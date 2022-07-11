«С жиру бесишься!» Как я ходила на шопинг со стилистом и ни разу не пожалела о потраченных деньгах

До этого лета мне было совершенно непонятно, зачем брать на шопинг стилиста за деньги, если можно просто пройтись по магазинам самой и бесплатно. Но за прошедший год из-за проблем со здоровьем я набрала около 20 кг и перепрыгнула из 46-го размера в 50-й. Лето поманило теплом, и оказалось, что у меня из одежды есть джинсы, кофта и футболка: в остальное не влезаю. Я была готова одеть себя в мешок из-под картошки, потому что «какая разница, все равно все смотрится плохо». Но провести в таком виде свое любимое время года было жалко.

Знакомая уговорила меня на шопинг со стилистом. Я сначала сомневалась: в мои почти 40 лет стыдно не уметь одеваться. А потом все же решилась попробовать и теперь хочу рассказать о своем опыте читателям ADME: вдруг кому-то он будет полезен.

Что предлагают стилисты

2 основные услуги, которые предлагают стилисты, — разбор существующего гардероба и совместный шопинг. Задачи здесь стоят совершенно разные: в первом случае — сформировать модные комплекты из уже имеющейся одежды и составить список того, что нужно докупить; а во втором — с помощью профессионала приобрести стильные вещи, которые будут сочетаться друг с другом и подчеркивать ваши достоинства. Разбор гардероба со специалистом имеет смысл, если ваш шкаф ломится от одежды, а надеть, как обычно, нечего. В этом случае стилист приедет к вам в гости (хотя можно организовать и онлайн-просмотр), посмотрит на все это великолепие профессиональным взглядом, оценит, насколько вещи актуальны, и поможет сформировать модные комплекты.

Я пролистала много интернет-страниц, где показана работа разных стилистов, и была удивлена тем, насколько по-другому профессионалы смотрят на одежду. Они предлагали такие сочетания вещей, глядя на которые думаешь: «Носить это вместе? Да вы шутите?» Но по факту образы получались крутыми. Многим после визита стилиста оставалось докупить пару-тройку каких-то базовых предметов гардероба — и вуаля: можно встречать сезон в обновленном виде. Но не все люди морально готовы к тому, чтобы незнакомый человек копался в их вещах. Одна моя приятельница, которая пользовалась данной услугой, потом рассказывала, что чувствовала себя крайне неудобно в момент разбора гардероба. Мало того что это все же очень личное, так еще и стилист подливала масла в огонь, комментируя: «Что за жуткие стразы? С рынка?», «Кто вообще такое покупает?», «Это даже трогать неприятно: синтетика». Нечуткий попался ей стилист. Я рисковать не стала, тем более что и разбирать мне нечего: 95 % одежды мне теперь мало.

Вторая услуга — совместный шопинг. Перед тем как договориться о встрече с конкретным стилистом, я пересмотрела аккаунты десятка специалистов в своем городе, подписалась на трех, чей стиль показался мне наиболее близким, и следила за их деятельностью в течение месяца. Притом что стоимость услуг девушек была примерно одинакова, каждая из них работала по-своему. Мне было важно максимально совпасть во взглядах с человеком, которому я за деньги доверю себя одеть, поэтому я долго определялась в своих предпочтениях. Но наконец-то сделала выбор. Перед встречей в торговом центре стилист отправила мне список вопросов. В частности, меня спросили о том, для каких целей нужен гардероб (офисная работа, отпуск, праздник и т. д.), какую сумму я планирую потратить, какой результат хочу получить. Шопинг с выбранным мной стилистом длится всего лишь 2 часа, поэтому было важно максимально конкретизировать задачу, чтобы собрать нужный мне набор вещей за короткое время.

