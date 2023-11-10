Обычные люди рассказали о том, какие звезды, по их мнению, наиболее часто промахиваются с выбором одежды

В вопросах стиля мы привыкли полагаться на мнение стилистов и экспертов моды. Даже оценивая образы знаменитостей с красной дорожки, мы ориентируемся на списки глянцевых изданий. Однако чувство стиля некоторых звезд вызывает вопросы у обычных пользователей. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.