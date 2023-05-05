Представьте, что вы будете выходить замуж в платье, которое создала нейросеть. Вот 20+ просто обалденных

Искусственный интеллект творит любые чудеса на заказ, тогда почему бы не поручить ему создание платья для одного их самых важных дней в жизни? Может быть, вы замужем, возможно, даже не думаете о свадьбе, но предлагаем вам посмотреть на платья невест, которые сгенерировал ИИ, и выбрать то, которое подошло бы именно вам. Включайте фантазию — и поехали!

А в конце статьи вас ждет бонус — платье круче, чем у Кэрри Брэдшоу, сгенерированное нейросетью.

1. Крайне дерзкое платье из футуристического латекса

2. Киберпанк

3. Помпоны на подоле

4. Помпоны везде!

5. «Фарфоровое» платье

6. Кожаное мини-платье для любительниц минимализма

7. Скульптурное платье

8. Современная Дейенерис Таргариен

9. Платье для свадьбы в саду

10. Уютное платье с верхом из пушистой ангоры

11. Надувное — для невест с юмором

12. Кружевное платье, напечатанное на 3D-принтере

13. Мини-платье из перьев

14. Вязаное свадебное платье? Почему бы и нет

15. Платье невесты с карманами — это же мечта!

16. Платье, как будто созданное из шариков сахарной ваты

17. Платье для свадьбы в стиле «Холодного сердца»

18. Многослойное платье для классической свадьбы

19. Платье с объемными рукавами

20. Цветочное платье для нежных натур

21. Образ для цветной свадьбы

22. Романтическое платье для летней свадьбы за городом

23. Стеганое платье для зимнего торжества

24. Светящееся платье для невесты из будущего

Бонус: «Придумай платье круче, чем у Кэрри Брэдшоу». Искусственный интеллект: «Секундочку. Вот оно!»