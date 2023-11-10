Обычные люди рассказали о том, какие звезды, по их мнению, наиболее часто промахиваются с выбором одежды
В вопросах стиля мы привыкли полагаться на мнение стилистов и экспертов моды. Даже оценивая образы знаменитостей с красной дорожки, мы ориентируемся на списки глянцевых изданий. Однако чувство стиля некоторых звезд вызывает вопросы у обычных пользователей. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Сальма Хайек
James Shaw / Avalon/Photoshot/East News
- Всегда поражалась тому, как женщина, чей муж владеет Gucci, YSL, Alexander McQueen и Balenciaga, может носить вещи, которые ей не подходят. Хотя, справедливости ради, нужно признать, что в последнее время она стала одеваться намного лучше. © BlahVans / Reddit
Милли Бобби Браун
Invision/Invision/East News
- Она всегда выглядит великолепно, но одевается абсолютно не по возрасту. Ей нет и 20, а выглядит, как 30-летняя. © InternetAddict104 / Reddit
- Наряды, макияж и прическа заставляют ее выглядеть намного старше, чем она есть. © mxmoon / Reddit
Флоренс Пью
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
- Такое ощущение, она намеренно одевается так. Может, чтобы запомниться. Но даже если это так, в большинстве случаев она заходит слишком далеко. © WinstonScott / Reddit
- Мне очень нравились многие из ее ранних образов, но не могу сказать это о ее прошлогодних нарядах (исключение — платье с Венецианского кинофестиваля). © *****yfoxiemulder / Reddit
Дженнифер Лоуренс
East News, Jef Hernandez/Everett Collection / East News
- Почему-то меня не впечатляет ни один из образов Дженнифер Лоуренс. Но она такая классная. Думаю, вся проблема в неправильно подобранной одежде, которая делает ее бледной. Она даже как-то призналась, что пока не нашла свой стиль. Что ж, мы болеем за тебя, девочка! © emilyslagathor / Reddit
- Ох, я точно не фанат этого белого платья с «Оскара». Оно похоже на занавески! Или огромное кресло! © emilyslagathor / Reddit
Пэрис Хилтон
Avalon/Photoshot/East News
- Такое ощущение, что она застряла в начале 2000-х. Я не знаю, является ли это осознанным решением или просто ее стиль не изменился с тех пор. Большинство ее нарядов выглядят дешево, хотя стоят немало. © ***symbolsuperstar / Reddit
Дженнифер Лопес
Invision/Invision/East News
- По-моему, большая часть ее нарядов выглядит безвкусно. Плюс что за странная манера украшать одежду своими инициалами? © gracewindsor / Reddit
- По-моему, на самом деле круто, что многие знаменитости (в том числе Джей Ло) не стараются выглядеть слишком стильно. Ведь их работа заключается в другом. © emilyslagathor / Reddit
Кортни Кардашьян
Invision/Invision/East News
- Кортни всегда разочаровывает своим выбором. Она очень привлекательная, но почему-то носит одежду не по размеру, которая искажает ее пропорции. У нее же столько денег, почему нельзя сшить вещи на заказ. © BandNervous / Reddit
- Я заметила, что она часто копирует стиль своих парней, и это не всегда работает в ее пользу. © tftikelsey / Reddit
- Я заметила, что многие звезды просто не подгоняют одежду по размеру или забывают ее погладить. © thoughtfullz / Reddit
Тейлор Свифт
VALERIE MACON/AFP/East News
- По-моему, она промахивается с выбором в 90% случаев, и лишь в 10% попадает в яблочко. © PiusLittle**** / Reddit
- Большинство ее платьев отлично подходят для выпускного, но не для церемоний награждения. © Broncolitis / Reddit
- У нее такое красивое лицо и потрясающая фигура. Почему стилисты не подчеркивают ее достоинства? © Financial-Let5486 / Reddit
Хайди Клум
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
- Костюм дождевого червя в моем сердце навсегда, но Хайди нужно поработать над своим стилем. Я понимаю, что она никогда не была модницей (хотя это само по себе уже удивительно), но, на мой взгляд, многие ее платья просто безвкусны. © Individual_Hawk_1571 / Reddit
- У Хайди Клум или ее стилиста ужасный вкус. Ее наряды варьируются от «думаю, выглядит неплохо» до «сожгите это немедленно». © ProjectedSpirit / Reddit
- Как можно было сочетать в одном образе фантик от конфеты, корректирующее белье Spanx и куклу Маппет? Явно не лучший ее образ. © invysygoth / Twitter
Марго Робби
PacificCoastNews/EAST NEWS
- По-моему, Марго Робби выглядит не так хорошо, как могла бы. Но я не могу понять, в чем проблема. © Kaiisim / Reddit
- Я не стилист, но многие из ее платьев просто висят на ней. И уж точно не подчеркивают ее достоинства. © Wunderlandtripzz / Reddit
- Стилист Марго Робби когда-нибудь предстанет перед судом за свои образы. © melodramat1c / Reddit
Селена Гомес
Jordan Strauss/Invision/AP/East News
- Недавно наткнулась на один из старых образов Селены. Никакого единства. Обувь подобрана неправильно. Пропорции искажены. Не знаю, в каком году это было, но похоже, что одежду выбирал ребенок. © TheBigWuWowski / Reddit
- Кто-нибудь должен сказать стилисту Селены Гомес, что нельзя просто собрать кучу случайных вещей одной цветовой гаммы и построить из этого образ. У вас есть все деньги мира, и это лучшее, что вы можете сделать? © The_Proper_Potato / Reddit
Меган Маркл
v.d. Werf/DDP Images/East News
- Она всегда вроде бы и выглядит хорошо, но многие наряды почему-то сидят на ней плохо. © prettttygoodgirl / Reddit
- Она же была членом королевской семьи... Ей не смог помочь даже портной Кейт Миддлтон? Ее свадебное платье и то не подогнали по фигуре. © callie73 / Reddit
- Честно говоря, мне нравилось большинство ее нарядов, когда она была членом королевской семьи. Но некоторые из них были спорными. Например, красное платье со странным вырезом. © zeynabhereee / Reddit
Джуд Лоу
EAST NEWS, TMAX/bauergriffinonline.com/East News
- Такой красивый, а одевается непонятно как. Кажется, в его гардеробе одни футболки с v-образным вырезом. Он носит их так часто, что это уже стало мемом. © Unknown author / Reddit
От промахов не застрахован никто, даже знаменитости первой величины. Но только путем проб и ошибок можно найти свой стиль.
Фото на превью Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS
AdMe/Дизайн/Обычные люди рассказали о том, какие звезды, по их мнению, наиболее часто промахиваются с выбором одежды
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