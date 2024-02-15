Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении
Дизайнерские наряды на подиуме выглядят просто потрясающе. Но в голове сразу же возникает вопрос: как будут смотреться эти наряды на людях в реальной жизни? Не потеряется ли тот самый шарм высокой моды? В этой статье мы решили сравнить, как выглядят одинаковые наряды на моделях и беременных звездах.
Блейк Лайвли в платье от Versace
PacificCoastNews / EAST NEWS, EAST NEWS
Рианна в комбинезоне от Stella McCartney
_. / Zeppelin Photo / East News
Эйми Келли в платье от Paul & Joe
Steve Vas via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News, Zeppelin Photo / East News
Меган Маркл в платье от Brandon Maxwell
AP / Associated Press / East News, x / Zeppelin Photo / East News
Кейли Куоко в платье от Christian Dior
MICHAEL TRAN / AFP / East News, x / Avalon / Photoshot / East News
Натали Портман в платье от Proenza Schouler
RB / Bauergriffin.com / East News, EAST NEWS
Сиенна Миллер в наряде от Maison Schiaparelli
Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Pixelformula / Sipa / SIPA / Sipa Press / East News
Энн Хэтэуэй в платье от Givenchy
Mondadori Catwalk / East News
Мишель Уильямс в платье от Chanel
Invision / Invision / East News, Pixelformula / SIPA / SIPA / East News
Ким Кардашьян в наряде от Givenchy
AFP / EAST NEWS, EAST NEWS
Ким надела этот шикарный наряд, когда была на 8-м месяце. Кстати, другие звезды тоже не стесняются носить откровенные платья даже на поздних сроках беременности.
Клеманс Поэзи в платье от Chanel
Mondadori Catwalk / East News
Элли Голдинг в платье от Jean Paul Gaultier
Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News
Рэйчел Вайс в платье от Chloe
Charles Sykes / Invision / AP / East News, EAST NEWS
Керри Вашингтон в платье от Marc Jacobs
Derek Storm / Everett Collection / East News, EAST NEWS
Тереза Палмер в платье от Fay
Sipa Press Pixelformula / SIPA / EAST NEWS
Всегда интересно посмотреть, как одна и та же одежда смотрится на разных людях. Мы не первый раз сравниваем, как модели и знаменитости выглядят в одинаковых образах:
- 16 звезд, которые не стесняются носить старые наряды и выглядят как королевы
- 16 доказательств того, что кутюрные наряды на подиуме и в жизни — две огромные разницы
- 16 крутых нарядов, которые на тростинках-моделях и звездах выглядят ну вообще по-разному
Фото на превью Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Pixelformula / Sipa / SIPA / Sipa Press / East News
AdMe/Дизайн/Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении
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