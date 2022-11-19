15 звездных мам, которые на красных дорожках — королевы, а в жизни — обычные люди
Многие думают, что звезды обязаны блистать не только под светом софитов, но и в обычной жизни. Но на самом деле знаменитости живут обычную жизнь вне официальных приемов, и уж точно не будут выбирать дизайнерские наряды и несколько часов делать макияж, чтобы сходить в супермаркет или на матч любимой команды. Звездные мамы, которые часто появляются с детьми в общественных местах, наглядно доказывают этот факт. И вызывают отнюдь не удивление, а уважение за то, что принимают себя любыми и не прячутся за маской в повседневности. В конце вас ждет бонус, доказывающий, что и звездные папы не отстают от своих коллег.
Сьюзан Сарандон
Алисса Милано
Анджелина Джоли
Ума Турман
Тильда Суинтон
Пинк
Деми Мур
Синди Кроуфорд
Бейонсе
Шэрон Стоун
Кейт Мосс
Ванесса Паради
Кейт Бланшетт
Дженнифер Лопес
Кейт Хадсон
Бонус: Мэттью Макконахи
А вы как считаете, звездные мамы должны поддерживать свой образ с прическами-макияжами постоянно или все же могут расслабиться в неофициальной обстановке?