гламура — наряд создан модным домом Ralph Lauren. А ее восхитительные дымчатые стрелки вы видели?

Кайли Дженнер

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

На Кайли было необычное двухцветное платье, подчеркивающее ее безупречную фигуру, — ярко-красное снаружи и нежно-голубое с изнанки. А сверху звезда накинула пальто в цветах наоборот — голубое с красной отделкой.

Эшли Грэм

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

После рождения детей Эшли возвращается в свет, став еще эффектнее. Ее роскошное платье — дань уважения ретросилуэтам из 80-х и 90-х.

Жизель Бюндхен

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Один из бывших ангелов Victoria’s Secret на Met Gala действительно выглядел ангельски — наряд Жизель состоял из платья и белоснежной накидки, напоминающей крылья. Это образ из коллекции Chanel 2007 года. В последний раз модель появлялась на балу в 2019 году, и мы рады увидеть, что она блистательна, как и прежде.

Признаемся, захотелось побывать на Met Gala и посмотреть на эту красоту вживую. Мы обожаем наблюдать за этим мероприятием и не раз писали о нем. Вот в этой статье, например, продемонстрировали, как менялись наряды звезд, приходящих туда из года в год. А если вы недоумеваете, откуда столько шума вокруг этого бала и почему вообще за ним все следят, у нас есть статья, в которой мы ответили на этот вопрос.