15+ знаменитых женщин, которые прекрасны как с макияжем, так и в естественном обличье
Обычно жизнь звезд у нас ассоциируется исключительно с роскошью, гламуром и красными дорожками. Но иногда мы забываем, что знаменитости — такие же люди, которые в повседневной жизни ценят комфорт и ходят без макияжа. Благодаря социальным сетям у нас есть возможность увидеть естественную красоту наших кумиров, а также в очередной раз удостовериться в том, что совсем не обязательно наносить тонну косметики, чтобы выглядеть потрясающе.
Джессика Симпсон
Тайра Бэнкс
Деми Мур
Кэти Перри
Джессика Бил
Лейтон Мистер
Лили Коллинз
Зендея
Галь Гадот
Габриэль Юнион
Дженнифер Гарнер
Сиара
Холли Уиллоби
Рашида Джонс
Синди Кроуфорд
Сальма Хайек
Что вы думаете о фотографиях знаменитостей с косметикой и без? Как часто вы делаете макияж?
Фото на превью Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images
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