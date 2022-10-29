Вера Вонг рассказала, как ей удается выглядеть молодо на восьмом десятке

Сохранить молодость можно разными способами. Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, избегать длительного пребывания на солнце и ежедневно заниматься физическими нагрузками. Модельер Вера Вонг уже перешла 70-летний рубеж и, похоже, нашла ключ к вечной молодости. Она поделилась своими привычками, которые помогают ей омолаживать тело и разум.

1. Принимает ванну с детским маслом

Вера Вонг тщательно подбирает средства для ухода за телом, чтобы избежать аллергической реакции. В молодости она любила мыться в душе, но с возрастом стала чаще принимать расслабляющие ванны. Знаменитость ответственно подходит к увлажнению кожи, поэтому в ее косметичке всегда найдется детское масло, которое обладает питательными и успокаивающими свойствами. Она также наносит увлажняющий крем с защитным фактором SPF 30 перед выходом из дома.

2. Считает продуктивность врагом старения

Дизайнер никогда не гналась за молодостью, потому что ежедневно имеет дело с «самыми красивыми женщинами в мире». Она называет их своими музами и признается, что работа с ними — «эффективный способ борьбы со старением». По ее словам, старение не в моде, так как человек должен стремиться к непрерывному развитию на протяжении всей жизни.

3. Носит очки с защитой от синего света

Из-за рода своей деятельности Вера проводит много времени в гаджетах, поэтому при работе с ними всегда надевает очки с защитой от синего света, чтобы сохранить здоровье глаз. Кроме того, у нее своя линия солнцезащитных очков, первая партия которых была выпущена еще в 1973 году, когда Вонг была младшим редактором в журнале Vogue.

4. Играет в гольф и ездит на велосипеде

Создательница роскошных нарядов проводит легкие и короткие силовые тренировки. Она не поднимает веса тяжелее 1,5 кг, а занятия в общей сложности занимают около 5 минут. Ей также нравится ездить на велосипеде в свободное время. Однако в целом физические нагрузки ей не по душе, поэтому она предпочитает играть в гольф. Как утверждает сама Вера, до профессионала ей еще расти и расти, но это не мешает ей наслаждаться игрой.

5. Любит фастфуд

На кухне у Вонг 2 телевизора, морозильник для мороженого, холодильник для газировки и холодильник с продуктами для здорового питания. Кроме того, у нее есть отдельные полки для хранения сладкого, хлопьев, а также чипсов с крекерами. Рацион женщины также не обходится без фастфуда. Она часто грешила им, когда ей приходилось задерживаться на съемках: «Говорят, что фастфуд — зло, но я считаю, что это далеко не самая вредная пища».