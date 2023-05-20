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16 звезд, чьи ноготки блистали ярче платьев и сумочек на красной дорожке

Фотографы
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Чаще всего звезды на красных дорожках стараются привлечь к себе внимание впечатляющими нарядами и обувью. Но некоторые идут дальше, и их образ дополняют шикарные ногти, которые притягивают на себя все внимание. На фоне продуманных фишек в одежде и эпатажных аксессуаров сложно выделиться маникюром, но героиням этой статьи это явно удалось. А в конце статьи вы увидите бонус со смелыми ноготками, которые из модельного показа вполне могут скоро перейти и в повседневную жизнь.

Аня Тейлор-Джой

Jordan Strauss/Invision/East News

Холли Бейли

Jordan Strauss/Invision/East News

Хейли Бибер

Evan Agostini/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Ванесса Хадженс

Evan Agostini/Invision/East News

Лили Аллен

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Доджа Кэт

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Флоренс Пью

Evan Agostini/Invision/East News

Рианна

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Линн Бен

Andy Kropa/Invision/East News

Билли Лурд

Chris Pizzello/Invision/East News

Гвен Стефани

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дженнифер Хадсон

Evan Agostini/Invision/East News

Дав Камерон

Jordan Strauss/Invision/East News

Аттис

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Бонус: Неделя моды в Лондоне

Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Мода на маникюр постоянно меняется, но это не мешает звездам выбирать не только те дизайны, которые сейчас популярны, но и просто смелые и экстраординарные решения. Благодаря этому даже самый классический и банальный наряд на красной дорожке может засиять с новой силой.

Фото на превью DNPhotography/ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
13--
AdMe/Фотографы/16 звезд, чьи ноготки блистали ярче платьев и сумочек на красной дорожке
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