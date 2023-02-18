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15+ пар знаменитостей, которые являются одногодками, а мы даже никогда не задумывались об этом

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«Как думаешь, сколько мне лет?» — такой вопрос может серьезно озадачить любого человека. Не так-то просто определить возраст собеседника на глаз, чтобы вдруг ненароком не обидеть его неверным ответом. Ведь даже родившиеся в один год люди часто не выглядят ровесниками. И наши любимые знаменитости — тому пример.

Эмили Блант и Миранда Керр — 39 лет

Andy Kropa / Invision / East News, MORGAN LIEBERMAN / AFP / East News

Кейт Уинслет и Ева Лонгория — 47 лет

ISABEL INFANTES / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кейт Бекинсейл и Вера Фармига — 49 лет

Efren Landaos / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Джейсон Момоа и Крис Прэтт — 43 года

Invision / Invision / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Марион Котийяр и Тара Рид — 47 лет

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Брендан Фрейзер и Дэниел Крейг — 54 года

Allison Dinner / Invision / East News, Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News

Линдси Лохан и Александра Даддарио — 36 лет

Charles Sykes / Invision / East News, JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Гвендолин Кристи и Рейчел Макадамс — 44 года

Richard Shotwell / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Себастиан Стэн и Мэтт Смит — 40 лет

Jordan Strauss / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Джиллиан Андерсон и Наоми Уоттс — 54 года

Scott Garfitt / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Эндрю Гарфилд и Крис Хемсворт — 39 лет

MICHAEL TRAN / AFP / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

София Буш и Кирстен Данст — 40 лет

MICHAEL TRAN / AFP / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Мартин Фримен и Джаред Лето — 51 год

Vianney Le Caer / Invision / East News, Richard Shotwell / Invision/ East News

Роуз Бирн и Эванджелин Лилли — 43 года

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Faye Sadou / Associated Press / East News

Хавьер Бардем и Эдвард Нортон — 53 года

Francois Maquaire / KCS / East News, R. SMITH / SIPA / SIPA / East News

Кристина Агилера и Ева Грин — 42 года

John Locher / Invision / East News, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Джессика Честейн и Сара Мишель Геллар — 45 лет

Evan Agostini / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Блейк Лайвли и Эшли Грин — 35 лет

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
Фото на превью Richard Shotwell / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Фотографы/15+ пар знаменитостей, которые являются одногодками, а мы даже никогда не задумывались об этом
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