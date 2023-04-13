Мы изучили все модные тренды и теперь точно знаем, какие украшения будут носить в грядущем сезоне. Надо признаться, это что-то с чем-то
Неделя моды уже прошла, но все еще невозможно нарадоваться на новинки грядущих сезонов. Поэтому мы решили не терять времени зря и вместе с вами подобрать красивые и актуальные украшения, которые помогут девушкам затмить всех своим безупречным вкусом.
Изобилие жемчуга и драгоценных камней
Многие модные тренды грядущих сезонов будто бы создавались под слоганом: «Чем больше, тем лучше». Аксессуары с жемчугом большого размера или инкрустированные драгоценными камнями будут пользоваться спросом этой осенью и зимой. Чем вычурнее, тем лучше.
Сочетание серебра и золота
Если раньше сочетание золота и серебра считалось дурным тоном, то сейчас на подобное замечание вам скажут, что вы не следите за модой, ведь после недавних показов в Париже можно смело сказать, что украшения из сплава смешанных металлов будут трендом в грядущих сезонах.
Украшения для шарфов
Бренды Louis Vuitton, Saint Laurent, Coperni на своем примере показали, насколько красивым и стильным может быть ношение шарфа, если подобрать к нему правильную брошь. Металлические кольца для шарфов и объемные броши нестандартного дизайна стали для нас приятным сюрпризом.
Массивные серьги
Модные эксперты подчеркивают, что массивные серьги стали актуальны не только для вечерних образов, но и для повседневных нарядов. Все зависит только от вашего желания и настроения. Серьги маленького размера на их фоне теперь кажутся слишком банальными.
Короткие ожерелья-цепи
Главной целью этого тренда стало желание ювелиров подчеркнуть изящность женской шеи и сконцентрировать на ней внимание. Поэтому украшения стали короче и плотно прилегают к коже.
Браслеты-манжеты
Еще одна приятная новинка этого осенне-зимнего сезона. Габаритные и дерзкие браслеты сделают любой образ свежим и запоминающимся.
Тонкие браслеты и цепочки
Для любителей минимализма знатоки моды предлагают сочетать осенние образы с тонкими малозаметными украшениями.
Украшения с цветами
Мы заметили, что многие модные дома решили добавить в свои коллекции теплых красок с помощью необычных серег и ожерелий с цветочными мотивами, которые сразу цепляют взгляд.
Дерзкие аксессуары для талии
Если вам надоели банальные аксессуары, то на помощь может прийти это модное решение. Зачем украшать шею цепочкой, если можно надеть ее на талию и сделать свой наряд еще более оригинальным?
Полированные камни
Ювелирные изделия с гладкими камнями отлично пойдут к деловому костюму или вечернему наряду. Но стоит понимать, что в этом тренде также доминируют украшения больших размеров.
Каффы
Мы также заметили, что многие модели выходили на подиум с каффами в ушах. Очень креативный и умный ход для того, чтобы разбавить темные осенние одежды.
Кулоны и серьги в виде причудливых вещей
В моду снова входят неординарные украшения в форме странных и неожиданных предметов. Не удивляйтесь, если в скором времени увидите девушек на улице с забавным кулоном в виде флакончика духов или в диковинных синих серьгах.
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