Пользователи сети назвали 15 нелепых модных трендов, которые доводят их до белого каления
Модные тренды сменяют друг друга с невероятной скоростью. Многие из них уходят в забвение, а часть приживается и остается с нами надолго. Но, если одни тренды подкупают красотой и удобством, то популярность других порой не поддается объяснению. Именно о вторых решили высказаться пользователи сети.
- В последнее время заметил тренд среди молодежи — носить шорты и рубашки с одинаковым фруктовым принтом. Выглядит очень странно. Особенно популярными оказались ананасы. © waikatom8 / Reddit
- Я в ужасе, что укороченные брюки клеш вернулись в моду. Они портят пропорции любой фигуры. И с ними не сочетается практически никакая обувь. © Friendly_Coconut / Reddit
- Любые футболки с длинным текстом о том, как человек себя позиционирует, вроде «Настоящий мужик, ем мясо, никогда не извиняюсь и не ищу легких путей». © Delica / Reddit
- Я не понимаю вязанные майки. На улице жара. Ты оставляешь руки голыми, чтобы тебе было прохладнее... Но в то же время майка из толстого вязанного материала? В этом нет никакого смысла. Майки должны быть легкими и тонкими, чтобы тело в них дышало, а свитера должны быть с рукавами, чтобы согревать. © Gabrielle Koetsier / Quora
- Я считаю нелепой тенденцию красить губы, выходя далеко за естественный контур. © SquilliamFancySon95 / Reddit
- Джинсы с низкой посадкой. Это безвкусица. Кто бы в здравом уме мог подумать, что этот тренд снова вернется спустя 20 лет? Их постоянно хочется подтянуть повыше, в них невозможно наклониться. И тем не менее, они снова в моде. © Zo Schu / Quora
- Длиннющие накладные ногти. И тоннели в ушах. © sam_the_beagle / Reddit
- Сочетание спортивных носков и туфель. Возможно, причиной моего неприятия являются мои итальянские корни. Но босоножки поверх хлопковых носков — это как ананас на пицце. Они не созданы друг для друга. © Kiara Bay / Quora
- Короткие шорты в сочетании с длинными футболками. Сразу кажется, что человек забыл штаны надеть. © Avicii_DrWho / Reddit
- Неужели кому-то нравится, когда нижняя часть купальника натянута аж до талии? Что стало со старыми добрыми купальниками, которые заканчивались там, где начинаются ноги? © Sue Croke / Quora
- Я не осознавала, насколько это некрасиво, пока собственными глазами не увидела в школе ребенка со стрижкой маллет. Она почти никому не идет. © Eli / Quora
- Mom-джинсы. Я не хочу, чтобы мои ягодицы казались такими огромными. © ellaelle / Reddit
- Вырезы на всех платьях и укороченные вещи! Просто дайте мне купить одежду, которая прикроет мой живот! © LazerTRex / Reddit
- Нужно ли объяснять, почему я не люблю шлепанцы на платформе? Этот дизайн ужасен, я не могу представить, зачем кому-то носить такую обувь. © Lara Novakov (ლარა ნოვაკოვი) / Quora
- Проблема не только в том, что с топами и платьями с открытой спиной невозможно надеть бюстгальтер (без чего не обойтись, если у тебя есть грудь). Меня больше беспокоит, что вся красота остается сзади. Люди, с которыми ты общаешься, попросту ее не видят. © Jae Alexis Lee / Quora
Внимательно изучив модные тенденции, мы заметили, что они почти всегда делят людей на 2 лагеря: тех, кто восхищается ими, и тех, кому они быстро набивают оскомину. Например, именно так было с поясными сумками и костюмами в пижамном стиле.
Фото на превью freepik / Freepik
AdMe/Дизайн/Пользователи сети назвали 15 нелепых модных трендов, которые доводят их до белого каления
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