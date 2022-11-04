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15+ знаменитых женщин, которые прекрасны как с макияжем, так и в естественном обличье

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Обычно жизнь звезд у нас ассоциируется исключительно с роскошью, гламуром и красными дорожками. Но иногда мы забываем, что знаменитости — такие же люди, которые в повседневной жизни ценят комфорт и ходят без макияжа. Благодаря социальным сетям у нас есть возможность увидеть естественную красоту наших кумиров, а также в очередной раз удостовериться в том, что совсем не обязательно наносить тонну косметики, чтобы выглядеть потрясающе.

Джессика Симпсон

Тайра Бэнкс

Деми Мур

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кэти Перри

NPA / The Grosby Group / East News

Джессика Бил

Jordan Strauss / Invision / East News

Лейтон Мистер

Invision / Invision / East News

Лили Коллинз

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Зендея

Vianney Le Caer / Invision / East News

Галь Гадот

Invision / Invision / East News

Габриэль Юнион

Andy Kropa / Invision / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Сиара

ROBYN BECK / AFP / East News

Холли Уиллоби

Invision / Invision / East News

Рашида Джонс

VALERIE MACON / AFP / East News

Синди Кроуфорд

Grosby Group / East News

Сальма Хайек

Что вы думаете о фотографиях знаменитостей с косметикой и без? Как часто вы делаете макияж?

Фото на превью Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images
938218
AdMe/Фотографы/15+ знаменитых женщин, которые прекрасны как с макияжем, так и в естественном обличье
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