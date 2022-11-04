15+ знаменитых женщин, которые прекрасны как с макияжем, так и в естественном обличье

Обычно жизнь звезд у нас ассоциируется исключительно с роскошью, гламуром и красными дорожками. Но иногда мы забываем, что знаменитости — такие же люди, которые в повседневной жизни ценят комфорт и ходят без макияжа. Благодаря социальным сетям у нас есть возможность увидеть естественную красоту наших кумиров, а также в очередной раз удостовериться в том, что совсем не обязательно наносить тонну косметики, чтобы выглядеть потрясающе.