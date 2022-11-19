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15 звездных мам, которые на красных дорожках — королевы, а в жизни — обычные люди

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Многие думают, что звезды обязаны блистать не только под светом софитов, но и в обычной жизни. Но на самом деле знаменитости живут обычную жизнь вне официальных приемов, и уж точно не будут выбирать дизайнерские наряды и несколько часов делать макияж, чтобы сходить в супермаркет или на матч любимой команды. Звездные мамы, которые часто появляются с детьми в общественных местах, наглядно доказывают этот факт. И вызывают отнюдь не удивление, а уважение за то, что принимают себя любыми и не прячутся за маской в повседневности. В конце вас ждет бонус, доказывающий, что и звездные папы не отстают от своих коллег.

Сьюзан Сарандон

Алисса Милано

MPP/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Анджелина Джоли

Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA/Sipa Press/East News, Barbara Amendola / ipa-ag/SIPA/SIPA/East News

Ума Турман

Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, Pedro Andrade/KVS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Тильда Суинтон

Пинк

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, DDNY/Broadimage/Broad Image/East News

Деми Мур

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Sebastien Courdji/KCS/East News

Синди Кроуфорд

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Бейонсе

Invision/Invision/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Шэрон Стоун

Gouhier Nicolas/ABACA/EAST NEWS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Кейт Мосс

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Ванесса Паради

Laurent VU/SIPA/EAST NEWS, NO CREDIT/EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Vianney Le Caer/Invision/AP/East News, Gaz Shirley/Anthony Monterotti, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Дженнифер Лопес

AP/East News, Thibault Monnier/LCD, PacificCoastNews/EAST NEWS

Кейт Хадсон

Allstar/Izumi Hasegawa/Mary Evans Picture Library/East News, Benne/Broadimage/EAST NEWS

Бонус: Мэттью Макконахи

Chris Pizzello/Invision/AP/East News, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

А вы как считаете, звездные мамы должны поддерживать свой образ с прическами-макияжами постоянно или все же могут расслабиться в неофициальной обстановке?

Фото на превью Gouhier Nicolas/ABACA/EAST NEWS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS
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AdMe/Фотографы/15 звездных мам, которые на красных дорожках — королевы, а в жизни — обычные люди
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