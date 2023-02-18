15+ пар знаменитостей, которые являются одногодками, а мы даже никогда не задумывались об этом
«Как думаешь, сколько мне лет?» — такой вопрос может серьезно озадачить любого человека. Не так-то просто определить возраст собеседника на глаз, чтобы вдруг ненароком не обидеть его неверным ответом. Ведь даже родившиеся в один год люди часто не выглядят ровесниками. И наши любимые знаменитости — тому пример.
Эмили Блант и Миранда Керр — 39 лет
Кейт Уинслет и Ева Лонгория — 47 лет
Кейт Бекинсейл и Вера Фармига — 49 лет
Джейсон Момоа и Крис Прэтт — 43 года
Марион Котийяр и Тара Рид — 47 лет
Брендан Фрейзер и Дэниел Крейг — 54 года
Линдси Лохан и Александра Даддарио — 36 лет
Гвендолин Кристи и Рейчел Макадамс — 44 года
Себастиан Стэн и Мэтт Смит — 40 лет
Джиллиан Андерсон и Наоми Уоттс — 54 года
Эндрю Гарфилд и Крис Хемсворт — 39 лет
София Буш и Кирстен Данст — 40 лет
Мартин Фримен и Джаред Лето — 51 год
Роуз Бирн и Эванджелин Лилли — 43 года
Хавьер Бардем и Эдвард Нортон — 53 года
Кристина Агилера и Ева Грин — 42 года
Джессика Честейн и Сара Мишель Геллар — 45 лет
Блейк Лайвли и Эшли Грин — 35 лет
Фото на превью Richard Shotwell / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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