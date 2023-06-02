Мы сравнили как выглядят звезды и модели с подиума в одних и тех же нарядах, и до сих пор спорим, кто же круче

Роскошные наряды звезд, которые они выгуливают на красных дорожках, всегда притягивают к себе восхищенные взгляды тысяч людей. Одни дамы в точности воспроизводят подиумные образы, другие же модифицируют дизайнерские творения, придавая им уникальности. Мы узнали, как же те самые платья, которые звезды элегантно продемонстрировали на красных дорожках, выглядели на манекенщицах.