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Мы сравнили как выглядят звезды и модели с подиума в одних и тех же нарядах, и до сих пор спорим, кто же круче

Дизайн
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Роскошные наряды звезд, которые они выгуливают на красных дорожках, всегда притягивают к себе восхищенные взгляды тысяч людей. Одни дамы в точности воспроизводят подиумные образы, другие же модифицируют дизайнерские творения, придавая им уникальности. Мы узнали, как же те самые платья, которые звезды элегантно продемонстрировали на красных дорожках, выглядели на манекенщицах.

Сальма Хайек в Gucci

Sipa Press Pixelformula / SIPA / EAST NEWS, PacificCoastNews / EAST NEWS

Дженна Ортега в Gucci

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, Gucci via Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Кэтрин Зета-Джонс в Zuhair Murad

picture alliance / Ik Aldama / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Леди Гага в Celine

AP / Associated Press / East News, Invision / Invision / East News

Флоренс Пью в Valentino

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Instagram / Sipa USA / East News

Пенелопа Крус в Chanel

SYSPEO / SIPA / SIPA / East News, JAVIER SORIANO / AFP / East News

Мишель Йео в Armani Prive

Jordan Strauss / Invision / East News, xxx / Avalon / Photoshot / East News

Рианна в Schiaparelli

HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot / East News

Селена Гомес в Valentino

Jordan Strauss / Invision / East News, Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Марго Робби в Chanel

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Дженнифер Лоуренс в Dior

Jordan Strauss / Invision / East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot / East News

Сальма Хайек в Giambattista Valli

Кейт Уинслет в Badgley Mischka

ISABEL INFANTES / AFP / East News, PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS

Галь Гадот в Loewe

Invision / Invision / East News, - / Avalon / Photoshot / East News

Энн Хэтэуэй в Valentino

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News, Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Другие звезды также любят щеголять на официальных мероприятиях в нарядах, которые ранее демострировались на модных подиумах. Не стали исключением Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Марго Робби, на которых платья смотрятся совсем по-другому нежели чем на манекенщицах.

Фото на превью Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News
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49-3
AdMe/Дизайн/Мы сравнили как выглядят звезды и модели с подиума в одних и тех же нарядах, и до сих пор спорим, кто же круче
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