Совместный шопинг

Где-то в глубине души я была уверена, что за 2 часа в огромном ТЦ можно купить ну разве что пару футболок, и то не факт. Потому что нужно же сначала обойти все магазины, примерить все варианты, прицениться, подумать, а уж потом идти на кассу. Будь я одна, так и сделала бы. Но с профессионалом в качестве помощника все иначе. Если я бываю в крупных торговых центрах пару раз в год, то стилисты, можно сказать, живут в них. Они знают ассортимент каждого магазина практически наизусть, ведь обычно проводят платные шопинги по несколько раз в неделю (а то и по 2–3 в день). Именно поэтому у них нет необходимости обегать весь ТЦ в поисках нужного: в зависимости от поставленной задачи специалисты намечают маршрут по конкретным магазинам, что существенно сокращает время шопинга. Поскольку я работаю удаленно, моя задача была предельно проста: подобрать удобный и практичный гардероб на лето для прогулок с ребенком по городу, поездок в деревню, посещения уличных фестивалей. Хотелось уже наконец-то вылезти из заношенных до дыр джинсов и черных кофт и почувствовать все краски лета. Вот от этого мы и начали плясать.

1-й час совместного шопинга не принес нам ни одной покупки, и в душе я загрустила. Предложенные стилистом варианты казались мне то какими-то слишком экстравагантными, то бледноватыми, то превращающими меня в шар на ножках. Мне не нравились юбки цвета хаки и модный в этом сезоне лиловый, но я как-то стеснялась это озвучить. Просто примеряла и понимала: не радует. Через час я набралась смелости и сказала, что хочу ярких понятных цветов: травянисто-зеленого, солнечно-горчичного, можно посмотреть синий или голубой. И дело пошло. За оставшиеся 55 минут мы купили 2 юбки (я влюбилась в оба цвета и фасон и не смогла выбрать), джинсовые шорты (в них удобно кататься на велике), брюки, 2 футболки, тельняшку, джинсовую куртку и кожаные кеды. Когда знаешь, что ищешь, процесс идет очень быстро: стилист приносила в кабинку вещи нужных размеров, если что-то не подходило, меняла их, пока я переодевалась, поэтому мы не теряли ни минуты и уложились ровно в 2 часа.

После шопинга я докупила то, что посчитала нужным: заказала в интернете рюкзачок и ремень, выбрала босоножки в тон юбке (все же летом хочется и в открытой обуви походить), еще одну футболку. Потом отыскала в старых запасах подходящие аксессуары: браслеты, кулон, сережки. Впервые за год с интересом посмотрела на себя в ростовое зеркало и осталась довольна. Недавно разговорилась с соседкой, которая заметила перемены в моем образе, рассказала ей про шопинг со стилистом, а она такая: «С жиру бесишься! Тебе ж почти 40, замужем — для кого наряжаться-то?» А я поняла: для себя наряжаться хочу! Для себя — в первую очередь. Ну и муж и ребенок пусть видят жену и маму красивой. И окружающие тоже пусть получают эстетическое удовольствие, мне не жалко. И теперь каждый день для выхода из дома я одеваюсь с удовольствием, быстро и просто. Гардероб получился капсульным, то есть все вещи (любой низ и любой верх) сочетаются друг с другом. Я могу миксовать их с закрытыми глазами, и они все равно будут смотреться хорошо. Это особый кайф — иметь не так много одежды, но кучу вариантов нарядов.

Еще из неоспоримых плюсов — экономия времени. Я даже представить не могу, сколько дней понадобилось бы мне, чтобы купить столько вещей, а со стилистом мы уложились в 2 часа. Более того, я уверена, что и в деньгах не прогадала. Во-первых, воспользовалась скидочными картами своего шопинг-консультанта (а скидки у нее максимальные практически во всех магазинах), во-вторых, не купила ничего лишнего, а это тоже дорогого стоит. В следующий раз хочу попробовать самостоятельный шопинг с подсказками стилиста. Многие из них ведут закрытые онлайн-группы с небольшой оплатой, где выкладывают актуальные модели сезонной одежды и обуви, которую можно заказать в интернете, со ссылками на популярные сайты. Мне кажется, такой способ обновления гардероба тоже может быть удачным, особенно для тех, у кого есть база и не хватает только нескольких вещей.

Впечатления и выводы

За 2 недели, прошедшие после шопинга, я ни разу не пожалела о потраченных на стилиста деньгах, потому что взамен получила гораздо больше. Я теперь не боюсь смотреть на себя в зеркало, не впадаю в уныние от перспективы одеваться на прогулку с ребенком, не стесняюсь, если встречаю на улице старых знакомых, которые помнят меня молодой и стройной. Да, мне не удалось похудеть к лету по объективным причинам, но это не мешает мне выглядеть стильно.