Стилист показала промахи, которые допускают все девушки размера L и ХL

Что нельзя носить полненьким девушкам? «Комплексы!» — уверенно говорит стилист «плюс-сайз» Марина Каменская. Однако это совершенно не означает, что можно ходить в чем попало. При составлении стильного образа в любом размере важно соблюдать некоторые тонкости и грамотно использовать модные приемы, о которых Марина рассказывает в своем Telegram-канале.

Черный цвет не всегда стройнит

Одно из самых частых заблуждений — черная одежда корректирует формы. Это не так. Черный действительно может визуально сделать фигуру стройнее, но это не значит, что подойдет любая вещь этого цвета. В первую очередь одежда должна быть качественной, а образ нужно составлять грамотно. Советую сочетать в полностью черном наряде разные фактуры и стили. Так образ не будет унылым и скучным.

Обтягивающая одежда и детские принты портят весь образ

Частая ошибка: использовать инфантильные детские принты и обтягивающие вещи в надежде, что образ будет выглядеть мило, а ткань в облипку — стройнить. Некоторые утверждают, что такой «простой» образ хоть и не модный, зато удобный. Однако джоггеры и худи свободного кроя — более комфортная одежда для повседневных дел, а выглядит такой образ стильно. Главное не бросаться из крайности в крайность: балахоны для пышных девушек так же плохи, как вещи в облипку.

Старательно прятать живот — большая ошибка

Это не означает, что нужно акцентировать внимание на животе. Но старательно натягивать кофточку или футболку тоже не стоит. Так, наоборот, он станет более заметным, а еще нарушатся пропорции фигуры: туловище станет длиннее ног. Как же это исправить? Нужно заправить футболку в брюки или юбку. Еще лучше надеть поверх вязаный кардиган или легкий жакет.

Неправильная длина юбки нарушает пропорции

Прежде всего юбка для пышной фигуры должна быть из плотного однотонного материала, неважно какого цвета. А правильную длину поможет выбрать небольшой лайфхак: нужно встать перед зеркалом и определить, где находится самое широкое место икры. Именно в этом месте должен заканчиваться подол юбки. Можно выбрать чуть длиннее, но не короче. Это же правило можно применить и к платью.

Короткие жакеты смотрятся менее выигрышно, чем длинные

Многие до сих пор носят укороченные приталенные жакеты, хоть они сейчас совершенно неактуальны. А для размера плюс-сайз и вовсе противопоказаны. Так, на фото слева я совершила типичные «модные» ошибки: надела обтягивающую футболку и джинсы скинни, добавила неактуальный укороченный жакет, который плохо сидит на фигуре. На фото справа — джинсы более свободного кроя и оверсайз жакет. При этом талия подчеркнута ремнем. Сразу видно, что второй образ выглядит лучше, а фигура кажется более хрупкой и стройной.

Лучше избегать платьев из обтягивающего трикотажа

Платья, как на фото слева, не идут никому: ни худеньким, ни полным. Они подчеркивают то, что не нужно, визуально расширяют фигуру. Тем более стоит избегать горизонтальной полоски. Гораздо более удачным вариантом будут платья длины миди свободного фасона. При выборе платья также стоит помнить, что принт не должен быть слишком крупным или слишком мелким, лучше остановиться на золотой середине.

Не стоит бояться подчеркивать талию

Чтобы создать фигуристый силуэт и визуально «сделать» себе талию, можно использовать пышную одежду. Например, как в моем образе на фото. Я надела пышную юбку и рубашку из экокожи с рукавами фонариком, тем самым создала объем как сверху, так и снизу. Таким образом с помощью объема мне удалось визуально «сделать» более выраженную талию. Также подчеркнуть силуэт можно с помощью ремня: он должен быть в тон вашей верхней одежды. Именно так можно визуально выделить талию: ремень стягивает рубашку, но, в то же время, не создает дополнительную горизонталь в образе, не режет силуэт пополам, как в случае, если бы он был контрастного цвета.

Самое время выкинуть кофточки на пуговицах

Кофточки с рядом пуговичек — вечная боль любого стилиста: многие их любят и никак не хотят с ними расставаться. Однако они больше не актуальны. На смену таким кофточкам уже давно пришли стильные джемперы и свитшоты, которые, к слову, прекрасно сочетаются с классическими юбками. А также раскрою небольшой секрет: наряд, в котором длина юбки такая же, как длина верха, выглядят скучно, поэтому при составлении образа лучше обращать на это внимание.

Лучше избегать тонких кардиганов

С помощью кардигана можно как скорректировать фигуру, так и испортить весь образ. На фото слева кардиган хоть и очень красивого цвета, но совершенно неактуального фасона: он слишком тонкий и подчеркивает полные руки. Футболка и джинсы в обтяг также не красят наряд. А вот справа я создала похожий образ, но уже составленный грамотно. Футболка более свободного кроя, которую я заправила в джинсы, выгодно подчеркивает силуэт. А объемный, плотный и удлиненный кардиган красиво завершает образ, весь наряд выглядит собранно и стильно.

В прохладное время года я бы и вовсе советовала заменить кардиган на модный тренч. Образ получится более современным и стильным.

Старомодные модели рубашек способны превратить вас с бабушку

Не советую брать старомодные модели с несколькими пуговичками и кармашками на груди, как на фото слева. Лучше обратить внимание на классические рубашки с полным рядом пуговиц. Они смотрятся стильно, современно и, кроме того, они гораздо удобнее. Их можно как застегнуть, так и носить в расстегнутом виде, надев поверх белой футболки. Также важно помнить, что рубашка должна сидеть на теле свободно.

Пышным девушкам не нужно отказываться от мини-юбок

Например, у типа фигуры «яблоко» ноги — это сильная сторона. И совершенно нет смысла их прятать под одеждой. А если ножки не очень длинные, то всегда можно надеть каблуки, чтобы выглядеть визуально стройнее. При этом верх образа должен быть объемным, к примеру, свитер оверсайз. Так можно не только грамотно обыграть силуэт, но и сделать образ стильным.