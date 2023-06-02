Мы сравнили как выглядят звезды и модели с подиума в одних и тех же нарядах, и до сих пор спорим, кто же круче
Роскошные наряды звезд, которые они выгуливают на красных дорожках, всегда притягивают к себе восхищенные взгляды тысяч людей. Одни дамы в точности воспроизводят подиумные образы, другие же модифицируют дизайнерские творения, придавая им уникальности. Мы узнали, как же те самые платья, которые звезды элегантно продемонстрировали на красных дорожках, выглядели на манекенщицах.
Сальма Хайек в Gucci
Дженна Ортега в Gucci
Кэтрин Зета-Джонс в Zuhair Murad
Леди Гага в Celine
Флоренс Пью в Valentino
Пенелопа Крус в Chanel
Мишель Йео в Armani Prive
Рианна в Schiaparelli
Селена Гомес в Valentino
Марго Робби в Chanel
Дженнифер Лоуренс в Dior
Сальма Хайек в Giambattista Valli
Кейт Уинслет в Badgley Mischka
Галь Гадот в Loewe
Энн Хэтэуэй в Valentino
Наоми Кэмпбелл в Valentino
Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana
Другие звезды также любят щеголять на официальных мероприятиях в нарядах, которые ранее демострировались на модных подиумах. Не стали исключением Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Марго Робби, на которых платья смотрятся совсем по-другому нежели чем на манекенщицах.
Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News
AdMe/Дизайн/Мы сравнили как выглядят звезды и модели с подиума в одних и тех же нарядах, и до сих пор спорим, кто же круче
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