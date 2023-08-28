Люди рассказали, какие модные тренды, по их мнению, и выеденного яйца не стоят
Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. То, что одним кажется стильным и крутым, может вызывать у других недоумение и раздражение. Мы выбрали 10 популярных трендов, которые постоянно становятся предметом горячих обсуждений в сети.
Легинсы телесного цвета
Телесные легинсы практичны и удобны, поэтому их носят многие. Но иногда эффект второй кожи может сыграть злую шутку и стать причиной казусных ситуаций.
- Как-то я надела коричневые легинсы в самолет. Во время посадки ко мне подошла стюардесса и сказала, что думала, будто на мне нет штанов. Стоит ли говорить, что я избавилась от этих легинсов, как только добралась домой? © mysticaltater / Reddit
- Однажды ехала домой с занятий пилатесом и вдруг заметила женщину в светло-бежевых легинсах и топе такого же цвета. Я всерьез подумала, что она голая, — даже протерла глаза. И чуть не пропустила из-за этого светофор. © chocotacogato / Reddit
Липофилинг ягодиц
Бразильская подтяжка ягодиц — одна из самых популярных на сегодня пластических процедур, суть которой заключается в коррекции формы ягодиц с помощью собственной жировой ткани пациента. Очень заманчиво, на первый взгляд. Однако не стоит забывать, что это весьма болезненная и довольно серьезная операция. Да и непропорциональное увеличение отдельных частей тела многим кажется отталкивающим.
- Три девушки в моем офисе увеличили ягодицы и теперь абсолютно серьезно утверждают, что у них такая фигура от природы: мол, я просто усердно тренируюсь и много приседаю. Точно одно: у вас не будет такой попы, даже если вы будете приседать беспрерывно два месяца. © Rektw / Reddit
- Кроме шуток, это довольно опасная процедура, так как можно ненароком закачать жир в вены. © jessica1136 / Reddit
Бикини наоборот
Носить бикини «вверх тормашками» сперва кажется отличной идеей. Ведь с помощью пары движений можно освежить даже самый простой купальник и придать образу яркость и необычность. Но если вы решитесь на подобный эксперимент, будьте готовы к самым разным реакциям окружающих. А обладательницам пышных форм нужно быть очень бдительными, чтобы случайно не оказаться на пляже топлес.
- Это кажется таким неудобным. © Ah-honey-honey / Reddit
- Забавно! Как будто чей-то младший брат пытался одеть Барби, но все пошло не так. © portablebiscuit / Reddit
- Меня не смущает внешний вид, но, по-моему, носить так бикини очень рискованно. Особенно если вы обладательница большой груди. Одно неловкое движение, и можно запросто потерять купальник. © Gyrant / Reddit
Перманентный макияж бровей
В некоторых случаях перманентный макияж может стать настоящим спасением. Но большинство людей сходятся во мнении, что незачем прибегать к процедуре без особой необходимости. Ведь неудачный татуаж чреват серьезными последствиями.
- Я не понимаю, зачем девушки делают татуаж бровей. У меня очень густые брови, и я просто слегка корректирую их форму. В чем смысл выщипывать брови, чтобы потом снова рисовать их? © LittleGoblin / Reddit
- По-моему, микроблейдинг почти всегда старит. Я видела очень мало девушек, которых он действительно украшает. © pineapplepredator / Reddit
Увеличение губ
Сегодня уже никого не удивить инъекционным увеличением губ. Но здесь, как и в любом другом деле, важна мера. Для этого нужно обращаться к квалифицированному специалисту, который сможет грамотно подобрать дозировку. Иначе вы рискуете стать обладательницей неестественно больших губ и ловить на себе косые взгляды окружающих.
- Филлеры смотрятся более или менее приемлемо только спереди. Но стоит человеку повернуться, как кажется, будто изо рта торчат два ломтика чипсов. © Onward___Aoshima / Reddit
- Я считают, что филлеры не идут никому. Даже качественно выполненная работа, которую сложно распознать на фотографиях, вживую выглядит фальшиво. © FireVanGorder / Reddit
Сандалии с голенищем
Сандалии с высоким голенищем, или, как их еще называют, сапоги-стринги, триумфально вернулись в моду вместе с весенней коллекцией Miu Miu. Но, судя по комментариям пользователей, такому повороту событий рады далеко не все.
- Они похожи на ботильоны, у которых взяли и отрезали носок. © californiahapamama / Reddit
- Когда пальцам ног жарко в обычной обуви, а лодыжкам холодно. © Zoklett / Reddit
Пижамные костюмы
Споры от том, приемлемо ли носить пижамные костюмы на улице, не утихают по сей день. Одни обожают пижамный стиль за удобство, другие же считают его абсолютно недопустимым.
- Не пойму, почему люди носят пижаму на людях. Ночнушка может и выглядит мило в постели, но только не днем на улице среди незнакомых людей. Уж лучше надеть джинсы. © HEY_GIRLS_PM_ME_TOES / Reddit
- Странный тренд. Девушки в пижамах выглядят так же нелепо, как мужчины в трениках и кепках. © Unknown author / Reddit
Кроссовки без язычка
Модные кроссовки без язычка закрепили за собой звание самых желанных в мире. Их любят за удобство, практичность и, конечно, из-за отличительного внешнего вида. Последний, кстати, вызывает в сети бурные споры: как оказалось, такой дизайн далеко не всем по душе.
- Yeezy просто ужасны. Выглядят как морские слизни на ногах. © poll_poll_poll / Reddit
- Люди определенно носят их не из-за внешнего вида, а просто потому, что они дорогие. © mschley2 / Reddit
- Никому, абсолютно никому не идут эти кроссовки. © Garbouliak / Reddit
Слишком длинные ногти на ногах
Безусловно, вкусы и предпочтения у всех разные. И педикюр не исключение. Одним нравится яркий дизайн, другие предпочитают классику. Но большинство людей сходятся в одном: слишком длинные ногти смотрятся как минимум странно. А некоторые и вовсе считают их антигигиеничными.
- Длинные ногти на ногах выглядят просто отвратительно. © greeen-mario / Reddit
- Они такие неудобные! Как можно носить с ними носки? © Give_Help_Please / Reddit
- Так странно, когда мастер по маникюру каждый раз спрашивает, можно ли подстричь их покороче. Неужели кто-то отвечает «нет»? © ExperienceGas / Reddit
Микросумки
Микросумки завоевали подиумы несколько лет назад и, кажется, не собираются сдавать позиции. Но многие пользователи отмечают непрактичность подобных аксессуаров. А ведь некоторые из них стоят как полноценная сумка.
- Моя свекровь купила сумочку за $ 3 500, которая уродлива до тошноты, а самое главное, в нее едва помещается телефон. Тратить больше нескольких сотен долларов, по сути, на кошелек для меня странно. Свекровь, конечно, может позволить себе такие изыски, но я сомневаюсь, что она воспользуется этой сумкой более 5–10 раз. © riotacting / Reddit
- Меня просто тошнит от того, за какие баснословные деньги продают крошечный кусок кожи. © jarockinights / Reddit
Противоречивые тренды, которых огромное множество, как правило, недолговечны. Только некоторым из них удается завоевать любовь масс, другие же неизбежно рано или поздно становятся пережитком прошлого.