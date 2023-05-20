16 звезд, чьи ноготки блистали ярче платьев и сумочек на красной дорожке
Чаще всего звезды на красных дорожках стараются привлечь к себе внимание впечатляющими нарядами и обувью. Но некоторые идут дальше, и их образ дополняют шикарные ногти, которые притягивают на себя все внимание. На фоне продуманных фишек в одежде и эпатажных аксессуаров сложно выделиться маникюром, но героиням этой статьи это явно удалось. А в конце статьи вы увидите бонус со смелыми ноготками, которые из модельного показа вполне могут скоро перейти и в повседневную жизнь.
Аня Тейлор-Джой
Холли Бейли
Хейли Бибер
Энн Хэтэуэй
Ванесса Хадженс
Лили Аллен
Доджа Кэт
Флоренс Пью
Рианна
Линн Бен
Билли Лурд
Гвен Стефани
Дженнифер Хадсон
Дав Камерон
Аттис
Бонус: Неделя моды в Лондоне
Мода на маникюр постоянно меняется, но это не мешает звездам выбирать не только те дизайны, которые сейчас популярны, но и просто смелые и экстраординарные решения. Благодаря этому даже самый классический и банальный наряд на красной дорожке может засиять с новой силой.
Фото на превью DNPhotography/ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
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