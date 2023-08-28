Люди рассказали, какие модные тренды, по их мнению, и выеденного яйца не стоят

Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. То, что одним кажется стильным и крутым, может вызывать у других недоумение и раздражение. Мы выбрали 10 популярных трендов, которые постоянно становятся предметом горячих обсуждений в сети.

Легинсы телесного цвета

Телесные легинсы практичны и удобны, поэтому их носят многие. Но иногда эффект второй кожи может сыграть злую шутку и стать причиной казусных ситуаций. Как-то я надела коричневые легинсы в самолет. Во время посадки ко мне подошла стюардесса и сказала, что думала, будто на мне нет штанов. Стоит ли говорить, что я избавилась от этих легинсов, как только добралась домой? © mysticaltater / Reddit

Однажды ехала домой с занятий пилатесом и вдруг заметила женщину в светло-бежевых легинсах и топе такого же цвета. Я всерьез подумала, что она голая, — даже протерла глаза. И чуть не пропустила из-за этого светофор. © chocotacogato / Reddit

Липофилинг ягодиц

MORA/Everett Collection / East News

Бразильская подтяжка ягодиц — одна из самых популярных на сегодня пластических процедур, суть которой заключается в коррекции формы ягодиц с помощью собственной жировой ткани пациента. Очень заманчиво, на первый взгляд. Однако не стоит забывать, что это весьма болезненная и довольно серьезная операция. Да и непропорциональное увеличение отдельных частей тела многим кажется отталкивающим. Три девушки в моем офисе увеличили ягодицы и теперь абсолютно серьезно утверждают, что у них такая фигура от природы: мол, я просто усердно тренируюсь и много приседаю. Точно одно: у вас не будет такой попы, даже если вы будете приседать беспрерывно два месяца. © Rektw / Reddit

Кроме шуток, это довольно опасная процедура, так как можно ненароком закачать жир в вены. © jessica1136 / Reddit

Бикини наоборот

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Носить бикини «вверх тормашками» сперва кажется отличной идеей. Ведь с помощью пары движений можно освежить даже самый простой купальник и придать образу яркость и необычность. Но если вы решитесь на подобный эксперимент, будьте готовы к самым разным реакциям окружающих. А обладательницам пышных форм нужно быть очень бдительными, чтобы случайно не оказаться на пляже топлес. Это кажется таким неудобным. © Ah-honey-honey / Reddit

Забавно! Как будто чей-то младший брат пытался одеть Барби, но все пошло не так. © portablebiscuit / Reddit

Меня не смущает внешний вид, но, по-моему, носить так бикини очень рискованно. Особенно если вы обладательница большой груди. Одно неловкое движение, и можно запросто потерять купальник. © Gyrant / Reddit

Перманентный макияж бровей

В некоторых случаях перманентный макияж может стать настоящим спасением. Но большинство людей сходятся во мнении, что незачем прибегать к процедуре без особой необходимости. Ведь неудачный татуаж чреват серьезными последствиями. Я не понимаю, зачем девушки делают татуаж бровей. У меня очень густые брови, и я просто слегка корректирую их форму. В чем смысл выщипывать брови, чтобы потом снова рисовать их? © LittleGoblin / Reddit

По-моему, микроблейдинг почти всегда старит. Я видела очень мало девушек, которых он действительно украшает. © pineapplepredator / Reddit

Увеличение губ

Сегодня уже никого не удивить инъекционным увеличением губ. Но здесь, как и в любом другом деле, важна мера. Для этого нужно обращаться к квалифицированному специалисту, который сможет грамотно подобрать дозировку. Иначе вы рискуете стать обладательницей неестественно больших губ и ловить на себе косые взгляды окружающих. Филлеры смотрятся более или менее приемлемо только спереди. Но стоит человеку повернуться, как кажется, будто изо рта торчат два ломтика чипсов. © Onward___Aoshima / Reddit

Я считают, что филлеры не идут никому. Даже качественно выполненная работа, которую сложно распознать на фотографиях, вживую выглядит фальшиво. © FireVanGorder / Reddit

Сандалии с голенищем

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Сандалии с высоким голенищем, или, как их еще называют, сапоги-стринги, триумфально вернулись в моду вместе с весенней коллекцией Miu Miu. Но, судя по комментариям пользователей, такому повороту событий рады далеко не все. Они похожи на ботильоны, у которых взяли и отрезали носок. © californiahapamama / Reddit

Когда пальцам ног жарко в обычной обуви, а лодыжкам холодно. © Zoklett / Reddit

Пижамные костюмы

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Споры от том, приемлемо ли носить пижамные костюмы на улице, не утихают по сей день. Одни обожают пижамный стиль за удобство, другие же считают его абсолютно недопустимым. Не пойму, почему люди носят пижаму на людях. Ночнушка может и выглядит мило в постели, но только не днем на улице среди незнакомых людей. Уж лучше надеть джинсы. © HEY_GIRLS_PM_ME_TOES / Reddit

Странный тренд. Девушки в пижамах выглядят так же нелепо, как мужчины в трениках и кепках. © Unknown author / Reddit

Кроссовки без язычка

Модные кроссовки без язычка закрепили за собой звание самых желанных в мире. Их любят за удобство, практичность и, конечно, из-за отличительного внешнего вида. Последний, кстати, вызывает в сети бурные споры: как оказалось, такой дизайн далеко не всем по душе. Yeezy просто ужасны. Выглядят как морские слизни на ногах. © poll_poll_poll / Reddit

Люди определенно носят их не из-за внешнего вида, а просто потому, что они дорогие. © mschley2 / Reddit

Никому, абсолютно никому не идут эти кроссовки. © Garbouliak / Reddit

Слишком длинные ногти на ногах

Безусловно, вкусы и предпочтения у всех разные. И педикюр не исключение. Одним нравится яркий дизайн, другие предпочитают классику. Но большинство людей сходятся в одном: слишком длинные ногти смотрятся как минимум странно. А некоторые и вовсе считают их антигигиеничными. Длинные ногти на ногах выглядят просто отвратительно. © greeen-mario / Reddit

Они такие неудобные! Как можно носить с ними носки? © Give_Help_Please / Reddit

Так странно, когда мастер по маникюру каждый раз спрашивает, можно ли подстричь их покороче. Неужели кто-то отвечает «нет»? © ExperienceGas / Reddit

Микросумки

AGCreativeLab / Depositphotos

Микросумки завоевали подиумы несколько лет назад и, кажется, не собираются сдавать позиции. Но многие пользователи отмечают непрактичность подобных аксессуаров. А ведь некоторые из них стоят как полноценная сумка. Моя свекровь купила сумочку за $ 3 500, которая уродлива до тошноты, а самое главное, в нее едва помещается телефон. Тратить больше нескольких сотен долларов, по сути, на кошелек для меня странно. Свекровь, конечно, может позволить себе такие изыски, но я сомневаюсь, что она воспользуется этой сумкой более 5–10 раз. © riotacting / Reddit

Меня просто тошнит от того, за какие баснословные деньги продают крошечный кусок кожи. © jarockinights / Reddit

Противоречивые тренды, которых огромное множество, как правило, недолговечны. Только некоторым из них удается завоевать любовь масс, другие же неизбежно рано или поздно становятся пережитком прошлого.

Фото на превью face to face/FaceToFace/REPORTER / East News