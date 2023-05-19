Пользователи сети назвали 15 нелепых модных трендов, которые доводят их до белого каления

Модные тренды сменяют друг друга с невероятной скоростью. Многие из них уходят в забвение, а часть приживается и остается с нами надолго. Но, если одни тренды подкупают красотой и удобством, то популярность других порой не поддается объяснению. Именно о вторых решили высказаться пользователи сети.

Внимательно изучив модные тенденции, мы заметили, что они почти всегда делят людей на 2 лагеря: тех, кто восхищается ими, и тех, кому они быстро набивают оскомину. Например, именно так было с поясными сумками и костюмами в пижамном стиле.