15 звездных мам, которые на красных дорожках — королевы, а в жизни — обычные люди

Многие думают, что звезды обязаны блистать не только под светом софитов, но и в обычной жизни. Но на самом деле знаменитости живут обычную жизнь вне официальных приемов, и уж точно не будут выбирать дизайнерские наряды и несколько часов делать макияж, чтобы сходить в супермаркет или на матч любимой команды. Звездные мамы, которые часто появляются с детьми в общественных местах, наглядно доказывают этот факт. И вызывают отнюдь не удивление, а уважение за то, что принимают себя любыми и не прячутся за маской в повседневности. В конце вас ждет бонус, доказывающий, что и звездные папы не отстают от своих коллег.