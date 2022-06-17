Мы подобрали 15+ идей для летнего педикюра, чтобы вам не пришлось ломать голову в кресле у мастера

Тот факт, что опытные мастера на ногтях хоть картины Ван Гога могут повторить, ни для кого не секрет. Но иногда выбор дизайна для педикюра становится настоящим мучением, ведь рассматривать палетки цветов в поисках идеального варианта можно часами.

Мы в ADME решили облегчить вам муки выбора и готовы подбросить несколько любопытных идей.

Кажется, нет ничего более выигрышного, чем ногти мятного цвета. Красиво и просто, а главное — в тренде

Металлик — стильный вариант, но летом на него решаются не все

Если на руках экспериментировать боязно, то на пальчиках на ногах можно дать волю фантазии. На одной ноге ногти такие, на другой — в совершенно ином цвете

А еще на ярком фоне можно изобразить цветочки. Ведь лето — время цветов

Если хочется быть звездой пляжа, выбирайте инкрустацию камнями

Тематические летние рисунки для тех, у кого есть время посидеть в кресле подольше

Термопленки на родной ноготь без использования базы и топа. Идеальный вариант для тех, кто недавно избавился от онихолизиса

Онихолизис — отслоение ногтя от ногтевого ложа. — Прим. ADME.

Фиолетовые оттенки напоминают о нежных цветах

Даже если вы не отправитесь в отпуск, пальмы всегда будут с вами

Лавандовый оттенок тоже в тренде

Карди Би к лету покрасила ногти в белый цвет. Его оттенки снова в моде, к тому же белый отлично оттеняет загар

А вот педикюр Кэти Перри в терракотовом оттенке

Французский педикюр и маникюр снова в моде. Помимо классического белого можно использовать и яркие оттенки

Кроме цветов и букашек, на ногтях отлично смотрится анималистичный принт

Полосатый морской маникюр летом актуален как никогда

Яркий цвет и акцентные большие пальцы с простым паттерном — симпатично и просто

На зеленом фоне можно изобразить узор, напоминающий колоски

Яркое сочетание и забавные кактусы

Геометрические решения вряд ли когда-то выйдут из моды

Нежный пастельный педикюр со стразами

Для любителей розового — простой, но яркий вариант

Как вы считаете, педикюр с покрытием нужно делать только летом? Красите ногти зимой?