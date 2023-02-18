15+ пар знаменитостей, которые являются одногодками, а мы даже никогда не задумывались об этом

«Как думаешь, сколько мне лет?» — такой вопрос может серьезно озадачить любого человека. Не так-то просто определить возраст собеседника на глаз, чтобы вдруг ненароком не обидеть его неверным ответом. Ведь даже родившиеся в один год люди часто не выглядят ровесниками. И наши любимые знаменитости — тому пример.