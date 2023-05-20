16 звезд, чьи ноготки блистали ярче платьев и сумочек на красной дорожке

Чаще всего звезды на красных дорожках стараются привлечь к себе внимание впечатляющими нарядами и обувью. Но некоторые идут дальше, и их образ дополняют шикарные ногти, которые притягивают на себя все внимание. На фоне продуманных фишек в одежде и эпатажных аксессуаров сложно выделиться маникюром, но героиням этой статьи это явно удалось. А в конце статьи вы увидите бонус со смелыми ноготками, которые из модельного показа вполне могут скоро перейти и в повседневную жизнь.